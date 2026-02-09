2·î23Æü¡ÖÉÙ»Î»³¤ÎÆü¡×¤ËÉÙ»Î»³Ï¼¤Ëº¬ÉÕ¤¯¿®¶Ä¡¦¼òÂ¤¤ê¡¦¿©¡¦Ê¸²½¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ò¤°¡ÖÉÙ»Î¤ß¤Á¡×¤ò¸½Âå¤ËÉü³è¤µ¤»¤ë¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-ÉÙ»Î»³¤ÎÆü ÆÃÊÌ½äÎé¹æ-¡×±¿¹Ô·èÄê¡ª2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
ÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-ÉÙ»Î»³¤ÎÆü ÆÃÊÌ½äÎé¹æ-
ÁÏ¶È360Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡ÈÉÙ»Î¸æºä¤ÎÀ¶ÑØ¤Ê¿å¤Ç¾ú¤¹ÆüËÜ¼ò¡É¤òÂ¤¤ê¡¢ÉÙ»Î»³¤Ø¸æ¿À¼ò¤òÊôÇ¼¤¹¤ë»³Íü¤Î¼òÂ¢¡¢ºû°ì¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©Âç·î»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Å·Ìî Îç¡¢°Ê²¼¡Öºû°ì¼òÂ¤¡×)¤È¡¢ÉÙ»Î»³¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤Å´Æ»¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÉÙ»ÎµÞ¥°¥ëー¥×¤ÎÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¿·½Õ¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¤¿½é¤Î¶¦Æ±´ë²è¡¢¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-¿·½Õ½é·Ø¹æ-¡×¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢2·î23Æü¤Î¡ÈÉÙ»Î»³¤ÎÆü¡É¸ÂÄê¤Ç¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-ÉÙ»Î»³¤ÎÆü ÆÃÊÌ½äÎé¹æ-¡×¤Î±¿¹Ô¤ò·èÄê¤·¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ½Ìó¼õÉÕURL¡§https://www.fujikyu-travel.co.jp/event/free/fujimichi.html¡Ë
¢£¡ÖÉÙ»Î¤ß¤Á¡×¤È¤Ï
Âè28²ó½¨ÎïÉÙÖÖ½½Æó·Ê¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈºÇÍ¥½¨¾Þ
¹¾¸Í»þÂå¡¢ÉÙ»Î»³¤ò¿À¤Î»³¤È¿®¶Ä¤·¿ò·É¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬ÅÐÇÒ¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¶¶¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹Ã½£³¹Æ»¤ò·ÐÍ³¤·¡¢Âç·î¤ÇÊ¬´ô¤·¤ÆÉÙ»Î»³Äº¤òÌÜ»Ø¤¹½äÎéÆ»¤Î¤³¤È¡£¡Ö¹¾¸ÍÈ¬É´È¬Ä®¤ËÈ¬É´È¬¹Ö¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÅÐÇÒ¤·¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¸ÅÆ»¤Ç¤¹¡£Ï¼¤Ç¤¢¤ëÉÙ»ÎµÈÅÄ¤Î³¹¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÇÒ¼Ô¤Îã´¤ò¹Ô¤¦¡Ö¸æ»Õ¤Î²È¡×¤¬Â¿¤¯Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÅÐ»³Ï©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ã±¤¤¤ÈºÆÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÉÙ»Î¤ÎÎî¸³¤ò¹¾¸Í¤Ø»ý¤Áµ¢¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö½äÎé¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Öºû°ì¼òÂ¤¡×¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡×¡ÖËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¡×¡¢ÉÙ»Î»³¤¬·ë¤Ö¸æ¿À±ï¤Ë¤è¤ê¡¢¸½Âå¤ËÉü³è¤¹¤ë¡ÖÉÙ»Î¤ß¤Á¡×
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼ ÉÙ»Î»³¸Þ¹çÌÜ¹Ô¹¬·¼¤ÎÀÞ¤Î°ìËë¡Ê1957Ç¯7·î8Æü¡Ë¢¨Åö»þ¤Î»³Íü¸©ÃÎ»ö¡¦Å·Ìîµ×¤¬¿ï¹Ô
ºû°ì¼òÂ¤¤ÎÀè¡¹Âå¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢»³Íü¸©½é¤ÎÌ±ÁªÃÎ»ö¤È¤·¤ÆÂè45Âå～48Âå¤òÌ³¤á¤¿Å·Ìîµ×¡Ê1892-1968¡Ë ¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³Ê¸²½¤Î¸½ÂåÅª´ðÈ×¤ò·Áºî¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼ÒËÜÅÂ¤ò¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤È¤·¤Æ»ØÄê¤·¡¢ÉÙ»Î»³ËÌÏ¼¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌÚÂ¤ÂçÄ»µï¤ÎºÆ·ú¡¢¤½¤·¤ÆÉÙ»Î»³¸Þ¹çÌÜ¤È»³Ï¼¤ò·ë¤ÖÉÙ»Î¥¹¥Ð¥ë¥é¥¤¥ó¤Î·úÀß¤Ê¤É¡¢ÉÙ»Î»³¿®¶Ä¤È»³Íü¸©¤Î´Ñ¸÷´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤ë»ö¶È¤ò¿ôÂ¿¤¯»Ø´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·Ìîµ×¤¬¿ï¹Ô¤ò¤·¤¿1957Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼ ÉÙ»Î»³¸Þ¹çÌÜ¹Ô¹¬·¼¤ÎÀÞ¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»¤Î¥Ð¥¹¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤êÅö»þ¤«¤é¤ÎÎ¾¼Ò¤Î·Ò¤¬¤ê¤â»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ºû°ì¼òÂ¤¤ÈÉÙ»Î»³Ï¼¤Ç⾧Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÅ´Æ»»ö¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¿ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¤ÎÎ¾¼Ò¤¬¡¢ÉÙ»Î»³¤Î¿®¶Ä¡¦Îò»Ë¡¦Ê¸²½¡¦¿©¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¡ÖÉÙ»Î¤ß¤Á¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1900Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÙ»ÎÅÐ»³Æ»¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÎÎî¸³¤¢¤é¤¿¤«¤Ê¿À¼Ò¤Ç¤¢¤ëËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤ÇÏÂ¿©ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë³äË£ºû°ì¤âËÜ´ë²è¤Ë»¿Æ±¤·¡¢ÉÙ»Î¤ß¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ò¤¬¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÉÙ»Î»³´Ñ¸÷¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ºû°ì¼òÂ¤¤Ï¡¢ÉÙ»Î¸æºä¤ÎÀ¶ÑØ¤Ê¿å¤Î·Ã¤ß¤òµý¼õ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¼òÂ¢¤È¤·¤Æ¡¢ÉÙ»Î¤ß¤Á¤ÎÉü³è¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ëÉÙ»Î»³¤ª¤è¤Ó¡¢ÉÙ»Î»³¿®¶Ä¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤ÊÊ¸²½»ñ»º¤òÌ¤Íè¤ÎÅÁÅý¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-ÉÙ»Î»³¤ÎÆü ÆÃÊÌ½äÎé¹æ-¡×¾ÜºÙ
¡ÊÍ½Ìó¼õÉÕURL¡§https://www.fujikyu-travel.co.jp/event/free/fujimichi.html¡Ë
ÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-ÉÙ»Î»³¤ÎÆü ÆÃÊÌ½äÎé¹æ-
£±¡¥ Æâ ÍÆ - ÂßÀÚÎó¼Ö¤ÇÉÙ»Î»³¿®¶Ä¤ò¡¢¼ò¡¦¿©»ö¡¦¿À¼Ò¤Î¤´µ§Åø¤Þ¤Ç¥»¥Ã¥È¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë -
¢¨Î¹¤Î¥¬¥¤¥É¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤¯¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
ËÜÎó¼Ö¤Ç¤Ï¡¢Âç·î～ÉÙ»Î»³±Ø´Ö¤òÉÙ»ÎÅÐ»³ÅÅ¼Ö¤ÇÂßÀÚ±¿¹Ô¡£¼ÖÆâ¤Ï¡¢JR ¶å½£¤Î¡Ö¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¿å¸Í²¬±Ô¼£»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÉÙ»Î»³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢Î¹¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤·¤Æ¡¢»³Íü¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼òÂ¢¤Ç¤¢¤ëºû°ì¼òÂ¤¤«¤é¡¢ÉÙ»Î¸æºä¤ÎÀ¶ÑØ¤ÊÉúÎ®¿å¤Ç¾ú¤·¡¢ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¤Î¸æ¿À¼ò¤Ç¤â¤¢¤ëÌÃÊÁ¡Öºû°ì¡×¤ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤«¤Ä¤ÆÉÙ»Î¤ß¤Á±è¤¤¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤¿ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Î¡Ö³äË£ ºû°ì¡×¤ÎÎÁÍý¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤è¤ê¡¢ÉÙ»Î»³¿®¶Ä¤äÅ´Æ»¡¦¼òÂ¢¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¤â¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¤è¤ê¿¼¤¤³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î»³±Ø¤ËÎó¼Ö¤¬ÅþÃå¸å¡¢Î¹¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç1900Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¡¢¤´µ§Åø¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÙ»Î»³±Ø¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¤ÇÌá¤ê¡¢ÉÙ»Î»³±Ø¤Ç²ò»¶Í½Äê¤Ç¤¹¡£
£²¡¥Æü»þ
2026Ç¯ 2·î 23Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë
¢¨ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþÂç·î±Ø¤Ë¤Æ 10¡§30¤è¤ê¾è¼Ö¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¹ÔÄø
Âç·î±Ø 11¡§12È¯¡á¡ÊÅÅ¼Ö¡Ë¡áÅì·Ë±Ø～¥È¥¤¥ìµÙ·Æ～¡á¡ÊÅÅ¼Ö¡Ë¡áÉÙ»Î»³±Ø 12¡§26Ãå¢ª¡Ê¥Ð¥¹¡Ë¢ªËÌ¸ýËÜµÜÉÙ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò 12¡§50Ãå¢ª¡Ê¥Ð¥¹¡Ë¢ªÉÙ»Î»³±Ø 14¡§00Ãå¡¦²ò»¶
¢¨ÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦½¸¹ç¾ì½êÅù¤Ï¡¢½ÐÈ¯Æü 6ÆüÁ°¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤ÎºÅ¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢»þ¹ï¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡¥Êç½¸¿Í¿ô
ÀèÃå 16ÁÈ 26Ì¾
¡¦1Ì¾ÏÈ 6ÏÈ¡Ê6ÀÊ¡Ë
¡¦2Ì¾ÏÈ 10ÏÈ¡Ê20ÀÊ¡Ë
£µ¡¥¤´ÍøÍÑÎÁ¶â¡Ê1 ¿Í¤¢¤¿¤ê¡Ë
15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
£¶¡¥ÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î
¡¦ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò ¤´µ§Åø
¡¦¸æ¿À¼ò
¡¦ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡ÖÉÙ»ÎµÞÆÃµÞ¥Õ¥êー¤¤Ã¤×¡×
¡¡¢¨ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¤¬2Æü´Ö¾è¤ê¹ß¤ê¼«Í³¤È¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤Ê¤¤Ã¤×¤Ç¤¹¡£
ÆÃµÞÎó¼Ö¡ÊÉÙ»Î»³¥Ó¥åーÆÃµÞ¡¢¥Õ¥¸¥µ¥óÆÃµÞ¡Ë¤Î¼«Í³ÀÊ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÙ»ÎµÞÆÃµÞ¥Õ¥êー¤¤Ã¤×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤è¤ê2Æü´Ö¡¢ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡ÊÂç·î～²Ï¸ý¸Ð´Ö¡Ë¤¬¾è¤ê¹ß¤ê¼«Í³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþÆâ¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¡Ê¼«Í³ÀÊ¡Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃµÞ¡ÖÉÙ»Î²óÍ·¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ»ØÄêÀÊÆÃµÞ·ô¤Þ¤¿¤ÏºÂÀÊÌ¤»ØÄê·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆÃµÞÎó¼Ö¤Î»ØÄêÀÊ¡¢ÆÃÊÌ¼ÖÎ¾¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£·¡¥¿½¹þÊýË¡
2026Ç¯ 2·î 9Æü¡Ê·î¡Ë～2·î 20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥È¥é¥Ù¥ë¸ø¼° HP¡×¤Ë¤Æ
Í½ÌóÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://www.fujikyu-travel.co.jp/event/free/fujimichi.html
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¤ß¤Î¤´Í½Ìó¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÂÀÊ¤Î»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ªµ¢¤ê¤Î±¿¹Ô»þ¹ïÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¸ø¼°HP¡§https://www.fujikyu-railway.jp
¢£ 2026Ç¯1·î10Æü¤Ë±¿¹Ô¤·¤¿¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-¿·½Õ½é·Ø¹æ-¡×¤ÎÍÍ»Ò
ÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-¿·½Õ½é·Ø¹æ-¤ÎÍÍ»Ò
¢£¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-ÉÙ»Î»³¤ÎÆü ÆÃÊÌ½äÎé¹æ-¡×Äó¶¡¼ò¡Öºû°ì ½Õ½ãÊÆ¶ã¾ú ¤¦¤¹¤Ë¤´¤ê¡×
ºû°ì ½Õ½ãÊÆ¶ã¾ú ¤¦¤¹¤Ë¤´¤ê
¡Öºû°ì ½Õ½ãÊÆ¶ã¾ú ¤¦¤¹¤Ë¤´¤ê¡×¤Ï»³Íü¸©»º¤Î¼òÊÆ¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢ÉÙ»Î¸æºä¿å·Ï¤ÎÀ¶ÑØ¤Ê¿¼ÁØÃÏ²¼¿å¤Ç»Å¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ì¤¤¤Ê´Þ¤ß¹á¤È¡¢¤¦¤¹¤Ë¤´¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢³ê¤é¤«¤Ê´Å¤ß¤Î¥¥ì¤¬ÎÉ¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÉÓ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿½Õ¤ÎÄ«¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¸¤¤Æ©ÌÀ´¶¤È¡¢¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢½Õ¤Î²â¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¼ò¤Ç¤¹¡£
³äË£ ºû°ì ÆÃÀ½¸æÎÁÍý
Îó¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³äË£ ºû°ì¡×¤¬ÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿ÆÃÀ½ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ ºû°ì¼òÂ¤¤Î¼òÇô¤òìÔÂô¤ËÍÑ¤¤¤¿¶ä¤À¤é¡¦³¤Ï·¤Î¤«¤¹ÄÒ¤±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¡¦Ç¦Ìî¤ÎÍñ¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿Íñ¾Æ¤¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ïÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Ë¬¤ì¤ë½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºÚ¤Î²Ö¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¤Ë¡¢¤½¤éÆ¦¤Î±ö¤æ¤Ç¡¢ÄÇÂû¼Ñ¡¢·ê»Ò·î´§¤Ê¤É¡¢¤ª¼ò¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÉÊ¡¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤ªÆù¡¦¤ªµû¡¦¤ªÌîºÚ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯À¹¤ê¹þ¤ß¡¢µ¨Àá´¶¤ÈÆÃÊÌ´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ªÉÊ½ñ¤¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¿©ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÉÙ»Î»³¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤¬¹Ô¤¸ò¤¦»³Íü¤ÎÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢1926Ç¯¡ÊÂçÀµ15Ç¯¡Ë¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÉÙ»ÎµÞ¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁ°¿È¡¦ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£1929Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ4Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÂç·î～ÉÙ»ÎµÈÅÄ¡Ê¸½¡¦ÉÙ»Î»³¡Ë´Ö23.6km¤Ç±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¤Î¤Á¤ËÉÙ»ÎµÈÅÄ～²Ï¸ý¸Ð´Ö3.0km¤Î±ä¿¡£»³Íü¸©ÅìÉô¤ÈÉÙ»Î¸Þ¸Ð¤ò·ë¤ÖÅ´Æ»¤È¤·¤Æ¡¢Î¹¿Í¤äÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÃÏ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1960Ç¯¤Ë¤Ï¼ÒÌ¾¤ò¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ø²þ¾Î¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¦ÉÙ»Î»³¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÈÃÏ°è¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³ØÍ¢Á÷¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é±¿¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¤ÏÅ´Æ»»ö¶È¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¡ÖÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»¡×¤ÎÌ¾¤ò·Ç¤²¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¿·½É¤È²Ï¸ý¸Ð¤ò·ë¤ÖÆÃµÞ¡ÖÉÙ»Î²óÍ·¡×¤¬ÉÙ»Î»³¥¨¥ê¥¢¤Î¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤·¤Æ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»Î»³¥Ó¥åーÆÃµÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤´°ÆÆâ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼ÖÆâ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¡È¾è¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬Î¹¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤ë»þ´Ö¡É¤òÁÏ½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ä±èÀþ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êË¤«¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼þÍ·´ë²è¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉÙ»Î»³¥¨¥ê¥¢¤ÎÎ¹¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
Âå É½ ¼Ô ¡§ÀÐ°æ ¸¬°ì
Àß¡¡ Î© ¡§2021Ç¯¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Ë5·î25Æü
½ê ºß ÃÏ ¡§»³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®Á¥ÄÅ3641ÈÖÃÏ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Å´Æ»»ö¶È¡¢º÷Æ»»ö¶ÈÅù
¸ø¼°£È£Ð¡§ https://www.fujikyu-railway.jp/
¢£ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÙ»Î»³¿®¶Ä¤Î¡ÈµÈÅÄ¸ýÅÐ»³Æ»¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÉÚ»Î»³ÂçÄ»µï¡£
¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼ÒÇÒÅÂ¡£
ÉÙ»Î»³¤ÈËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¡£¿¹¤ÈÉÙ»Î»³¤ËÊú¤«¤ì¤¿¿À°èÁ´ÂÎ¤ÎÉ÷·Ê¡£Photo by Akio Watanabe
·Ê¹ÔÅ·¹Ä£´£°Ç¯¡ÊÀ¾Îñ110Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜÉðÂº¤´ÅìÀ¬¤ÎÀÞ¡¢ÂÊÁ¤ÎºäËÜ¡ÊÁêÌÏ¹ñ¡Ë¤è¤ê¼òÀÞµÜ¡Ê¹ÃÈå¹ñ¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤ÇÅöÃÏ¤Î¡ÖÂçÄÍµÖ¡×¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÉÙ»Î¤Î¿ÀÎî¤ò¿Æ¤·¤¯¶Ä¤®ÇÒ¤µ¤ì¡ÖËÌÊý¤ËÈþ¤·¤¯¹¤¬¤ë¿þÌî¤ò¤â¤ÄÉÙ»Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤è¤êÇÒ¤¹¤Ù¤·¡×¤È¶Ä¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë½¾¤¤ÂçÄÍµÖ¤ËÄ»µï¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¡¢²Ã¤¨¤Æ¸å¤Î·Ê¹ÔÅ·¹Ä£µ£°Ç¯¤Ë¤Ïã¬¤ò·ú¤ÆÀõ´ÖÂç¿À¤ÈÆüËÜÉðÂº¤ò¤ªã«¤ê¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎÁÏ·ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å·±þ¸µÇ¯(781)¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÊ®²Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¹ÃÈå¹ñ¼ç¤ÎµªËÄíÄ«¿Ã¤¬ËÎÀê¤·¡¢±äÎñ£·Ç¯(788)¡¢ÂçÄÍµÖ¤ÎËÌÊý¤Ë¼ÒÅÂ¤ò·úÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸½ºß¼ÒÅÂ¤Î¤¢¤ëÃÏ¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÀõ´ÖÂç¿À¤ò¤ª¤¦¤Ä¤·¤·¡¢ÂçÄÍµÖ¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÂº¤ò¤ªã«¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÂå¡¢ÉÙ»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤»³¡¢Èþ¤·¤¤»³¤Ï¿À¤Î¤ª¤ï¤¹»³¤È¤·¤Æ¿Í¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø´÷¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤Ã¤ÆÅöÃÏ¤Ï¡¢¤´¿ÀÂÎ¤ÎÉÙ»Î»³¤òÍÚ¤«¤ËÇÒ¤ßº×ã«¤ò¹Ô¤¦¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßÇÒÅÂ¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ëµðÌÚ¤Ï¤½¤Î¿À°è¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»þÂå¤Ï²¼¤Ã¤Æ¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Îº¢¤Ë»³³Ù¿®¶Ä¤¬ÉáµÚ¤·¡¢ÅÐ»³¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ½¤¹Ô¤¹¤ë½¤¸³Æ»¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤ËÉÙ»Î¹Ö¤¬½Ð¸½¤·¡¢È¯Å¸¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¸æ»³¤ËÅÐ¤ë¤³¤ÈÂ¨¤Áµ§¤ê¡¢¤È¤¹¤ë¡ÖÅÐÇÒ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ï»³Äº¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î¹Ö¡¡½é¤á¤ÆÉÙ»ÎÅÐ»³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊõ¸µÇ¯(701)¤ÎÌò¾®³Ñ¤È¤¤¤¦¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¤Î¤Á¤ËÉÙ»Î¹Ö¤Î³«ÁÄ¤È¶Ä¤¬¤ì¤ëÆ£¸¶³Ñ¹Ô»Õ¤Ï¡¢Å·Àµ£µÇ¯¡Ê1577¡Ë¤ËÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³äË£ºû°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³äË£ºû°ì
¾¼ÏÂ9Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÉÙ»Î¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌÃ¼òºû°ì¤È½Ü¤Îºè¤ò¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ÇÌû¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÏÂ¿©¤ÎÌ¾Å¹¡£ÉÙ»Î¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤Ë°é¤Æ¤é¤ìÉÙ»ÎµÈÅÄ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤È¤±¹þ¤ó¤Ç¤æ¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢°ìÉÊ°ìÉÊ¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºû°ì¼òÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºû°ì¼òÂ¤
ÎîÊö¡¦ÉÙ»Î¤òÌÜ»Ø¤¹½äÎé¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿ÄÉÊ¬¤ÎÃÏ¡¢»³Íü¸©Âç·î»Ô¡£¤³¤ÎÃÏ¤ËÂ¢¤ò¹½¤¨¤Æ360Í¾Ç¯¡£ºû°ì¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1661Ç¯¡Ê´²Ê¸¸µÇ¯¡Ë¤Ë²ÖÅÄ²°¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤Ë²ÖÅÄ²°¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢½éÂåÂ¢¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·Ìîµ×¤¬¡¢1919Ç¯¤Ë¸½ºß¤Îºû°ì¼òÂ¤¤Ø¤È²þ¾Î¡¦Åý¹ç¤·¡¢°ÊÍè¡¢ÉÙ»Î¿®¶Ä¤È¤È¤â¤Ë¼ò¤ò¾ú¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Öºû°ì¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öºû¡×¤È¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÎîÊö¡¦ÉÙ»Î»³¤Î¡Ö°ì¡×¤Î»ú¤ò½Å¤Í¡¢¡ÈºÇ¹â¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÂ¤¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¤½¤ÎÌ¾¤Ë½É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È»þ¤è¤ê¡¢ÉÙ»Î¡¦¸æºä»³ÃÏ¤Î¿¼ÁØÃÏ²¼¿å¤È»³Íü¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤òÍÑ¤¤¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¾ú¤·Â³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¼òÂ¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»Î¡¦¸æºä»³ÃÏ¤ÎÍÛ¸÷¤È¿å»«¤±¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂçÃÏ¤Ë¼«¼ÒÈª¤òÂó¤¡¢¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤¤â70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Î·Ã¤ß¤ò»Ý¤¤¼ò¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬ºû°ì¼òÂ¤¤ÎÁÏ¶È¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ÈÉÙ»ÎÀ¶Î®Å·¼ò¡É¡ÖÃ¶¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤ÎÀ¤³¦ÅªÆüËÜ¼ò¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÖKura Master 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÃ¶ »³ÇÑ½ãÊÆÂç¶ã¾ú ÇÅ½£°¦»³¡×¤¬¥×¥é¥Á¥ÊÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºû°ì¼òÂ¤¤Î¸Ø¤ê¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Â¢¸µÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡¡ºû°ì¼òÍ·´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºû°ì¼òÂ¤Â¢¸µÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥× ¡Öºû°ì¼òÍ·´Û¡×
ºû°ì¼òÂ¤Â¢¸µÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥× ¡Öºû°ì¼òÍ·´Û¡×³°´Ñ
SASAICHi KRAND CAFE
SASAICHi KRAND CAFE ¼òÇô¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä
ºû°ì¼òÂ¤¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢Â¢¸µÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡Öºû°ì¼òÍ·´Û¡×¤äÄ¾±Ä¥«¥Õ¥§¡ÖSASAICHI KRAND CAFE¡Ê¥µ¥µ¥¤¥Á¥¯¥é¥ó¥É¥«¥Õ¥§¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¹Ã½£¤ÎÃÏ¼ò¡Öºû°ì¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½é¤á¡¢»³Íü¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOLIFANT¡×¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢ÉÙ»Î¤Î¿å¤Ç¾ú¤¹¼òÇô¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¿·´¶³Ð¼òÇô¥¹¥¤ー¥Ä¡Öºû°ì¼òÇô¥Áー¥º¥±ー¥¡×¡Öºû°ì´Å¼ò¥µ¥ó¥Çー¡×¡Öºû°ì´Å¼ò¥°¥é¥Îー¥é¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¡¢ºû°ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úºû°ì¼òÍ·´Û¡Û
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:30～18:00
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
¡ÚSASAICHI KRAND CAFE¡Û
±Ä¶È»þ´Ö¡§
Ê¿Æü¡¡11:00～16:00
ÅÚÆü½Ë¡¡10:00～16:00
L.O.¡§15:30
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
¢£ ºû°ì¼òÂ¤¡¡ÉÙ»Î²Ï¸ý¸Ð¡¡Î¹¤Î±ØÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºû°ì¼òÂ¤¡¡ÉÙ»Î²Ï¸ý¸Ð¡¡Î¹¤Î±ØÅ¹
ÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊ£¹ç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÎ¹¤Î±Økawaguchiko base¡×Æâ¤Ë¡¢ºû°ì¼òÂ¤¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¬¸Å¤¯¡¢¤«¤Ä»³Íü¤ÎÃÏ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÌÃÊÁ¡Öºû°ì¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡£
½»½ê¡§ »³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®²Ï¸ý£µ£²£±－£´
¡¡¡¡¡¡ Î¹¤Î±Ø kawaguchiko baseÆâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:30～17:30¡ÊÎ¹¤Î±Ø kawaguchiko base¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¢¨ µ¨Àá¡¦ÍËÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤¢¤ê
H P¡§https://www.kawaguchikobase.com/
¢£ºû°ì¼òÂ¤¡¡À¤³¦Åª¥¢¥ïー¥É¡Öw3 Awards2024¡×¶â¾Þ¼õ¾Þ¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¡Ö°Ô¿À¤ÎÆ»¡×
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=aAlJr5a0-1E ]
