Á´¹ñ½é¡ªÃ¦ÃºÁÇ¤ò·Ð±Ä²þÁ±¤Ë·Ò¤²¤ë¡ÖÅÔ¿´·¿¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ÀéÂåÅÄ¶è¤ÇÈ¯Â­

ÀéÂåÅÄ¶è¤Ï¡¢Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÅÔ¿´·¿¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¡ÊÀéÂåÅÄ¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤ÎÈ¯Â¤òÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤Á¤è¥¨¥³Ì¤Íè´ë¶È¥¹¥¯ー¥ë¡×»²²Ã´ë¶È¤Ë¤è¤ëCO2ºï¸ºÌÜÉ¸¤Î¸ø³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤ÎÃ¦ÃºÁÇ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¦À½ÉÊ¡×Âè1ÃÆ¤ò2026Ç¯3·î2Æü(·î)14»þ¤«¤éÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»ÔÉô¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÏÂ¿¤¯¤¬¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤ËÆþµï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÎÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÀßÈ÷Åê»ñ¤ÎÍ¾ÎÏ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Â»Ü¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤Ë¤ÏÌó3.6Ëü¤Î»ö¶È½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Âç´ë¶È¤äÃ¦ÃºÁÇ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¡¢ÀøºßÎÏ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãº£²óÈ¯Â¤¹¤ëÀéÂåÅÄ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÅÔ»Ô¤Î½¸ÀÑÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡ä
ÅÔ»Ô¤Ë½¸¤Þ¤ë´ë¶È¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ß¤¤¤Ë»Ù±ç¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÃ¦ÃºÁÇ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤â²£Å¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤Î¹â¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢´Ä¶¾Ê¡ÖÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Ç¤ÎÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä»Ù±çÂÎÀ©¹½ÃÛ¥â¥Ç¥ë»ö¶È(https://www.env.go.jp/press/press_00096.html)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÔ¿´·¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÇÍ£°ìºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¢£ Æü»þ¡§2026Ç¯3·î2Æü(·î) 15:00-16:00¡Ê14:45³«¾ì¡Ë
3×3Lab Future
¡¡¡¡¡¡¡¡¢©100-0004 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-1-2 Âç¼êÌç¥¿¥ïー¡¦ENEOS¥Ó¥ë1³¬¡ÊGoogle Map(https://maps.app.goo.gl/jGkaJM8c2FZ4aiM39)¡Ë
¢£ ¼çºÅ¡§ÀéÂåÅÄ¶è¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀéÂåÅÄ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
¢£ ÅÐÃÅ¡§Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò [»Ù±çÁÈ¿¥]
¡¡¡¡¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼ÒÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Æ¥à [¶èÆâÃæ¾®´ë¶È]
¢£ ¼èºà·Á¼°¡§¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ü¼Áµ¿±þÅú¡Ê°Ï¤ß¼èºà²Ä¡Ë
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
1. ÅÔ¿´·¿¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¥â¥Ç¥ë (ÀéÂåÅÄ¥â¥Ç¥ë) ¤ÎÈ¯ÂÀë¸À
2.¡Ö¤Á¤è¥¨¥³Ì¤Íè´ë¶È¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤è¤ëºï¸ºÌÜÉ¸
3. Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±Ã¦ÃºÁÇ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¦À½ÉÊ Âè1ÃÆ
¢£ ¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¡Ê·×1»þ´Ö¡Ë¡ö¼ã´³¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
[表: https://prtimes.jp/data/corp/175686/table/4_1_6710740b169935a9b5be59d7658b06a3.jpg?v=202602090551 ]
¢£ ÅÐÃÅ¡¦´Ø·¸¼Ô¾ðÊó
¡ãÅìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ä
ÀßÎ©Ç¯·î¡§ 1879Ç¯8·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©100-8050ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®ÆóÃúÌÜ6ÈÖ4¹æ¡¡¾ïÈ×¶¶¥¿¥ïー
»ö¶È³µÍ×¡§Â»³²ÊÝ¸±¶È¡Ê²ÐºÒ¡¦³¤¾å¡¦¼«Æ°¼Ö¡¦¼«ÇåÀÕ¤Ê¤É¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾ëÅÄ ¹¨ÌÀ
²ñ¼ÒHP¡§https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò ÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¡ä
ÀßÎ©Ç¯·î¡§1950Ç¯12·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©106-8587ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ1-6-30
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§¢©100-0012ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆüÈæÃ«¸ø±à1-1
»ö¶È³µÍ×¡§Á´¹ñÌó190µòÅÀ¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°Áõ²Ö¤ä¥Õ¥é¥ïー¥®¥Õ¥È¡¦À¸²Ö¤ÎÈÎÇä¤òÅ¸³«
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÜÅç ¹À¾´
²ñ¼ÒHP¡§https://hibiya.co.jp/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Æ¥à¡ä
ÀßÎ©Ç¯·î¡§ 1951Ç¯6·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-6-10
»ö¶È³µÍ×¡§»ñ¸»¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµÚ¤Ó¥ê¥æー¥¹¡¢À½¹Ý¸¶ÎÁµÚ¤ÓÈóÅ´µ®¶âÂ°¸¶ÎÁ¤ÎÇäÇã¡¢»ñ¸»½Û´Ä¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈµÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹Åù
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÅçº´ÃÒÀ¤
²ñ¼ÒHP¡§https://www.re-tem.com/
¢£ ÀéÂåÅÄ¶èÆÈ¼«¤ÎÅÔ¿´·¿¡ÖÃÏ°è¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×(https://chiyoda-ces.jp/env_chiikigurumi/)
´Ä¶¾Ê¡ÖÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Ç¤ÎÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä»Ù±çÂÎÀ©¹½ÃÛ¥â¥Ç¥ë»ö¶È(https://www.env.go.jp/press/press_00096.html)¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÔ¿´·¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÍ£°ì¤ÎºÎÂò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö2050¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¤Á¤è¤À¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÅÔ»Ô¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»Ù±çÁÈ¿¥¤Ë¤ÏÀéÂåÅÄ¶è¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÅù¤ÎÃÏ°è¤Î¥Ï¥Ö¤Ë¤Ê¤ëÁÈ¿¥¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§¡ÖÅÔ»ÔÉô¤ÎÃ¦ÃºÁÇÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ëÃÏ°è¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡×
ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆÃ¿§¡§
¡¦ÀéÂåÅÄ¶èÆâ¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ÏÌó8³ä¤¬¶ÈÌ³ÉôÌç¡¢Ìó8³ä¤¬ÅÅµ¤Í³Íè
¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Ë¤ÏÌó36,000»ö¶È½ê¡Ê½¾¶È°÷¿ô Ìó120Ëü¿Í¡Ë¤¬½¸Ãæ
¡¡▶︎´ë¶ÈÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤äÃ¦ÃºÁÇ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤
¡ü¼çÂÎ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÀéÂåÅÄ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡ÊCES¡Ë
¡ü»Ù±çÁÈ¿¥¡§ÀéÂåÅÄ¶è¡¢Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸± ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê ÀéÂåÅÄ»ÙÉô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò »°É©UFJ¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ¤Þ¤ÁÌ¤ÍèÀ½ºî½ê¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¾¦Å¹³¹Ï¢¹ç²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Âç´ÝÍ´Ä¶¶¦À¸·¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê¶¨²ñ¡Ê¥¨¥³¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¶¨²ñ¡ËÂ¾
¢£ ¡ÖÀéÂåÅÄ¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
Éé²Ù¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¡ÖÌÙ¤«¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¡£¡Ö·Ð±ÄÎÏ¶¯²½¡×¤ä¡ÖÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡×¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥ê¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ï¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡£¥³¥¹¥Èºï¸º¤ä¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤ä¿Íºà³ÍÆÀ¡¢»ö¶È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÎã¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ó¹ç¤¦¡£Ãæ¾®´ë¶È¤È»Ù±çÁÈ¿¥¤¬Ï¢·È¤·¤¿¶¨Æ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¡¢ÃÏ°èÆâ¤ÇÃæ¾®´ë¶ÈÆ±»Î¤¬¸ß¤¤¤ËÃ¦ÃºÁÇ¤ò»Ù±ç¤·¹ç¤¦¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£
2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢È¼Áö·¿¤ÎÏ¢Â³¹ÖºÂ¡Ö¤Á¤è¥¨¥³Ì¤Íè´ë¶È¥¹¥¯ー¥ë¡×(https://chiyoda-ces.jp/chiyoeco_school_2025/)¤ä¡¢´ë¶ÈÆ±»Î¤¬³Ø¤Ó¹ç¤¤¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¤Á¤è¥¨¥³´ë¶È¸òÎ®²ñ¡×(https://chiyoda-ces.jp/event/future/networking-meeting_202512/)¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²è¤¹¤ëÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥ê¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤òÂè£±¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡¢»Ù±çÁÈ¿¥¤äÀéÂåÅÄ¶è¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤ó¤¬ÁÐÊý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤ëÃÏ°è¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÀéÂåÅÄ¶èÆâ¤ËÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÀéÂåÅÄ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤È¤Ï
ÀéÂåÅÄ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢ÀéÂåÅÄ¶èÆÈ¼«¤Î´Ä¶¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÀéÂåÅÄ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCES¡Ë¡×¤ÎÉáµÚ¡¦Â¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2008Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2016Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÂåÅÄ¶è¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¡¢³Ø¹»¤ä¸Ä¿Í¡¢´Ø¤ï¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¡¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤è¤ê»Ù±çÁÈ¿¥¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î»Ù±ç¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÃÏ°è¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×»ö¶È¤ò¶¯²½¡£
¢£ Ìä¹ç¤»Àè¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÀéÂåÅÄ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ »öÌ³¶É
¢©102-8688¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî1-2-1¡ÊÀéÂåÅÄ¶èÌò½ê5³¬¡Ë
TEL: 03-5211-5085
Mail: info[at]chiyoda-ces.jp
Web: https://chiyoda-ces.jp