¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¸¤»³Í³Ú±ñ¡Û³«¶È4¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó THANK YOU 4 YOUR STAY
¤Õ¤¿¤Ä¤Î¹ñÊõ¤òÊú¤¯Ì¾¸Å²°¤Î±üºÂÉß¡¦¸¤»³¤ËÐÊ¤à¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¸¤»³Í³Ú±ñ¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¡¿Áí»ÙÇÛ¿Í¡§²ÈÂ¼ ÊÝ´²¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«¶È4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö³«¶È4¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥óTHANK YOU 4 YOUR STAY¡× ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¬ー¥Ç¥ó¥¹¥¤ー¥È¡×¤È¡ÖÍ³Ú±ñ¥¹¥¤ー¥È¡×¤Î2¼ï¤Î¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1Æü4¼¼¸ÂÄê¤È¤¤¤¦ÀÅ¤«¤ÊìÔÂô¤Î¤Ê¤«¡¢¼«Á³¤ÈÎò»Ë¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¸¤»³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤ëÍ¾Çò¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ëÂÚºß¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÂÚºß¤ò¤è¤êË¤«¤ËºÌ¤ë¤Î¤Ï4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿4¤Ä¤ÎÆÃÅµ¡£Àµ¸á12:00¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢´ÛÆâ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë1Ì¾ 4,000±ßÊ¬¤Î¥Û¥Æ¥ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢IHG One Rewards 1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤½¤·¤ÆµÒ¼¼ÎäÂ¢¸ËÆâ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥Ðー¥Õ¥êー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼«Í³¤È¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢5·î¡¦6·î¤Î¤´½ÉÇñ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¤òµÒ¼¼¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»ÒÍÍ1Ì¾ÍÍ¤Þ¤ÇÅº¤¤¿²ÌµÎÁ¤È¤·¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤ÎÎ¹¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¸¤»³Í³Ú±ñ¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸¤»³¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÂÚºß¤òËÂ¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÚÃÏ¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½³ð¤¦¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«¶È4¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó THANK YOU 4 YOUR STAY³µÍ×¡Û
¢£Í½Ìó´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～6·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£½ÉÇñ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£ÎÁ¶â¡§44,000±ß¡Ê2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾ÍÍ¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¡Ë¡¦Ä«¿©ÉÕ¤
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§
¡¦12:00 PM ¥ì¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È 1Ì¾ 4,000±ß
¡¦IHG One Rewards 1,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡ÊÂåÉ½¼Ô1Ì¾ÍÍ / ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¤âÂÐ¾Ý¡Ë
¡¦¥ß¥Ë¥Ðー¥Õ¥êー
¡ÚµÒ¼¼¥¿¥¤¥×¡Û
¥¬ー¥Ç¥ó¥¹¥¤ー¥È
Í³Ú±ñ¥¹¥¤ー¥È
¥ß¥Ë¥Ðー¥Õ¥êー¥¤¥áー¥¸
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¹¥Æ¥¤¥¤¥áー¥¸
5¡¦6·î¸ÂÄê ÆÃÅµÆâÍÆ¡§
¡¦¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥¤ー¥Ä¡§¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¤òµÒ¼¼¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ
¡¦¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ1Ì¾ÍÍ Åº¤¤¿²ÌµÎÁ
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
TEL: 0568-61-2211
¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://inuyama.hotelindigo.com/special-offers/4th-anniversary-stay/
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ë¤ÏÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆþÅòÀÇ¤¬ÊÌÅÓ150±ßÈ¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê12ºÐ°Ê¾å¡Ë
¢¨ÆâÍÆ¤Ï»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Ìó¤Ï¤´½ÉÇñ¤Î5ÆüÁ°¤Þ¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï»öÁ°¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨5¡¦6·î¤ÎÅº¤¤¿²¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÎÄ«¿©¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¸¤»³Í³Ú±ñ¡§
¤Õ¤¿¤Ä¤Î¹ñÊõ¤òÊú¤¯Ì¾¸Å²°¤Î±üºÂÉß¡¦¸¤»³¤ËÎ©¤Ä¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¸¤»³Í³Ú±ñ¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁÔÂç¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¹ñÊõÃã¼¼¡ÖÇ¡°Ã¡×¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜÄí±à Í³Ú±ñ¤ä¡¢¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ëÌÚÁ¾Àî¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¹ñÊõ¸¤»³¾ëÅ·¼é¡¢¾ë²¼Ä®¤Î¥°¥ë¥á¤äº×¤êÊ¸²½¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¸¤»³¤ò¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤È©¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢°ÛÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥É¥¥É¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ò¡£
¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¸¤»³Í³Ú±ñ
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È :
https://inuyama.hotelindigo.com/
Instagram :
https://www.instagram.com/hotelindigoinuyama/
LINE :
https://page.line.me/461hatdf?oat_content=url&openQrModal=true
¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î³¹¤Î¸ÄÀ¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¡¢¤½¤ì¤¬¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¤Ç¤¹¡£¥íー¥«¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢¥Õー¥É¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢ÅÚÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢±£¤ì¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±ÁÏ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç²¹¤«¤¤¶õ´Ö¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¤Ï¡¢»É·ãÅª¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ç°î¤ì¤ë¥Í¥¤¥Ðー¥Õ¥Ã¥É¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥Èwww.hotelindigo.com¤½¤ÎÂ¾SNS¥µ¥¤¥Èwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä / IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
IHG ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]¤Ï¡¢True Hospitality for Good¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Î20¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ë6,600¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤·¡¢2,200¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¤Ï1²¯4,500Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë: ¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥ê¥¾ー¥Ä ¥¹¥Ñ, ¥êー¥¸¥§¥ó¥È ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó, ¥¥ó¥×¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä, ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´
¡¦ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à: voco, Ruby, HUALUXE ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶ ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, EVEN ¥Û¥Æ¥ë¥º
¡¦ ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥º: ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹, ¥¬ー¥Êー, avid ¥Û¥Æ¥ë¥º
¡¦ ¥¹¥¤ー¥Ä: Atwell ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸ ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¯¥é¥Ö¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º, ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¦¥Ã¥É ¥¹¥¤ー¥Ä
¡¦ ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¥º: ¥¤¥Ù¥í¥¹¥¿ー ¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥¾ー¥Ä
InterContinental Hotels Group PLC¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ËÀßÎ©¡¢±Ñ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¦¥§ー¥ë¥º¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎIHG¤Î ¥Û¥Æ¥ë¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ìó385,000¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤ê¡¢Æü¡¹À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨2025Ç¯£³·î31Æü¸½ºß
IHG¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHG¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à¥µ¥¤¥È: https://www.ihgplc.com/en/
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)
IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/japanhotels