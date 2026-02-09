¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡×¤¬¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î¹ëÀã¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤È¤·¤Æ4¼«¼£ÂÎ¤Î´óÉí¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡¡¢¨2026/2/9¼õÉÕ¼«¼£ÂÎÄÉ²Ã
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÎáÏÂ8Ç¯1·î¹ëÀã¤Ë¤è¤êÈïºÒ¤µ¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî¸ýÅ¯Ìé¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡×¡Ê https://furunavi.jp/ ¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î¹ëÀã¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ°è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÛµÞºÒ³²»Ù±çÁë¸ý¤ò1·î30Æü¤è¤ê³«Àß¤·¡¢4¼«¼£ÂÎ¤Î»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·¤¿¤ËÎáÏÂ8Ç¯1·î¹ëÀã¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¼«¼£ÂÎ
¡¦ÀÄ¿¹¸©ÃæÇñÄ®¡Ê https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=1004 ¡Ë
¡¦½©ÅÄ¸©¾®ºäÄ®¡Ê https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=1001 ¡Ë
¡¦½©ÅÄ¸©¾å¾®°¤¿ÎÂ¼¡Ê https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=1002 ¡Ë
¡¦»³·Á¸©ÂçÀÐÅÄÄ®¡Ê https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=1003 ¡Ë
¢£´û¤ËÎáÏÂ8Ç¯1·î¹ëÀã¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ
¡¦ÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»Ô
¡¦ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô
¡¦ÀÄ¿¹¸©¹õÀÐ»Ô
¡¦ÀÄ¿¹¸©¸Þ½êÀî¸¶»Ô
¡¦ÀÄ¿¹¸©Ê¿Àî»Ô
¡¦ÀÄ¿¹¸©òÍ¥öÂôÄ®
¡¦ÀÄ¿¹¸©ÄáÅÄÄ®
¡¦»³·Á¸©¿·¾±»Ô
¡¦¿·³ã¸©¾å±Û»Ô
¢ãºÒ³²»Ù±ç¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë¢ä
¡Ê https://furunavi.jp/c/disaster_support ¡Ë
¢£»Ù±ç¤Î³µÍ×
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡×¡Ê https://furunavi.jp/ ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÛµÞºÒ³²»Ù±çÁë¸ý¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÈïºÒÃÏ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´óÉí¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶â³Û¤ÏÁ´³Û¤¬ÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉí¤µ¤ì¡¢´óÉí¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤«¤é´óÉí¶â¼õÎÎ¾ÚÌÀ½ñ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÌ¾ï»þ¤è¤ê¤â´óÉí¶â¼õÎÎ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÁ÷ÉÕ»þ´ü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²»Ù±çÀìÍÑ¥Úー¥¸¡Ê https://furunavi.jp/c/disaster_support ¡Ë¤«¤é¤Î¤´´óÉí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎÍÍ¤«¤é·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¤ò´Þ¤á°ìÀÚ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î´óÉí¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖÎéÉÊ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥ó¥¯Àè¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«»°ÃúÌÜ26ÈÖ20¹æ¡¡´ØÅÅÉÔÆ°»º½ÂÃ«¥Ó¥ë8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ìî¸ý Å¯Ìé
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2007Ç¯8·î17Æü
URL¡¡¡¡¡§ https://www.i-mobile.co.jp/
¡Ú»ö¶È³µÍ×¡Û
¥¢¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ò¤È¤ÎÌ¤Íè¡É¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ö¶È¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥·¥åー¥Þ»ö¶È¤È¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢´óÉí¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÉí¶â¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È·¿ÊÖÎéÉÊ¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡Û
¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×
¡¡https://furunavi.jp/premium/
¡¦¤¢¤È¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÁª¤Ù¤ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¥«¥¿¥í¥°¡×¢¨¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ¸ú´ü¸Â¤Ê¤·
¡¡https://furunavi.jp/catalog
¡¦Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¥È¥é¥Ù¥ë¡×¢¨·ÇºÜ10,000»ÜÀß°Ê¾å
¡¡https://tp.furunavi.jp/
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×
¡¡https://fcf.furunavi.jp/
