¸«¤¨¤Ê¤¤ÆâÉô¤ò 3D¥Çー¥¿¤Ë¡£¾®·¿3D¹©¶ÈÍÑÆâ»ë¶À¡ÖMiniIZ(¥ß¥Ë¥¢¥¤¥º)¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¸²½ºâ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿·¼êË¡¤ò¼Â¾Ú
¥Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¾®·¿3D¹©¶ÈÍÑÆâ»ë¶À¤òÍÑ¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµÏ¿¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿Ê¸²½ºâ¡¦Ãí¸ýÅÚ´ï¤ÎÆâÊÉ¤ò¥Õ¥ë¥«¥éー¤Ç3DÅÀ·²²½¤¹¤ëµ»½Ñ¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
MiniIZËÜÂÎ¼Ì¿¿
³èÍÑÎã
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2025Ç¯11·î19Æü¤Ë´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤ÎÈôÂÍ¤ß¤ä¤¬¤ï¹Í¸ÅÌ±Â¯´Û¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¶¹½ê¹½Â¤ÊªÆâÉô¤ÎÂ¨»þ3D²½¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊ¸²½ºâ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¼êË¡¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹
¤Ê¤ª¡¢¡ÖMiniIZ¡Ê¥ß¥Ë¥¢¥¤¥º¡Ë¡×¤Ï¸½ºß¡¢ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥ì¥ó¥¿¥ëÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¼Â±¿ÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³èÍÑ»öÎã¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½é²óÍøÍÑ¤Ë¸Â¤ê¡¢ºÇ½é¤Î2½µ´Ö¤ÏÌµ½þ¤Ç»îÍÑ²ÄÇ½¤È¤·¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤äÊ¸²½ºâ´ØÏ¢»ÜÀß¡¢´ë¶È¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³Æþ¸¡Æ¤¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»(https://www.nalux.co.jp/contact/)¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ÇØ·Ê¡ÃÊ¸²½ºâ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆâÂ¦¡×¤Î²ÝÂê
¶áÇ¯¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥á¥È¥ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ê¸²½ºâ¤Î3D¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢³«¸ýÉô¤¬¶¹¤¤ÅÚ´ïÆâÉô¤ä¥Ñ¥¤¥×¾õ¹½Â¤Êª¤ÎÆâÊÉ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥«¥á¥é¤ä3D¥¹¥¥ã¥Êー¡¢Â¬Äê´ï¶ñ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢»£±Æ¡¦¶¦Í¡¦ÄêÎÌÉ¾²Á¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¸¦µæ¤äÊÝÂ¸¤ÎÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃí¸ýÅÚ´ï¤Ç¤Ï¡¢ÆâÊÉ·Á¾õ¤äÃí¤®¸ý¼þÊÕ¹½Â¤¤¬Ç¯Âå¿äÄê¤äÀ½ºîµ»Ë¡¤Î²òÌÀ¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢½¾Íè¤ÏÌÜ»ë³ÎÇ§¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿·µ¬À¡Ã¡Ö¶¹½ê ¡ß Â¨»þ ¡ß ¥Õ¥ë¥«¥éー3D¡×¤ò¼Â¸½
¥Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î3D¹©¶ÈÍÑÆâ»ë¶À¤Ï¡¢2Âæ¤Î¾®·¿¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë±ü¹Ô¤¾ðÊó¼èÆÀ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à3DÉ½¼¨¤È¥Õ¥©¥È¥°¥é¥á¥È¥ê¤Ë¤è¤ë3DÅÀ·²À¸À®¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Îµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤òÍÑ¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à3DÉ½¼¨¤Ç¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤Ë´Ñ»¡°ÌÃÖ¤äÊý¸þ¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¡¢ºî¶ÈÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆâÊÉÁ´¼þ¤ò»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤ò¥Õ¥©¥È¥°¥é¥á¥È¥ê²òÀÏ¡¦Åý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥«¥éー¤Î3DÅÀ·²¥Çー¥¿¤òÀ¸À®¤·¡¢¶¹½êÆâÉô¤ÎÎ©ÂÎ¹½Â¤¤ò¾ÜºÙ¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡¦ÀèÃ¼¥µ¥¤¥º 16¡ß5¡ß15mm ¤Î¾®·¿¥«¥á¥é¥Ø¥Ã¥É
¡¦ºîÆ°µ÷Î¥10～100mm¤Ç ºÇ¹â¤Ç0.05～0.5mmÀºÅÙ¤Î3D·×Â¬
¡¦»£±Æ¸å¤¹¤°¤Ë3D¥Çー¥¿¤ò½ÐÎÏ²ÄÇ½
¡¦¶¹½ê¡¦°Å½ê¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¥Õ¥ë¥«¥éー3DºÆ¸½
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íèµ»½Ñ¤Ç¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¶¹½êÆâÉô¤ÎÈóÇË²õ¡¦Â¨»þ3D²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼Â¾ÚÆâÍÆ¡ÃÃí¸ýÅÚ´ï¤ÎÆâÊÉ¤ò¥Õ¥ë¥«¥éー3D²½
ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ÈôÂÍ¤ß¤ä¤¬¤ï¹Í¸ÅÌ±Â¯´Û½êÂ¢¤ÎÃí¸ýÅÚ´ï¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢3D¹©¶ÈÍÑÆâ»ë¶À¤ÇÆâÊÉ¤ò»£±Æ¡£³°ÊÉ¤Ï½¾Íè¼êË¡¡Ê°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥á¥È¥ê¡Ë¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢Æâ³°¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¤¿»°¼¡¸µ¥â¥Ç¥ë²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢
¡¦ÅÚ´ï¤Î¸ü¤ß
¡¦Æâ³°·Á¾õ¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸
¡¦ÆâÊÉ¤Î±úÆÌ¡¦º¯À×
¤òÄêÎÌÅª¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹Í¸Å³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÀÐËÀ¥¯¥é¥Ö¡×¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤â¸ò¤¨¤¿¥ªー¥×¥ó¤Ê¸¡¾Ú¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ±þÍÑÅ¸³«¡ÃÊ¸²½ºâ¤«¤é»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ø
ËÜµ»½Ñ¤ÏÊ¸²½ºâÊ¬Ìî¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èºî¶È»Ù±ç¡¢ÇÛ´É¡¦ÀßÈ÷ÆâÉô¤ÎÅÀ¸¡¡¢¶¹½ê¹½Â¤Êª¤ÎÈóÇË²õ¸¡ºº¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÆâÉô¡×¤ò°·¤¦Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²òÀÏ¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¶¦Í¤ò¿Ê¤á¡¢¶¹½ê3D·×Â¬¤Î¿·¤·¤¤¥ïー¥¯¥Õ¥íー¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¼ÂÀÓ
2025Ç¯11·î30Æü¡¡ÃæÆü¿·Ê¹·ÇºÜ
¤É¤ó¤Ê·Á¤ÎÅÚ´ï¤â3D¥Çー¥¿¤Ç»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡©¡¡ÈôÂÍ¤ß¤ä¤¬¤ï¹Í¸ÅÌ±Â¯´Û¤Ç»£±Æ²ñ¡§ÃæÆü¿·Ê¹Web(https://www.chunichi.co.jp/article/1171873)
¢£ Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¾ðÊó
OPIE¡Ç26 ¥ì¥ó¥ºÀß·×À½Â¤Å¸
MiniIZ¤ò´Þ¤àµ»½Ñ¤òÅ¸¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶¹½êÆâÉô¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç3DÅÀ·²²½¤¹¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Âµ¡Áàºî¤äÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯¡¡4·î22Æü(¿å)～24Æü(¶â) 10:00-17:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡¡Å¸¼¨¥Ûー¥ëA-C¡¦¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¥Ûー¥ë
ÊÀ¼Ò¥Öー¥¹¡§N-45
¾ÜºÙ¡§OPIE'26 - ¸÷¤È¥ìー¥¶ー¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¡¦À½ÉÊ¡¦¾ðÊó¤¬½¸·ë¡ª(https://www.opie.jp/)
¢£ ¥Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö¸÷¤È¶Ë¸Â¤Îµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢´ûÂ¸¤Î»ö¶ÈÊ¬Ìî¤äÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤ØÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸÷³Øµ»½Ñ¤ÈÄ¶ÀºÌ©²Ã¹©¤ò³Ë¤Ë¡¢»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¸Â¤é¤º¡¢°åÎÅ¡¦Ê¸²½¡¦¸¦µæ¡¦¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤Þ¤À¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢µ»½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò½ÀÆð¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤ÈÄ©Àï¤Î»ÑÀª¤òÁÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊ¬Ìî¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.nalux.co.jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ä¶¹âÀºÅÙ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¬¥é¥¹¸÷³ØÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¡¢¼ÖºÜ¡¢»º¶Èµ¡´ï¡¢¸÷ÄÌ¿®¡¢¹Ò¶õ¡¦±§Ãè¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥ÞーÀ½ÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ËÂÐ¤·¡¢³Æ¼ï¸÷³ØÁÇ»Ò¡¢¸÷³Ø¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥â¥¸¥åー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ°ì´ÓÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò³è¤«¤·¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤«¤éÀ½Â¤¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Î¸úÎ¨²½¤ä¹âÉÊ¼Á¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£