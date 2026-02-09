¥¨¥Ë¥¥ã¥ê¡¢¶áµ÷Î¥ÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¡ÖanyCo Biz Delivered with Uber Eats¡×Äó¶¡³«»Ï
¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÊªÎ®DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¥ã¥ê¡Ê°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ºÇÃ»30Ê¬¤Ç¸Ä¿ÍÂð¤äÅ¹ÊÞÅù¤Ë²ÙÊª¤òÆÏ¤±¤ëË¡¿Í¸þ¤±¶áµ÷Î¥ÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¡ÖanyCo Biz¡Ê¥¨¥Ë¥³¥Ó¥º¡Ë¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢Uber Eats Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Uber Eats¡Ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖanyCo Biz Delivered with Uber Eats¡×¤ò2·î9Æü¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÆü¾ï¤Î¡Öº£¤¹¤°ÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÖanyCo Biz¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Web¾å¤ÇÇÛÁ÷°ÍÍê¤«¤éÇÛÃ£´°Î»¤Þ¤Ç¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ëË¡¿ÍÀìÍÑ¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÅÙ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¤ÈÇÛÁ÷¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿×Â®¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ëÇÛÃ£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëUber Eats¤È¶¨¶È¡£ÇÛÁ÷¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¶¯²½¤·¤¿¡ÖanyCo Biz Delivered with Uber Eats¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¹âÅÙ¤Ê´ÉÍýµ¡Ç½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Uber Eats¤Î¹ÈÏ¤ÊÇÛÃ£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤ÊÇÛÁ÷¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖanyCo Biz Delivered with Uber Eats¡×¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¤¤¬Æ³Æþ¤Î¼ê´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°û¿©Å¹¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¼ê·Ú¤Ê¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤ä¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊµòÅÀ´ÖÇÛÁ÷¤¬¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦°û¿©¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡§ ¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤äÅÅÏÃÃíÊ¸¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êーÂå¹Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼ê·Ú¤ËÆ³Æþ¡£
¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êーÂå¹Ô¡§ ¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë´Ö¤Î½ÅÍ×½ñÎà¤äÊªÉÊ¤ÎÂ¨ÇÛ¡£
¡¦µòÅÀ´ÖÇÛÁ÷¡§ ËÜ¼Ò¡¦»ÙÅ¹´Ö¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶áÎÙ¥°¥ëー¥×´ë¶È´Ö¤Ç¤Î¼ÒÆâÊØÂå¹Ô¡£
¡¦Å¹ÊÞ´Ö·çÉÊÊä½¼¡§ Ìô¶É¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ç¤ÎµÞ¤Êºß¸ËÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
1. Web¤«¤é3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç°ÍÍê´°Î»¡¢ºÇÃ»30Ê¬¤Ç¤ªÆÏ¤±
ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö£±.½¸²ÙÀè¡×¡Ö£².¤ªÆÏ¤±Àè¡×¡Ö£³.²ÙÊª¾ðÊó¡×¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼êÇÛ´°Î»¡£ºÇÂç5km·÷Æâ¤òºÇÃ»30Ê¬¤ÇÇÛÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£Æþ´Û¥ëー¥ë¤äÌ¾¾è¤êÊý¤Ê¤É¡¢ÇÛÃ£°÷¤Ø¤Î¾ÜºÙ¤Ê»Ø¼¨¤âÆþÎÏ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2. ÇÛÁ÷¥Ñー¥È¥Êー¤ËUber Eats¤òµ¯ÍÑ
ÇÛÁ÷¤ÏUber Eats¤ÎÇÛÃ£¥Ñー¥È¥Êー¤¬Ã´Åö¡£°µÅÝÅª¤ÊÇÛÁ÷°÷¥ê¥½ー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Â¨»þ¤Î½¸²Ù¡¦ÇÛÁ÷¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
3. Ë¡¿ÍÍøÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê´ÉÍýµ¡Ç½
Ã±¤Ê¤ëÇÛÁ÷°ÍÍê¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê´ÉÍýµ¡Ç½¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¡¢Ê£¿ôµòÅÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊËÉÙ¤Êµ¡Ç½·²¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÇÛÁ÷´ÉÍý¡§ ÇÛÁ÷°ÍÍê¤ª¤è¤ÓÍúÎò¡Ê¥¹¥Æー¥¿¥¹¡Ë¤Î°ìÍ÷´ÉÍý¡£
¡¦¥á¥ó¥Ðー´ÉÍý¡§ Éô½ð¤ä»ÙÅ¹¤´¤È¤Î¡Ö¥Áー¥à´ÉÍý¡×¤ä¡¢¥á¥ó¥Ðー¤´¤È¤Î¸¢¸ÂÀßÄê¡£
¡¦½»½êÏ¿µ¡Ç½¡§ÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÆÏ¤±Àè¤ò¥ê¥¹¥È²½¤·¡¢ÆþÎÏ¤ò´ÊÎ¬²½¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ anyCo Biz Delivered with Uber Eats
Äó¶¡³«»ÏÆü¡§ 2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
ÇÛÁ÷µ÷Î¥¡§ ºÇÂç5km¤Þ¤Ç
ÇÛÁ÷»þ´Ö¡§ ºÇÃ»30Ê¬
ÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¡§ 45cm ¡ß 30cm ¡ß 45cm¡¢½ÅÎÌ5kg¤Þ¤Ç
¼ç¤Êµ¡Ç½¡§ ÇÛÁ÷°ÍÍê¡¢ÍúÎò´ÉÍý¡¢½»½ê¥ê¥¹¥È¡¢ÁÈ¿¥¡¦¥Áー¥à´ÉÍý¡¢¸¢¸ÂÀßÄê
ÍøÍÑÊýË¡¡§ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://anyco.jp/business
¡ÚÇÛÁ÷ÎÁ¶â¡Û
½¾Íè¤Î¥Ð¥¤¥¯ÊØ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¥íー¥³¥¹¥È¤ò¼Â¸½¡£½é´üÈñÍÑ¡¦·î³ÛÈñÍÑ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢1ÇÛÁ÷¤´¤È¤Î½¾ÎÌ²Ý¶âÀ©¤Ç¤¹¡£
¡¦2km¤Þ¤Ç850±ß¡ÊÀÇ¹þ935±ß¡Ë
¡¦3km¤Þ¤Ç1,050±ß¡ÊÀÇ¹þ1,155±ß¡Ë
¡¦4km¤Þ¤Ç1,250±ß¡ÊÀÇ¹þ1,375±ß¡Ë
¡¦5km¤Þ¤Ç1,450±ß¡ÊÀÇ¹þ1,595±ß¡Ë
¢¨½¾Íè¤Î¡ÖanyCo Biz¡×¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¸½¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¿·µ¬¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¢¤ª¤è¤Óº£¸å¤ÎÉ¸½à¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡ÖanyCo Biz Delivered with Uber Eats¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖanyCo Biz¡×³èÍÑ»öÎã
ÃæÉôÌôÉÊÍÍ¤Î»öÎã¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000171.000056779.html
¡ã¡ÖanyCo Biz¡×Web¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡ä
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¥ã¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥Ë¥¥ã¥ê¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÇÛÁ÷´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADMS¡Ë¤È¶¦Æ±ÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤Î2¤Ä¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ê*1¡Ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OMS¡Ê¼õÃí´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¦WMS¡ÊÁÒ¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ECÊªÎ®¤ÎÄó¶¡¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡¦·Ú²ßÊªECÇÛÁ÷¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¾®Çä¶È¡¢EC»ö¶È¼Ô¡¢ÇÛÁ÷»ö¶È¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÊªÎ®¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÊªÎ®DX¤Ç¤¹¡£
¡Ê*1¡Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯Åù¤ÎÍ¢Á÷¼êÃÊ¤ÈÁÒ¸Ë¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦²ÔÆ¯Î¨¸þ¾å¤ÈÇ³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌÄã¸º¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬2040Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌÜ»Ø¤¹¿·¤·¤¤ÊªÎ®¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤ò²ô¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥È¸ò´¹¡á¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡ã¶¦Æ±ÇÛÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÇÛÃ£°÷¡Ê¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿¡Ë¡ä
¡ãÇÛÃ£´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADMS¡Ë¡ä
¡ÊÃí¡ËADMS¡Ê¥¢¥À¥à¥¹¡Ë¤Ï anyCarry Delivery Management System ¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¼Ò¤Î¾¦É¸¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¥ã¥ê
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Ö¿ ½¨¿®¡Ê¤³¤µ¤ ¤Ò¤Ç¤Î¤Ö¡Ë
ËÜ¼Ò ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®ÆóÃúÌÜ5ÈÖ3¹æ
ÀßÎ© ¡§ 2019Ç¯8·î8Æü
»ñËÜ¶â ¡§ 111,377,500±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÊªÎ®DX
´ë¶È¥µ¥¤¥È ¡§ https://www.anycarry.co.jp/
ÇÛÃ£´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖADMS¡×¤Î¾Ò²ðÆ°²è ¡§ https://youtu.be/Bx-awxqlPEc
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹·ÇºÜÀè ¡§ https://www.anycarry.co.jp/category/press/
¥í¥´¥Çー¥¿Åù¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È ¡§ https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/56779?tab=press_kit
¡ÚÅ¹ÊÞ¡¦´ë¶È¤´Ã´Åö¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¥ã¥ê »ö¶È¿ä¿ÊËÜÉô DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÉô ¥»ー¥ë¥¹¥Áー¥à
Tel ¡§ 03-6416-0089 ¡Ê¼õÉÕ¡§Ê¿Æü11:00-20:00¡Ë
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¥ã¥ê ¹Êó»öÌ³¶É
Tel ¡§ 03-6416-0089¡ÊÃ´Åö¡§ËªÃ«¡Ë
Mail ¡§ pr@anycarry.co.jp
¢¨ËÜÁë¸ý¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼ÔÍÍÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´Ï¢Íí¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£