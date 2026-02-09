¡Ú¹­Åç Ê¡²°È¬ÃúËÙËÜÅ¹¡Û±Ñ¹ñ²¦¼¼¸æÍÑÃ£¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒLAUNER LONDON¡ÓPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

2025Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)¢ª2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)


¹­Åç Ê¡²°¡¡È¬ÃúËÙËÜÅ¹¡¡£³³¬ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ


±Ñ¹ñ²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒLAUNER LONDON¡Ó¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£



¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÊÅ²¼¤´°¦ÍÑ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿


Èþ¤·¤¤¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ÎÉÊ¡¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£



LAUNER LONDON ¡Ò¥í¥¦¥Êー¥í¥ó¥É¥ó¡ÓPOP UP STORE


²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ) ¢ª 2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)


¾ì½ê¡§Ê¡²°¡¡È¬ÃúËÙËÜÅ¹¡¡£³³¬ÆÃÀß²ñ¾ì


±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30～19:30




¢£ LAUNER LONDON ¡ã¥í¥¦¥Êー ¥í¥ó¥É¥ó¡ä


¸Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÊÅ²¼¤ËÀ¸³¶°¦¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢


±Ñ¹ñ²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLAUNER LONDON¡×¡£


¸Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÊÅ²¼¤ËÀ¸³¶°¦¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Î¿ô¡¹¤òÈÎÇä¡£



TRAVIATA¡Ê¥È¥é¥ô¥£¥¢ー¥¿¡Ë


Launer ¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌ¾ÉÊ¡Ø¥È¥é¥ô¥£¥¢ー¥¿¡Ù¡£


¡ÖÄØÉ±¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤éÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥±¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£



¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥´ー¥ë¥É¥×¥ìー¥È¥í¥´¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤½÷²¦ÊÅ²¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢


ÆÃÊÌ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£




SARA¡Ê¥µ¥é¡Ë


ÆüËÜ¿Í½÷À­¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¡Ø¥µ¥é¡Ù¡£
»ý¤Á¼ê¤Ï¸ª³Ý¤±¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ÊÄ¹¤µ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢


Èþ¤·¤µ¤âµ¡Ç½À­¤âÎ¾ÊýÍß¤·¤¤½÷À­¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£












¤½¤ÎÂ¾¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡¢¥³¥¤¥ó¥±ー¥¹¤Ê¤É¤Î¥ì¥¶ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£


±Ñ¹ñ²¦¼¼¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£




¢¨·ÇºÜ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£



Ê¡²° È¬ÃúËÙËÜÅ¹ ¥Ûー¥à¥Úー¥¸


https://www.fukuya-dept.co.jp/(https://www.fukuya-dept.co.jp/)







³ô¼°²ñ¼ÒH.I.T.