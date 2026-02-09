¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡×¤¬¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î¹ëÀã¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤È¤·¤Æ4¼«¼£ÂÎ¤Î´óÉí¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡¡¢¨2026/2/9¼õÉÕ¼«¼£ÂÎÄÉ²Ã

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë

¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÎáÏÂ8Ç¯1·î¹ëÀã¤Ë¤è¤êÈïºÒ¤µ¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£



³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî¸ýÅ¯Ìé¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡×¡Ê https://furunavi.jp/ ¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î¹ëÀã¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ°è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÛµÞºÒ³²»Ù±çÁë¸ý¤ò1·î30Æü¤è¤ê³«Àß¤·¡¢4¼«¼£ÂÎ¤Î»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£






¢£¿·¤¿¤ËÎáÏÂ8Ç¯1·î¹ëÀã¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¼«¼£ÂÎ


¡¦ÀÄ¿¹¸©ÃæÇñÄ®¡Ê https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=1004 ¡Ë


¡¦½©ÅÄ¸©¾®ºäÄ®¡Ê https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=1001 ¡Ë


¡¦½©ÅÄ¸©¾å¾®°¤¿ÎÂ¼¡Ê https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=1002 ¡Ë


¡¦»³·Á¸©ÂçÀÐÅÄÄ®¡Ê https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=1003 ¡Ë



¢£´û¤ËÎáÏÂ8Ç¯1·î¹ëÀã¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ


¡¦ÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»Ô


¡¦ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô


¡¦ÀÄ¿¹¸©¹õÀÐ»Ô


¡¦ÀÄ¿¹¸©¸Þ½êÀî¸¶»Ô


¡¦ÀÄ¿¹¸©Ê¿Àî»Ô


¡¦ÀÄ¿¹¸©òÍ¥öÂôÄ®


¡¦ÀÄ¿¹¸©ÄáÅÄÄ®


¡¦»³·Á¸©¿·¾±»Ô


¡¦¿·³ã¸©¾å±Û»Ô



¢ãºÒ³²»Ù±ç¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë¢ä


¡Ê https://furunavi.jp/c/disaster_support ¡Ë



¢£»Ù±ç¤Î³µÍ×


¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡×¡Ê https://furunavi.jp/ ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÛµÞºÒ³²»Ù±çÁë¸ý¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£


¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÈïºÒÃÏ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


´óÉí¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶â³Û¤ÏÁ´³Û¤¬ÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉí¤µ¤ì¡¢´óÉí¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤«¤é´óÉí¶â¼õÎÎ¾ÚÌÀ½ñ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£


¢¨ÄÌ¾ï»þ¤è¤ê¤â´óÉí¶â¼õÎÎ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÁ÷ÉÕ»þ´ü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²»Ù±çÀìÍÑ¥Úー¥¸¡Ê https://furunavi.jp/c/disaster_support ¡Ë¤«¤é¤Î¤´´óÉí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎÍÍ¤«¤é·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¤ò´Þ¤á°ìÀÚ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£



¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î´óÉí¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖÎéÉÊ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥ó¥¯Àè¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë


½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«»°ÃúÌÜ26ÈÖ20¹æ¡¡´ØÅÅÉÔÆ°»º½ÂÃ«¥Ó¥ë8³¬


ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ìî¸ý Å¯Ìé


ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2007Ç¯8·î17Æü


URL¡¡¡¡¡§ https://www.i-mobile.co.jp/



¡Ú»ö¶È³µÍ×¡Û


¥¢¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ò¤È¤ÎÌ¤Íè¡É¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ö¶È¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥·¥åー¥Þ»ö¶È¤È¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹­¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£


¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢´óÉí¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°è³èÀ­²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


´óÉí¶â¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È·¿ÊÖÎéÉÊ¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




