¡È¾®´é¶ºÀµ¤ÎÍýÏÀ¡É¤ò¡¢Æü¾ï¥±¥¢¤ØJSFA¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥êー¥àÃÂÀ¸
¡È»Ü½Ñ¸å¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ø¡É
¡ÖJSFA¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡×Àµ¼°È¯Çä
ÆüËÜ¾®´é¶ºÀµÇ§Äê¶¨²ñ¡ÊJSFA¡¿ÂåÉ½¡§º´¡¹ÌÚÎµÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¾®´é¶ºÀµ¡¦¥ê¥Õ¥È¥±¥¢¤ÎÀìÌçÅª»ëÅÀ¤ò¤â¤È¤ËÀß·×¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢ÀìÍÑ²½¾ÑÉÊ¡ÖJSFA¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡× ¤òÀµ¼°¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢
¾®´é¡¦¥ê¥Õ¥È·Ï»Ü½Ñ¤Î¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Î°õ¾Ý¤ò¡¢Æü¾ï¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¯ÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¥±¥¢¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ÈÍÑ´¶¡¦¤Ê¤¸¤ß¡¦·ÑÂ³À¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹ÍÑ¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£
¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë
JSFA¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢
¤¿¤À¡ÖÅÉ¤ë¡×¤À¤±¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
È©¤Ë¤Î¤»¤¿½Ö´Ö¤Î¤Ê¤¸¤ß¡¢
¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤¤ÎÌ©Ãå´¶¡¢
ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë·Ú¤ä¤«¤µ¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¥±¥¢¤Î°ìÉô¤ËÊÑ¤¨¤ë
¨¡¨¡ ¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È
-ÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡É¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë
JSFA¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢
°ì»þÅª¤ÊÊÑ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë°õ¾Ý¤Å¤¯¤ê¡£
JSFA¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢
È©¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ø ¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ë¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¥µ¥Ýー¥È Ä«¡¦Ìë¤Î¥±¥¢¤ËÌµÍý¤Ê¤¯»È¤¨¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê»ÈÍÑ´¶¤ò½Å»ë¤·¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿½èÊýÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢
¡Öº£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°õ¾Ý¤¬¤¤¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÆü¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï²½¾ÑÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÌôÉÊ¡¦°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À®Ê¬Àß·×¤Î¹Í¤¨Êý¡Ê¢¨²½¾ÑÉÊÉ½¸½¡Ë
Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢
°Ê²¼¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀ®Ê¬¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È©¤ò·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎÊÝ¼¾Àß·× ¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯¹½À® »Ü½Ñ¸å¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹
ÀìÌçÅª¤Ê¥±¥¢¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡¢
¡ÈËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¤·¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë·Á¡É ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¹çÀ®Ê¬¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢º£¸å¸ø¼°¾ðÊó¤È¤·¤Æ½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥µ¥í¥ó¡¦»Ü½Ñ¼Ô¤¬¡ÖÄó°Æ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¥×¥í¥À¥¯¥È
JSFA¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢
Çä¤ë¤¿¤á¤Î²½¾ÑÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀâÌÀ¤·¤ä¤¹¤¤²½¾ÑÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¡¦¾®´é¶ºÀµ¡¦¥ê¥Õ¥È·Ï»Ü½Ñ¸å¤Î¥±¥¢ ¥µ¥í¥ó¤Ç¤Î»Å¾å¤²¥¯¥êー¥à¤È¤·¤Æ ¥Ûー¥à¥±¥¢»ØÆ³»þ¤Î¡ÈÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¡É
»Ü½Ñ¤ÎÍýÏÀ¤ä¹Í¤¨Êý¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤òÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JSFA¤Ç¤Ï¡¢
µ»½Ñ¡¦ÍýÏÀ¡¦¥Ûー¥à¥±¥¢¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥±¥¢¤Ï´°À®¤¹¤ë
¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¾®´é¶ºÀµÇ§Äê¶¨²ñ¡ÊJSFA¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¾®´é¶ºÀµÇ§Äê¶¨²ñ¡ÊJSFA¡Ë¤Ï¡¢
²òË¶³Ø¡¦»ÑÀª¡¦¹ü³Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¾®´é¶ºÀµµ»½Ñ¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢
¹ñÆâ³°¤Ç»Ü½Ñ¼Ô°éÀ®¤ò¹Ô¤¦ÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
µ»½Ñ¤ÎºÆ¸½À¡¦ÍýÏÀÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¶µ°éÂÎÀ©¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢
ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹á¹Á¡¦ÂæÏÑ¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦²¤ÊÆ¤Ê¤É¡¢
³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÇ§Äê¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®´é¶ºÀµ¡¦¥ê¥Õ¥È¥±¥¢¤Î¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÍýÏÀ¤È¡¢Æü¾ï¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿JSFA¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡£
³«È¯ÇØ·Ê¡Ã
¤Ê¤¼ÆüËÜ¾®´é¶ºÀµÇ§Äê¶¨²ñ¤¬¥¯¥êー¥à¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤«
¹ñÆâ³°¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î»Ü½Ñ¼Ô¤ò°éÀ®¤·¡¢´é¡¦Æ¬Èé¡¦»ÑÀª¡¦¹ü³Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¾®´é¶ºÀµµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢
¡¦ »Ü½ÑÄ¾¸å¤ÏÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢Æü¾ï¥±¥¢¤Çº¹¤¬½Ð¤ë
¡¦ È©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥ê¥Õ¥È´¶¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë
¡¦ »Ü½Ñ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡Èº¬µò¤Î¤¢¤ë¡É¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤
¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËÜÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Îµ»½ÑÅª¡¦½èÊýÀß·×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§JSFA¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥êー¥à
ÆâÍÆÎÌ¡§50g
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î1Æü
ÈÎÇäÊýË¡¡§¥µ¥í¥óÀìÇäÉÊ
³«È¯¡¦´Æ½¤¡§ÆüËÜ¾®´é¶ºÀµÇ§Äê¶¨²ñ¡ÊJSFA¡Ë
ÆüËÜ¾®´é¶ºÀµÇ§Äê¶¨²ñ¡ÊJSFA¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¾®´é¶ºÀµÇ§Äê¶¨²ñ¤Ï¡¢¾®´é¶ºÀµµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¡¦¶µ°é¡¦ÉáµÚ¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
Âç³Ø¡¦°åÎÅÊ¬Ìî¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Îµ»½Ñ»ØÆ³¤òÄÌ¤¸¡¢ÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÈþÍÆµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£