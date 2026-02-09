¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊTOKYOÂÎ¸³¤Î·èÄêÈÇ¡ª¡ÖKAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -¡×Êª¸ì¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¡¢60Ê¬´Ö¤Î²óÍ··¿¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¢°Ê²¼¡ÖGiGO(¥®ー¥´)¡×)¤È¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÀî Íª²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×)¤Ï¡¢Î¾¼Ò¶¦Æ±¤Ç¸¶½É¡¦ÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤ÎÃÏ²¼¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÊ£¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖKAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -(¥«¥ï¥¤¥¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¥é¥ó¥É¡¢°Ê²¼¡ÖKML¡×)¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
KML¤Ï¡¢KAWAII¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ê¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÁýÅÄ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¥·¥çー¡¢²»³Ú¡¢¥Õー¥É¡¢¥²ー¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¡¢60Ê¬´Ö¤Î²óÍ··¿¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï´ÑµÒ¤È¤·¤ÆÄ¯¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢KAWAII¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡È¸«³Ø¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¡¢¸¶½ÉÈ¯¤Î¡ÈKAWAII¡É¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤·¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢ÂÎ¸³¤¹¤ë60Ê¬´Ö¤Î²óÍ··¿ÂÎ¸³
¡ÖKAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¸¶½É¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡ÖKAWAII MONSTER CAFE¡×¤ÎIP¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ½Å»ë¤ÎÊ£¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¿§ºÌ¤¢¤Õ¤ì¤ëÃÏ²¼¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï»ÜÀßÆâ¤ò²óÍ·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥ÖÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¡¦Ì£³Ð¤Ê¤É¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤60Ê¬´Ö¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡¢KML¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õ´Ö
KML¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¬ー¥ë¤È³Ú¤·¤à¥é¥¤¥ÖÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤àÂÎ¸³¡ÖMonster Party¡×
KML¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¬ー¥ë¡×¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÉü³è¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¡£´Õ¾Þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥êー¤È±é½Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥·¥ó¥Ü¥ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡ÖChoppy's Mel-Tea Cup Ride¡×
»ÜÀß¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ÏKML¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ôー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä·¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£Æþ¾ì¸å¤¹¤°¤ËÂßÀÚ¤Ç¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Î»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥é¥¤¥É¥Ñ¥¹¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªµÒÍÍ¤¬¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤Ï²óÅ¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Õー¥É¡¢¥²ー¥à¡¢¥Õ¥©¥ÈÂÎ¸³
KML¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õー¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÖKAWAII COIN¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥Ç¥³¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êª¸ìÂÎ¸³¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì²¤ì¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¡¢¸¶½É¤ÎÃÏ²¼¤ËºÆ¤Ó
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢KAWAII¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¸¶½É¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÁýÅÄ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¸¶½É¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Å·ÊÑÃÏ°Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤ÏÈ¯·¡Ââ¤ÈDr. Sebastian¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î°ìÉô¤¬°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¡ÈÈ¯¸«¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ê¡È¸«³Ø¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÉÔ»×µÄ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê60Ê¬´Ö¤ÎËÁ¸±¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦ÁýÅÄ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¥³¥á¥ó¥È
¡ÖKAWAII MONSTER CAFE¤Î¥¯¥íー¥º¤«¤é5Ç¯¡£¤Ä¤¤¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬¸¶½É¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¡¢°ÛÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ï¸½¼Â¤ÎÈâ¡£¤³¤Î¿·¤·¤¯¡ÈÈ¯·¡¡É¤µ¤ì¤¿KAWAII MONSTER LAND¤Ç¡¢¸¶½É¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡È¼«Í³¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¡¢¤½¤·¤ÆKAWAII¤Î¥³¥¢¤Ç¤¢¤ë¡È¼«Ê¬¼«¿È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
²»³Ú¤¬Í¶¤¦¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÊª¸ìÂÎ¸³
KML¤ÎÂÎ¸³Á´ÂÎ¤ò²»³ÚÌÌ¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖKAWAII MONSTER CAFE¡×¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤âÃ´Åö¤·¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎRAM RIDER¡£³Æ¥¨¥ê¥¢¤äÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤Ä¤Ê¤°²»³Ú¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëBGM¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢KAWAII¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¹½À®¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢KML¤Î¡ÈÈ¯·¡Ââ¡É¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ëー¤ÎÀ©Éþ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¸¶½ÉKAWAII¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö6%DOKIDOKI¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¡£¸¶½É¤äKAWAII¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò°¦¤¹¤ë¥¯¥ëー¤¿¤Á¤¬¥²¥¹¥È¤ò½Ð·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥óµ¼Ô²ñ¸«¤ò2·î9Æü(·î)¤Ë¼Â»Ü
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2026Ç¯2·î9Æü(·î)¤Ë¤Ï¡¢¡ÖKAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¬ー¥ë½Ð¿È¤Ç¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖCANDY TUNE¡×¤ÎÂ¼ÀîÈì°É¤µ¤ó¡¢Ê¡»³ÍüÇµ¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£
¡Ö¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¡ÈKAWAII¥«¥ë¥Á¥ãー¡É¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡ÖKAWAII LAB.¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢KML¤â¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÈKAWAII¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤Î¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¡¢½é¤á¤ÆKAWAII MONSTER CAFE¤ËÍè¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¿Í¤ÎÎÏ¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCANDY TUNE¡×¤ÎÂ¼ÀîÈì°É¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç»ë³¦¤¬¥Ï¥Ã¥Ôー¡ª¤³¤³¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡£Ì´¤ÎÃæ¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤¬¸¶½É¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ê¡»³ÍüÇµ¤µ¤ó¤â¡Ö¸¶½É¤Î¿·Ì¾½ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÀ¤³¦¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¡õÂÎ¸³¥×¥é¥ó(ÈÎÇäÃæ)
2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï60Ê¬¡¦»þ´Ö»ØÄêÀ©¤Ç¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£(ÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÅù)¤¬ÉÕÂ°¡£Íè¾ì¼Ô¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°Ê²¼¤ÎÂÎ¸³¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È(»þ´Ö»ØÄê¡¦60Ê¬À©)
KML¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ðËÜ¤ÎÆþ¾ì¥×¥é¥ó¡£
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í\2,800～\3,500¡¿¾®¿Í\1,400～\1,750(ÀÇ¹þ)
¢¨3ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ
2.KAWAII Experience Pack
Æþ¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õー¥É¡¢KAWAII COIN¡¢¥Ç¥³¥°¥Ã¥º¤Ê¤É´Þ¤à¤ªÆÀ¤Ê¥Ñ¥Ã¥¯¡£
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í\4,800～\5,500(ÀÇ¹þ)
3.¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§¥é¥¤¥É¥Ñ¥¹
Ãæ±û¥é¥¤¥É¤òÂßÀÚ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡£
ÎÁ¶â¡§ºÇÂç4Ì¾\2,000(ÀÇ¹þ)
»ÜÀß³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-16-4 ÃÝ²¼ÄÌ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢ÃÏ²¼1³¬
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:40
Å¹ÊÞURL¡§https://contents.gendagigo.jp/kawaii-monster-land/
SNS¡§X¡¿Instagram¡¿TikTok¤Ç¤âºÇ¿·¾ðÊóÈ¯¿®Ãæ¡£
ËÜ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment
¹ÊóÃ´Åö¡§¸ÅÊ¿¡¦Äá¡¦¸ÅÀî
TEL¡§03-6404-8581 / FAX¡§03-6404-8590
E-mail¡§gge-pub@gigo.co.jp
¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-3470-0140
E-mail¡§press@asobisystem.com
ÁýÅÄ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦KAWAII(¥«¥ï¥¤¥¤)¤ò¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤È¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£1995Ç¯¤«¤éÅìµþ¡¦¸¶½É¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÈÅìµþ¤Î£²µòÅÀ¤Ç³èÆ°Ãæ¡£°ì´Ó¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¿§ºÌ´¶³Ð¤«¤é¥¢ー¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆºîÉÊ¤òÀ©ºî¡£¤¤ã¤êー¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡ÖPONPONPON¡×MVÈþ½Ñ¡¢¡ÖKAWAII MONSTER CAFE¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ËKawaiiÊ¸²½¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¡£À¤¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î»ö¾Ý¤ò¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤È¤·¤ÆÁÏÂ¤¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖKAWAII MONSTER LAND¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£
¡Ö¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡×³µÍ×
¤¤ã¤êー¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤Ê¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£²»³Ú¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢ー¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡ÖMADE IN JAPAN¡×¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-21-8
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÀî Íª²ð
URL¡§https://asobisystem.com/
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment¡×³µÍ×
¹ñÆâ³°¤ËÌó600Å¹ÊÞ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤ò±¿±Ä¡£¡ÖASOBI¤ÇÀ¤³¦¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄÉµá¤·¡¢Í·¤Ó¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¸Þ´¶¤ò¤æ¤µ¤Ö¤ëÇ®¶¸ÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶1-9-1 Åìµþ¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°17³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆóµÜ °ì¹À
URL¡§https://www.gendagigo.jp/