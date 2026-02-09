»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¡¤ª¤Ë¤®¤êÅù¤ÎÀ½Â¤²ó¿ôºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤µ×ÄÅ ÃÎÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨²½Åù¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤²ó¿ôºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õー¥É¤Î¤¦¤Á¡¢ÈÎÇä¹½À®Èæ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ·²¤Ç¤¢¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¡¦ÊÛÅö¡¦¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ÎÌó60¥¢¥¤¥Æ¥à(¢¨)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤²ó¿ô¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1Æü3²ó¤«¤é2²ó¤Ë¿·¤¿¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õー¥É¤ÎÀ½Â¤²ó¿ô¤¬2²ó°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¶°ø¶Ý¤ÎÆÃÄê¤È±øÀ÷·ÐÏ©¤ÎÄ´ºº¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢À½Â¤»þ¤Î±ÒÀ¸¥ì¥Ù¥ë¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¡¦ÈþÌ£¤·¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤¿Á¯ÅÙ±äÄ¹¤¬¼Â¸½¤·¡¢À½Â¤²ó¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¶¡µëÌÌ¤ÇÀ½Â¤¸úÎ¨¤ÎÄã¤µ¤äÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¡¢À½Â¤¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÛÍÑÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ËÀè¤ó¤¸¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß³«»Ï¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ½Â¤¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡×¡ÖÍ¢Á÷¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡×¡Ö¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¡×¡ÖCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅö¼Ò¤Ç¤Ï´Ä¶¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÇÛÁ÷²ó¿ô¤Îºï¸º¤ä¥êー¥É¥¿¥¤¥à±äÄ¹¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÊªÎ®²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ·ÑÂ³¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë1·î26Æü»þÅÀ¤ÎÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô
¡ãËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤²ó¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢£ÂÐ¾Ý¥«¥Æ¥´¥êー 1Æü3²óÀ½Â¤¥«¥Æ¥´¥êー¤ò1Æü2²óÀ½Â¤¡Ê¿¼ÌëÊØ¡¦¸á¸åÊØ¡Ë¤Ø½¸Ìó
¢¨º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÁíÇÛÁ÷²ó¿ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢£ÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à
ÊÆÈÓ¡Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢ÊÛÅö¡Ë¡¦Ä´Íý¥Ñ¥ó¡Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡Ë¡¡¹ç·×¡¡Ìó60¥¢¥¤¥Æ¥à
¢¥ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã
¢£´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ç¤Ê¸ú²Ì
¢¨³Æ¿ôÃÍ¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·×»»¤·¤¿ÍýÏÀÃÍ¡ÊÍ½Â¬ÃÍ¡Ë¤Ç¤¹
¡ã¤´»²¹Í¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ìÉô¡ä
¡¦¿·µ¬¾¦ÉÊ1½µ´ÖÁ°È¯Ãí
¿·µ¬¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯ÃíÆü¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1½µ´ÖÁ°¤ËÈ¯Ãí¿ô¤¬³ÎÄê¤·³Æ¥¨¥ê¥¢¤Îºß¸Ë¤òÅ¬Àµ²½
¡¦Äê»þÇ¼ÉÊ¤Î´ËÏÂ
2023Ç¯¤ËÇ¼ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥ë¤òºöÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Î¤´Íý²ò¤Î¤â¤È¡¢Ç¼ÉÊÍ½Äê»þ¹ï¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÇ¼ÉÊ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢²ÙÂÔ¤Á»þ´Öºï¸º¡¦ÇÛÁ÷°÷¤Î¹´Â«»þ´Öºï¸º
¡¦Ìë´ÖÇ¼ÉÊÊØ¤Î½¸Ìó¡ÊÆüÇÛÉÊ¡Ë¡¡25Ç¯3·î»þÅÀ¡§9,500Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¼Â»ÜÃæ
¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ÎÆüÇÛÉÊ¤ÎÌë´ÖÇ¼ÉÊÊØ¤ò½¸Ìó¤·¡¢ÀÑºÜÎ¨¤ÈÇÛÁ÷°÷¤Î¹´Â«»þ´Ö¤ò²þÁ±
¡¦ÍËÆüÊÌÇ¼ÉÊ»þ´ÖÊÑ¹¹¡Ê¾ï²¹¾¦ÉÊ¡Ë¡¡25Ç¯1·î»þÅÀ¡§11,300Å¹ÊÞ¼Â»ÜÃæ
¿·µ¬¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤êÊªÎÌ¤¬Â¿¤¤·îÍËÆü¡¢²ÐÍËÆü¤È¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍËÆü¤ÎÇ¼ÉÊ»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÊªÎ®ÇÈÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥¹ÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÀÑºÜÎ¨¤ò¸þ¾å
°Ê¾å