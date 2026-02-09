Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥·¥ã¥Éー¡×¤è¤ê¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤È¤È¤â¤ËìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤à¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¢¥Ç¥£¥à¥µ¥à¥é¥ó¥Á¡¢¥Ñ¥Õ¥§¡õ¥»¥¤¥Ü¥êー3·î5Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
ÉÊÀî±Ø¹ÁÆî¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Î26³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃæ¹ñÎÁÍý¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥·¥ã¥Éー¡×(https://intercontinental-strings.jp/jp/dine/china-shadow?updatelang=yes)¤Ç¤Ï¡¢3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ÈìÔÂô¤Ë¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿7¼ï¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤Ï·¤ÎÝ¯²Ü¾ß¾ø¤·¤ä¥Á¥¥ó¤Î¥°¥ê¥ë çõ¥Þ¥è¥Íー¥ºÅº¤¨¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»Ü¤·¤¿½Õ¤Î¥»¥¤¥Ü¥êー¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿½Õ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤È¶¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÀìÂ°ÅÀ¿´»Õ¤¬ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤ëÅÀ¿´¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Áª¤Ù¤ë¥Ç¥£¥à¥µ¥à¤È¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ºù¤òÅ»¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡õ¥»¥¤¥Ü¥êー¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢½Ü¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤òË¾¤àÍ¥²í¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ç¿´Ìö¤ëÈþ¿©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºù¤¤¤Á¤´¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
ºù¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§&¥»¥¤¥Ü¥êー
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 2026Ç¯5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§26³¬ Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥·¥ã¥Éー¡×
°ûÃã¥é¥ó¥Á¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ç¥£¥à¥µ¥à¡×
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 2026Ç¯6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§26³¬ Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥·¥ã¥Éー¡×
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://intercontinental-strings.jp/jp/dine/china-shadow
¢¡ºù¤¤¤Á¤´¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
ËèÇ¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤¬¡¢½Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ²Ú¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì¡ª½Ü¤ÎÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë²Ã¤¨¡¢ºù¤È¥é¥¤¥Á¤Î¥¸¥å¥ì¤äºù¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¿¥ë¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¤µ¤é¤ËçõÉ÷Ì£¤ÎÂæÏÑ¥«¥¹¥Æ¥é¤äçõ¤È¹õ¤â¤ÁÊÆ¤Î¥¯¥ìー¥×¤Ê¤É¡¢Ãæ²Ú¤Îµ»Ë¡¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿½Õ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ÎÄù¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Þー¥éー¥¿¥ó¤Þ¤¿¤Ï¤¢¤ó¤«¤±¥Á¥ãー¥Ï¥ó¡Ê¢¨ÄÉ²Ã¥ªー¥Àー¡Ë¤â¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÁÍýÄ¹¡¦°ÂÆ£¤¬µ¨Àá¤´¤È¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿©ºà¤òÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¥·¥ã¥Éー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃæ¹ñÃã¡Ö¥í¥ó¥Õ¥©¥óÈ¬ÊõÃã¡×¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Æ¥£ー¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¿´¤Û¤É¤±¤ë»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¤Î¥»¥¤¥Ü¥êー¤ÏËÌµþ¥À¥Ã¥¯ÉÕ¤¡ª
¥á¥Ë¥åー¾ÜºÙ¡§
¥¹¥¤ー¥Ä
çõ¤È°ÉÏª¼ò¤ÎÆóÁØ¥×¥ê¥ó
çõÉ÷Ì£¤ÎÂæÏÑ¥«¥¹¥Æ¥é
çõ¤È¹õ¤â¤ÁÊÆ¤Î¥¯¥ìー¥×
ºù¤ÎàèàáÅü
ºù¤È¥é¥¤¥Á¤Î¥¸¥å¥ì
°É¿ÎÆ¦Éå ºù¥½ー¥¹¡¦ºù¤Î¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¡¦ºùñ²Æþ¤êËõÃãÃÄ»Ò
ºù¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¿¥ë¥È
¥»¥¤¥Ü¥êー
³¤Ï·¤ÎÝ¯²Ü¾ß¾ø¤·
¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¿Ý¤ÈÎÓ¸éÈþ¿Í¤Îºù¥¼¥êー´ó¤»
¹õÌÓÏÂµí¥µー¥í¥¤¥ó ¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥Ðー¥¬ー
¿®½£¥µー¥â¥ó¤Îºù¼÷»Ê
¥Á¥¥ó¤Î¥°¥ê¥ë çõ¥Þ¥è¥Íー¥ºÅº¤¨
¿®½£¤¿¤Æ¤·¤Ê¥Õ¥¡ー¥à¤Î¤ä¤ï¤ê¤ó¤´
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー
¡Ê¢¨ÄÉ²ÃÎÁ¶â ³Æ550±ß¡Ë
¥Á¥ã¥¤¥Ê¥·¥ã¥ÉーÆÃÀ½¥Þー¥éー¥¿¥ó
ÅÚÆéÆþ¤ê¾Æ¤¤¢¤ó¤«¤±¥Á¥ãー¥Ï¥ó
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー ¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 2026Ç¯5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
ÎÁ¶â¡§¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー7,700±ß /¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ー 8,800±ß
»þ´Ö¡§¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー11:30 ～ 15:00 (L.O. 14:30)
¡¡¡¡¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ー18:00 ～ 19:30¡ÊL.O.)
¡¡¡¡¡¡*Á°Æü17»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ×Í½Ìó
¤´Í½Ìó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/sakura-strawberry-chinese-afternoontea-2026
¢¡ºù¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§&¥»¥¤¥Ü¥êー
¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤ò¼çÌò¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¥×¥ê¥ó¤äºù¥¼¥êー¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤´¤È¤Ë¿©´¶¡¦Ì£¤ï¤¤¤¬Ë¤«¤Ë¹¤¬¤ë½Õ¤ÎÆÃÀ½¥Ñ¥Õ¥§¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ºù¤ÎÍÕ¤Î¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¤Ëºù¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤äºù¥¢¥¤¥¹¤ò¾þ¤ê¡¢ìÔÂô¤Ë¤¢¤Þ¤ª¤¦¤òÅº¤¨¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¦¥Ë¤Î»ÝÌ£¤ä·Ü¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢Ë¤«¤ÊÍ¾±¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥»¥¤¥Ü¥êー3¼ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´ÅÌ£¤È±öÌ£¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Ä´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤ÎÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤â¡¢¤´¼«¿È¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¥·¥ã¥Éー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ê¹â¤ÎÈþ¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºù¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§
¥Ñ¥Õ¥§¤Î¹½À®¡Ê¾å¤«¤é½ç¤Ë¡Ë
¡¦ÍÈ¤²½Õ´¬¤Èé ºù¥Ñ¥¦¥Àー
¡¦ºù¥¢¥¤¥¹
¡¦ºù¥Áー¥º¥¯¥êー¥à
¡¦¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ
¡¦ºù¤ÎÍÕ¤Î¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó
¡¦°É¿ÎÆ¦Éåçõ¥½ー¥¹
¡¦ËõÃã¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë
¡¦çõ¥×¥ê¥ó
¡¦ºù¥×¥ê¥ó
¡¦ºù¥¼¥êー
¥»¥¤¥Ü¥êー
¡¦¥¦¥Ë¥Ý¥Æ¥È ¹õÍÔ¥¥ã¥Ó¥¢Åº¤¨
¡¦Çò¥¥¹¤È¤Ë¤´¤êÇß¼ò¤Î¥¨¥¹¥«¥Ù¥Ã¥·¥å
¡¦¿®½£·Ü ¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹
¤ª¹¥¤ß¤Î¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯
¡ã¸ÂÄê 1Æü10¥»¥Ã¥È¡ä ºù¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§&¥»¥¤¥Ü¥êー
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
ÎÁ¶â¡§4,180±ß
»þ´Ö¡§11:30～21:00 (L.O.)
*Á°Æü17»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ×Í½Ìó
¤´Í½Ìó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/chinese-sakura-strawberry-parfait-2026
¢¡°ûÃã¥é¥ó¥Á¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ç¥£¥à¥µ¥à¡×
ÀìÂ°¤ÎÅÀ¿´»Õ¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×°î¤ì¤ëÅÀ¿´¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¥·¥ã¥Éー¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤°ïÉÊ¤Ð¤«¤ê¡£Åìµþ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤ò°ìË¾¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤é¤ÎÈþ¤·¤¤Ä¯Ë¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ûÃã¥é¥ó¥Á¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥° ¥Ç¥£¥à¥µ¥à¡×¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¥Ç¥£¥à¥µ¥à¡Ê°ûÃã¡Ë¤È¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥¹¥¤ー¥Ä¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤Î¥Ç¥£¥à¥µ¥à¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
°ûÃã¥é¥ó¥Á¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ç¥£¥à¥µ¥à¡×
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡§11:30 ～ 15:00 (L.O. 14:30) *2»þ´ÖÀ©¡¦Á°Æü17»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ×Í½Ìó
ÎÁ¶â¡§7,700±ß¡¿¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¥Õ¥êー¥Õ¥íーÉÕ¤¥×¥é¥ó15,813±ß
¤´Í½Ìó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/spring-dimsum-2026
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢15%¤Î¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤òÊÌÅÓ¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¤Þ¤¿¤Ï 03-5783-1258¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½ÌóÄ¾ÄÌ¡Ë
¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Æâ¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
Åìµþ¡¦ÉÊÀî±Ø¹ÁÆî¸ýÄ¾·ë¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¡£¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤áºÙ¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤È¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í¥²í¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê194¤ÎµÒ¼¼¡¢³èµ¤°î¤ì¤ë4¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥«¥Õ¥§&¥Ðー¡¢Åìµþ¶þ»Ø¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¸Ø¤ë¥¯¥é¥Ö¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë±ã²ñ»ÜÀß¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTokyo, personally orchestrated. °ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤ËÁÕ¤Ç¤ë¡¢Åìµþ¤È¤¤¤¦²»¿§¡×¤Î¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ù¥éー¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÀûÎ§¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¾ÜºÙ¡¦ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¤½¤·¤ÆSNS¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://intercontinental-strings.jp/jp
Instagram ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/stringsintercontinentaltokyo/
Facebook ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.facebook.com/STRINGSICTOKYO/¡¡
X ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/STRINGSICTOKYO
¢£¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë(R)¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Ï¡¢À¤³¦70¥«¹ñ¤Ë73,500¼¼°Ê¾å¡¢220°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Ë¤·¤ÆºÇÂçµé¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1946Ç¯¡¢¥Ñ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¥ó¹Ò¶õÁÏÎ©¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥Ú¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Ï¡¢Î¹¤Ë¤Ï¿Í¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¡¢Ê¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¥ÏÇÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ³¤¯Èâ¤ò³«¤¯¡×¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥È¥é¥Ù¥éー¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥È¥é¥Ù¥ëÂÎ¸³¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÎÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥È¥é¥Ù¥ë¤Î´ú¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢½¼¼Â¤·¤¿Ê¸²½Åª¤ÊÂÎ¸³¤äÃÎ¼±¤Ø¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÇ®Ë¾¤òËþ¤¿¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.intercontinental.com ¡¡¤½¤ÎÂ¾SNS¡¡https://www.facebook.com/intercontinental ¡¡https://www.instagram.com/intercontinental ¡¡¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä / IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
IHG ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihgplc.com/en) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]¤Ï¡¢True Hospitality for Good¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Î20¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ë6,600¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤·¡¢2,200¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)¤Ï¡¢1²¯4,500Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë: ¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥ê¥¾ー¥Ä ¥¹¥Ñ, ¥êー¥¸¥§¥ó¥È ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó, ¥¥ó¥×¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä, ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´ ¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à: voco, Ruby, HUALUXE ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶ ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, EVEN ¥Û¥Æ¥ë¥º ¡¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥º: ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹, ¥¬ー¥Êー, avid ¥Û¥Æ¥ë¥º ¡¦¥¹¥¤ー¥Ä: Atwell ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸ ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¯¥é¥Ö¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º, ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¦¥Ã¥É ¥¹¥¤ー¥Ä ¡¦¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¥º: ¥¤¥Ù¥í¥¹¥¿ー ¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥¾ー¥Ä
InterContinental Hotels Group PLC¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ËÀßÎ©¡¢±Ñ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¦¥§ー¥ë¥º¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎIHG¤Î ¥Û¥Æ¥ë¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ìó385,000¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤ê¡¢Æü¡¹À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨2025Ç¯£³·î31Æü¸½ºß
IHG¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHG¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à¥µ¥¤¥È: https://www.ihgplc.com/en/
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)
IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/japanhotels