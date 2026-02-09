¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹ ¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¡§ Ì¤Íè¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë
¥í¥ó¥É¥ó¿ï°ì¤Î´×ÀÅ¤ÊÃÏ¶è¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¡Êº¸¡Ë¡¢¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥·¥ë¥Ðー¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¯ー¥Ú¡Ê±¦¡Ë
2026Ç¯2·î5Æü¡¢¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹
¡¦ ¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¼õÃí
¡¦ ¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É»þÂå¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥«¥Î¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì
¡¦ ÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢¾Þ»¿¤µ¤ì¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¼Ö¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¯¥¿ー
¡¦ Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Þ¥ë¥Á¥·ー¥º¥ó¡¦¥Æ¥¹¥È¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿
¡¦ ºÇ¿·¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Ï10Ëü¥¥íÄ¶¤ÎÁö¹Ô¸å¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÇ½99%¤ò°Ý»ý
¡¦ 15Ç¯´Ö¡¦Áö¹Ôµ÷Î¥ÌµÀ©¸Â¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÊÝ¾Ú¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê¥»¥ë¶¡µë¤Î³ÎÊÝ
¡¦ ¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Ï2025Ç¯¤ËºÇ¤â²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¹¥Ýー¥¯¡¦¥ªー¥Àー¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë
¡¦ ¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É»þÂå¤Î¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¿ôÂæ¤¬¡¢²ÁÃÍ¤¬¾å¾º¤¹¤ëÌ¾¹â¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ー¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹
¡Ö¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤À¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Î½é¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÊÌ¤ÊÀáÌÜ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤òÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤µ¤ì¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤òÃíÊ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤ÏÅö¼Ò»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¥¯ー¥Ú¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥âー¥¿ー¡¦¥«ー¥ººÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡¡¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥¸
¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Ï¡¢±ÊÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¼Ö¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ä¥³¥ì¥¯¥¿ー¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤òÄêµÁ¤¹¤ë±ÊÂ³À¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤È¤½¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É»þÂå¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥«¥Î¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÞÂ®¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤¬¾Íè¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢È¯ÇäÅö½é¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤¿¡£½éÇ¯ÅÙ¤ÎÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Ï¥ì¥¤¥¹¤ä¥Éー¥ó¤ò¾å²ó¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥¬¥·ー¤òÂÎ¸½¤¹¤ëËÜÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É»þÂå¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊÝÍ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¤â¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤ò·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤¬¤³¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤ÏÀ¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹âÅÙ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤òÃ»´üÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë°ìÂæ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î°¦¸¤¤Ø¤Î¿¼¤¤»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¡¦¥Ù¥¤¥êー¡×¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÄ¹¤¯¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿É×ÉØ¤ÎÊâ¤ß¤ò¾Î¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¡¦¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ó¥¹¥Ýー¥¯¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤ËÂ÷¤¹¿¼¤¤ÁÛ¤¤¤ÈË¤«¤ÊÁÏÂ¤À¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ§¼±¤ÎÊÑ²½¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Å¸ü¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µー¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶Â§¤ò¸½ÂåÅª¤«¤Ä»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿²ò¼á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤ÎÀº¿ÀÅªÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¯ー¥Ú¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¡¢É½¾ðË¤«¤Ê¥Ñ¥ó¥Æ¥ª¥ó¡¦¥°¥ê¥ë¤È¤È¤â¤ËÎÏ¶¯¤¤¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¥¯ー¥Ú¤ÎÍ¥Èþ¤µ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¡¦¥É¥¢¤ä¥¤¥ë¥ß¥Íー¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Õ¥¡¥·¥¢¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÈÍÞÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥Ó¥¹¥Ýー¥¯É½¸½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¡Êº¸¡Ë¡¢1965Ç¯À½¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥·¥ë¥Ðー¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¯ー¥Ú¡Ê±¦¡Ë
¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Ï120Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÍ½¸À¤òÀ®½¢¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÀè¸«¤ÎÌÀ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1900Ç¯¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¡¦¥íー¥ë¥º¶ª¤ÏÂçÃÀ¤Ë¤â¤³¤¦Í½¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ï´°àú¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÀÅ¤«¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ÷¤¤¤ä¿¶Æ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¼ÅÅ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ°È÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤ï¤á¤ÆÍÍÑ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤³¤Î¿®Ç°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Ï¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ·èÄêÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë±¿Ì¿¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤¬¾Íè¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈæÎà¤Ê¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ä¹¼÷Ì¿À¤ÈÂÑµ×À¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤éÅÅÆ°¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¼Â¸½Îã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀÇ½¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¿·¼Ö¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤ËÉ¸½à¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤15Ç¯´Ö¡¦Áö¹Ôµ÷Î¥ÌµÀ©¸Â¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÊÝ¾Ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¾ì½ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿ー
¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹»Ë¾åºÇ¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê250Ëü¥¥í¥áー¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö½é´ü¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤âÀìÌç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¼ÖÎ¾¤Î±¿ÍÑ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á±¿ÍÑ¤ò½ªÎ»¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¤¸õ¾ò·ï¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë10Ëü¥¥í¥áー¥È¥ë¤Î¼ÂÁö¹Ô¸å¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÇ½¤ò99%°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÂÑµ×À¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ïº£À¤µªÈ¾¤Ð¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ëÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ò´¹ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¶¡µë¤ò³ÎÌó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ÍèÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÅöÁ³¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É»þÂå¤Î½é´ü¥â¥Ç¥ë¤Î¿ôÂæ¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¯ー¥Ú¤Ï¡¢º£¤äÌ¾¹â¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ー¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤â¤³¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Î´Ö¤Ç¹âÅÙ¤Ê¥Ó¥¹¥Ýー¥¯À¤ò»ý¤ÄÅÅÆ°¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ø¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬º£¸å¤ÎÀ½ÉÊ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òºöÄê¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¶½Ì£¿¼¤¯Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°¸þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¤òÊ»ºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¿ï°ì¤Î´×ÀÅ¤ÊÃÏ¶è¤Ç¡¢1965Ç¯À½¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥·¥ë¥Ðー¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¯ー¥Ú¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¾ì½ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢±ÊÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤ÄÂ¾¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¡¦¥«ー¤È¶¦¤ËÐÊ¤à»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥âー¥¿ー¡¦¥«ー¥º
¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥âー¥¿ー¡¦¥«ー¥º¤Ï¡¢¿¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¼«Æ°¼Ö¤Î¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¡¡À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â¤¤É¾²Á¤È·É°¦¤ò¼õ¤±¤ë¡¢¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ó¥¹¥Ýー¥¯À½ÉÊ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤ËÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¹ñ¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹½£¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¤Ë¤¢¤ë¥Ûー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢2,500Ì¾°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ûー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëËÜ¼Ò¤Î¤Û¤«¡¢¥»¥ó¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ì¡¢¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢³«È¯¡¢¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëåÌÌ©¤ÊÀ½ºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£London School of Economics & Political Science¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2003Ç¯¤Ë¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¤Ç¤ÎÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ï±Ñ¹ñ·ÐºÑ¤Ë40²¯¥Ý¥ó¥É°Ê¾å¤ò¹×¸¥¤·¡¢ËèÇ¯5²¯¥Ý¥ó¥É°Ê¾å¤Î·ÐºÑ²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥âー¥¿ー¡¦¥«ー¥º¤ÏBMW¥°¥ëー¥×¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¹Ò¶õµ¡ÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¿ä¿Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ½Â¤¤¹¤ëROLLS-ROYCE PLC¡Ê¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥Ôー¥¨¥ë¥·ー¡Ë¤È¤Ï´°Á´¤ËÊÌ²ñ¼Ò¤Ç¡¢´ØÏ¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£