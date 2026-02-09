KARIMOKU RESEARCH Survey 03¡§FORM FOLLOWS FEELINGS
¥«¥ê¥â¥¯²È¶ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´Åì±ºÄ®¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£Àµ½Ó¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢KARIMOKU RESEARCH CENTER(°Ê²¼¡¢¡ÖÅö»ÜÀß¡×)¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)～6·î5Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¿·¤¿¤Ê¥Æー¥Þ¡ØSurvey 03¡§FORM FOLLOWS FEELINGS¡Ù¤Î¤â¤È¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ç¥¶¥¤¥Êー Devon Turnbull¡Ê¥Ç¥ô¥©¥ó¡¦¥¿ー¥ó¥Ö¥ë¡Ë¤ÈDevon»á¤¬Î¨¤¤¤ë¡ÒOJAS¡Ó¤È¤ÎÅ¸¼¨¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
KARIMOKU RESEARCH¤¬È¯É½¤¹¤ë4²óÌÜ¤Î¡ØSurvey¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Devon Turnbull¤ò¥ê¥µー¥Á¥ãー¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Öµ¡Ç½¤È¤Ï²¿¤«¡©¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Î¤â¤È¡¢2025Ç¯¤è¤êÃå¼ê¤·¤¿¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Devon»á¤ÏÅö¼Ò¤Î¹©¾ì¤òË¬¤ì¡¢3¼¡¸µ²Ã¹©¤Ë¤è¤ëÊ£»¨¤Ê¶ÊÌÌ¤Î¼Â¸½¤ä¡¢Å·Á³ÁÇºà¤Î¸ÄÂÎº¹¤ò³è¤«¤·¤Ä¤ÄÄ´ÏÂ¤òÀ¸¤àÆÍÈÄµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²»¶ÁÅ¯³Ø¤ÈÆüËÜ¤ÎÌÚ¹©µ»½Ñ¤Î¿¼¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹çÈÄ¤ò¼çºà¤È¤·¤Æ¤¤¿¡ÒOJAS¡Ó¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÎÀºåÌ¤Êµ»½Ñ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²»¶ÁÉ½¸½¤È¹©·ÝÅªÉÊ¼Á¤¬·ë¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø´Ö¤Î²»ー Between Space & Sound ー¡ÙBy OJAS Tokyo and Karimoku Furniture¤ÈÂê¤·¤¿ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Devon»á¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤Î¡Ö´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤È²»¶ÁÅ¯³Ø¤ÎÀÜÅÀ¤Ë¸«½Ð¤·¤¿¡¢¶õ´Ö¤È²»¤Î´Ø·¸À¤òÃµµá¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÒSanjo¡Ó¡ÒRokujo¡Ó¡ÒNurikabe¡Ó¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Á¥§¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æ3¼¡¸µ²Ã¹©µ»½Ñ¤ÇÌÚÀ½²½¤·¤¿Âç·¿¥Ûー¥ó¥¹¥Ôー¥«ー¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ÏÁ´3¥Õ¥í¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢1³¬¡ÖTHE ARCHIVE¡×¤Ç¤Ï¥É¥Ã¥È¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î°Õ¾¢¤òÅ»¤Ã¤¿Ãã¼¼¤òÌÏ¤·¤¿¶õ´Ö¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë¤è¤ëâÔÁÛÅª¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¡¢2³¬¡ÖTHE MATERIALS LAB¡×¤Ç¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÌÚÀ½¥Ûー¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ²¼1³¬¡ÖTHE STUDY¡×¤Ç¤Ï»Å¾å¤²¤Î°ã¤¤¤¬¤â¤¿¤é¤¹É½¸½¤ÎÊÑÍÆ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥³ー¥ÉÅ¹¡Ö½Õ¤Î±«¡×¤Ë¤è¤ëÁªÄêÈÎÇä¤ä¡¢»¨»ï¡ÖMJÌµÀþ¤È¼Â¸³¡×¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÅ¸¼¨¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆDevon»á¤Î½ÅÁØÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²»¶Áµ¡´ï¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö·Á¡×¤Îºß¤êÊý¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»È¤¦¿Í¤Î´¶¾ð¤ò¿¼¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¿´Ë¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Devon»á¤ÈÅö¼Ò¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢ÁÇºà¤Èµ»½Ñ¤Î¿è¤ò½¸¤á¤Æ·Á¤Å¤¯¤Ã¤¿¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¡¢³§ÍÍ¤ÎÆü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¹¬¤»¤Ê¤¯¤é¤·¡×¤òºÌ¤ë¿·¤¿¤ÊË¤«¤µ¤ò¸«½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Devon Turnbull / OJAS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Devon Turnbull¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÈÅìµþ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¹½¤¨¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÃé¼ÂÅÙ¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒOJAS¡Ó¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ø¤ÎÉÑÈË¤ÊÎ¹¹Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÈ¼«¤Î¿¦¿ÍÅª¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ïÊ¸²½¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡¢DIYÊ¸²½¡¢ÆüÊÆ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²«¶â»þÂå¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿Âç·¿¤Î¼êºî¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢SFMOMA¡¢Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum¤Ê¤É¤ÎÈþ½Ñµ¡´Ø¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¡¢Å¸Í÷²ñ¡¢¥µ¥¤¥È¥¹¥Ú¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¶õ´Ö¡¢Â¸ºß´¶¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥¤¥Þー¥·¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Devon»á¡£²»³Ú¤Î¼«Á³¤Ç´¶¾ðÅª¤ÊËÜ¼Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¡¢º£²ó¤ÎSurvey 03¤Î¥Æー¥Þ¡ØFORM FOLLOWS FEELINGS¡Ù¤È¿¼¤¯¶Á¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Web : https://ojas.nyc/
Instagram : @devonojas(https://www.instagram.com/devonojas/?hl=ja)
Photo : Isa Saalabi
Photo : Isa Saalabi
Photo : Isa Saalabi
Survey 03¡§¡ÖFORM FOLLOWS FEELINGS¡×
¡Öµ¡Ç½¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢¡Öµ¡Ç½¡×¤ÏÄ¹¤é¤¯ÍÍÑÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ù½Å¤ò»Ù¤¨¡¢Êª¤ò¼ý¤á¡¢¶õ´Ö¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ëÎÏ¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¼«¸Ê¤ä¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤Î±Ä¤ß¤«¤éÐªÎ¥¤·¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÀÚ¼Â¤ÊÌä¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡©
¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³¦¤Îµð¾¢¡¢Enzo Mari¡Ê¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þー¥ê¡Ë¤¬Àâ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï·è¤·¤Æ·Á¡ÊForm¡Ë¤äµ¡Ç½¡ÊFunction¡Ë¤ÎÄÉµá¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï°ÕÌ£¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡ØSurvey 03¡§FORM FOLLOWS FEELINGS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¿¥Á¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ´¶¾ð¤ò½É¤¹¤Î¤«¤òÃµµá¤·¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¡¢¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ëºß¤ë¤È¤¤¤¦µ¤ÇÛ¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Îµ²±¤ä´¶¾ð¡¢Æü¾ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¤¤¤«¤Ë·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤ËÍøÊØÀ¤À¤±¤òÄÉµá¤·¤¿²È¶ñ¤òÃµµá¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤ÎÊâ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤ò»ü¤·¤à¤¿¤á¤ËëÐ¤¨¤é¤ì¤¿²È¶ñ¤Îºß¤êÊý¤ò¿¼¤¯¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»î¤ß¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ËºÇ¤âÄ¾ÀÜÅª¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ëÉ½¸½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯¶õ´Ö¡¢¤½¤³¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë²È¶ñ¤ä¥¹¥Ôー¥«ー¤â¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¸³¤ò·Á¤Å¤¯¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£Devon Turnbull¤¬ÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¤Î¼«Á³¤Ç´¶¾ðÅª¤ÊËÜ¼Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡£Åö¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢¿Í¤È¶¦¤Ëºß¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤ÆÀ¸Ì¿¤ò½É¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´Õ¾Þ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎµÒÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¤ä±Ç²è¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¥ê¥º¥à¤È¶¦ÌÄ¤·¡¢ÂÎ¸³¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Survey 03¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î¶¦ÌÄ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÜÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´¶¾ð¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ·Á¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¡¢ºî¤ê¼ê¡¢¤½¤·¤Æ»È¤¤¼ê¤Î±Ä¤ß¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë¡¢ÉÔ²Ä»ë¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥«¥¿¥Á¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤òµ¬Äê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´¶¾ð¤â¤Þ¤¿¤½¤Îµ¡Ç½¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø´Ö¤Î²» ー Between Space & Sound ー¡Ù
ËÜÅ¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö´Ö¤Î²»¡×¤Ï¡¢Devon Turnbull¼«¿È¤¬¸«½Ð¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÈþ³Ø¤È²»¶ÁÅ¯³Ø¤ÎÀÜÅÀ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢Â¸ºß¤ÈÂ¸ºß¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶ÛÄ¥¤ÈÄ´ÏÂ¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£²»¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ö¡×¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ÏÂ¸ºß¤·ÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£²»¤È¤Ï¶õµ¤¤Î¿¶Æ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ë¶õ´Ö -¤Ä¤Þ¤ê¡Ö´Ö¡×- ¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£²»¸»¤ÈÄ°¤¼ê¤Î´Ö¡¢ÊÉ¤ÈÊÉ¤Î´Ö¡¢ÀÅ¼ä¤È²»¤Î´Ö¡£¤³¤ì¤é¤Î¡Ö´Ö¡×¤¬Å¬ÀÚ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊªÍý¸½¾Ý¤òÄ¶¤¨¡¢´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÂÎ¸³¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¡Ö´Ö¡×¤Îºß¤êÊý¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1F¡ÖTHE ARCHIVE¡×- âÔÁÛÅª¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¡§ÀÅëí¤ÈÂÐÏÃ¤Î¶õ´Ö
1³¬¤Ç¤Ï¡¢Devon Turnbull¼«¤é¤¬¶õ´Ö¹½À®¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡¢Áµ¤ÎÀº¿À¤Ë´ð¤Å¤¯ÀÅëí¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ¹â¤Î²»³Ú´Ä¶¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¹Âç¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢Ãã¼¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÎ©¤·¤¿¾®·úÃÛ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¥³ー¥È¡×¤Ë¤è¤ëåÌÌ©¤Ê¥É¥Ã¥È¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¹½Â¤Êª¤Ï¡¢¶õ´ÖÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿°ì¤Ä¤ÎÄ¦¹ïºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÉô¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤¬¼þ°Ï¤ò°Ï¤¤¹þ¤ß¡¢³°Éô¤Î·öÁû¤ò¼×ÃÇ¤·¤¿¶Ë¤á¤Æ½ãÅÙ¤Î¹â¤¤²»¶Á´Ä¶¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ´Ö¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¥¿ー¥ó¥Æー¥Ö¥ë¤¬ÄÃºÂ¤·¡¢¤½¤ÎËµ¤é¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤È¶¦¤Ë³«È¯¤·¤¿Ãæ·¿¥¹¥Ôー¥«ー¡ÒRokujo¡Ó¤ò1¥Ú¥¢¤Î¤ßÇÛÃÖ¡£Íè¾ì¼Ô¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ºÂ°Ø»Ò¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢¶õ´Ö¤ËËþ¤Á¤ë²»¤ÎÎ³»Ò¤ÈÂÐÖµ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥í¥¢¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆDevon»á¤Î»×ÁÛ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë´¶¼õ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬¼«¿È¤Î²»¶ÁÅ¯³Ø¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ªÀìÌç»ï¡ØMJÌµÀþ¤È¼Â¸³¡Ù¤Î´ó¹Æ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤òÅ¸¼¨¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¡ÖÊ¹¤¯¡×¡ÖÆÉ¤à¡×¡ÖºÂ¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¹Ô°Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èà¤¬½ÅÁØÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡¢¿¼¤¯âÔÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2F¡ÖTHE MATERIALS LAB¡×- ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¡§³«Êü¤È¶¦ÌÄ¤Î¶õ´Ö
2³¬¤Ï¡¢1³¬¤ÎÀÅëí¤Ê¶õ´Ö¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢DJ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê²»¶Á¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¹½À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Î3¼¡¸µ²Ã¹©µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡¢Âç·¿ÌÚÀ½¥Ûー¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÄÃºÂ¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï¶âÂ°¤ÇÀ®·Á¤µ¤ì¤ëÊ£»¨¤Ê¶ÊÀþ¤ò»ý¤Ä¥Ûー¥ó¤ò¡¢´°Á´¤ËÌÚÀ½¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÀ½¥Ûー¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¤³¤ÎÂç·¿¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÀ®²Ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Devon»á¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Àß·×¥Çー¥¿¤òÃé¼Â¤Ë¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌÚºà²Ã¹©¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¤«¤éÌÚÌÜ¤ÎÊý¸þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙÉô¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÒOJAS¡Ó¥¹¥Ôー¥«ー¤ËÅö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢Devon»á¤¬¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Ï¢·ë²ÄÇ½¤Ê¥Á¥§¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢»ÍÊý¤ò°Ï¤à¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤¬²»¶Á¤òºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÀµÌÌ¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢ÌÚ¤È¤¤¤¦Íµ¡Åª¤ÊÁÇºà¤¬ÁÕ¤Ç¤ë°µÅÝÅª¤Ê²»¤Î¶Á¤¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
B1F¡ÖTHE STUDY¡×- ¥×¥í¥À¥¯¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÁ´ÍÆ
ÃÏ²¼1³¬¤Ç¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÀ½ÉÊ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡ÒOJAS¡Ó¤ÈÅö¼Ò¤Ë¤è¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ï¡¢¥«¥¿¥í¥°¤Î¤è¤¦¤Ë³ÆÀ½ÉÊ¤òÈæ³Ó¤·¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ë¤ò¤Ê¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÒSanjo¡Ó¡ÒRokujo¡Ó¡ÒNurikabe¡Ó¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÆÍÈÄ»Å¾å¤²¤Ç¡¢Devon»á¤ÎÄêÈÖ¿§¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥åー¥¿ー¥°¥ìー¤È¡¢Åö¼Ò¤ÎÄêÈÖ¿§¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥å¥¢¥ªー¥¯¡¢2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Ô¥åー¥¿ー¥°¥ìー¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤éÌÚÌÜ¤ò»Ä¤¹ÃúÇ«¤ÊÅÉÁõµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇDevon»á¤¬¹çÈÄ¤ÇÌÚÌÜ¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÉÁõ»ÅÍÍ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÍÈÄ¤Ø¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÈ¯¿§¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Devon»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Ï¢·ë²ÄÇ½¤Ê¥Á¥§¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢2¼ïÎà¤Î¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÖ¢É÷¤Î¤è¤¦¤Ê¼ØÊ¢¾õ¤Î¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Ô¥åー¥¿ー¥°¥ìー»Å¾å¤²¤ÇDevon»á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¸Ì®¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤â¤Î¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¾ã»Ò¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ô¥å¥¢¥ªー¥¯»Å¾å¤²¤ÇÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£º£¸åÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÁ´ÍÆ¤òÐíâ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Craftmanship and Innovation - ÍýÁÛ¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ëµ»½Ñ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Devon Turnbull¤¬ÉÁ¤¯åÌÌ©¤Ê²»¶Á¶õ´Ö¤ÎÀß·×¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÁÇºà¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¡×¤È¡ÖÌÚ¹©²Ã¹©¤ÎÃÎ¸«¡×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÆÍÈÄ¡Ê¤Ä¤¤¤¤¿¡Ë¡×¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¡¢ÌÚºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË¤«¤µ¤ò¶õ´Ö¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒÀ½ºî¤ÎÆÍÈÄÄ¥ºà¤Ï¡¢ÌÚÌÜ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼«Á³¤Êµ¯Éú¤È¿¼¤ß¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢½ÀÆð¤Ê¶Ê¤²²Ã¹©¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ëÀäÌ¯¤Ê¸ü¤ß¤ÇÀ½ºî¡£ÀÜÃå¤Î¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÌÜ¤¬¼«Á³¤ÊÏ¢Æ°¤òÀ¸¤à¤è¤¦¡¢°ìËç¤º¤Ä¼êºî¶È¤ÇÇÛÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÎÙ¤ê¹ç¤¦ºà¤Î¿§º¹¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¸·³Ê¤Ê¼«¼Ò´ð½à¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÚºàÆÃÍ¤Î¸ÄÂÎº¹¤ò³è¤«¤·¤¿Ä´ÏÂ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£À¸»º¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎºÆ¸½À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀÅëí¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÍÈÄ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë»Ü¤¹¥Ô¥åー¥¿ー¥°¥ìー¤ÎÅÉÁõ¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¿¦¿Í¤¬°ì¤«¤é¼êºî¶È¤ÇÄ´¿§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚºà¤ÈÅÉÎÁ¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿ºÝ¤ÎÀµ³Î¤ÊÈ¯¿§¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÚÌÜ¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤ò³è¤«¤¹¤è¤¦åÌÌ©¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢2000Ç¯Âå½é´ü¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¥³ー¥È¡×¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£ÌÚÌÜÉ½¸½¤¬ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤òÃµµá¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¤Î³°ÊÉ¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥åー¥¿ー¥°¥ìー¤ÎÅÉËì¤Î¾å¤Ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÃé¼Â¤Ë°õºþ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë²È¶ñ¤Î»Å¾å¤²¤Ë¤âÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÉÎÁ¤ÇÁ´ÂÎ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È¶ñÆ±Åù¤Î¼Á´¶¤ÈÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Devon»á¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤¬¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¡ÒOJAS¡Ó¤ÎÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¤¿ÌÚÀ½ÉÊ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
New Products
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½»¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥¸¥åー¥ë¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Ì¾¾Î¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈ¼«¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Sanjo
ÁÇºà¡§¥Ðー¥Á¹çÈÄ¡¢¥ªー¥¯ÆÍÈÄ
¥µ¥¤¥º¡§W177.5 D147 H212.5 (mm)
ÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¡§\440,000 (ÀÇ¹þ)
Rokujo
ÁÇºà¡§¥Ðー¥Á¹çÈÄ¡¢¥ªー¥¯ÆÍÈÄ
¥µ¥¤¥º¡§W302 D263 H366 (mm)
ÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¡§\770,000 (ÀÇ¹þ)
Nurikabe
ÁÇºà¡§¥Ðー¥Á¹çÈÄ¡¢¥ªー¥¯ÆÍÈÄ
¥µ¥¤¥º¡§W448 D239 H1012.5 (mm)
ÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¡§\1,650,000 (ÀÇ¹þ)
Å¸¼¨´ØÏ¢¾ðÊó¶¨ÎÏ¥Ñー¥È¥Êー¡¦²ñ¾ìÈÎÇä
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤ò¤è¤êÂ¿ÁØÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Î»îÄ°ÂÎ¸³¤òºÌ¤ë¥ì¥³ー¥É¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¤Î¥ì¥³ー¥ÉÅ¹¡Ö½Õ¤Î±«¡×¤¬ÁªÄê¡£ËÜÅ¸¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ëÁª¶Ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó30Ëç¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç°ÑÂ÷ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Devon Turnbull¤¬´ó¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ªÀìÌç»ï¡ÖMJÌµÀþ¤È¼Â¸³¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¡¢¤½¤Î²»¶ÁÅ¯³Ø¤Î¸»Î®¤òÃ©¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÇÛ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡¢¥ì¥³ー¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î¤Û¤«¡¢¡ÒOJAS¡Ó¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È
°ìÈÌ¸ø³«½éÆü¤òµÇ°¤·¡¢¥Æ¥£ー¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì1F¡ÖTHE ARCHIVE¡×¤Î¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡õ¤ªÃãÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¡ÒRokujo¡Ó¤¬ÁÕ¤Ç¤ë½ãÅÙ¤Î¹â¤¤²»¶Á´Ä¶¤ÎÃæ¡¢Devon»á¤ÎÈ¯°Æ¤Ë¤è¤ë¡ÖËÙ°æ¼·è¬±à¡×¤Î¤ªËõÃã¤È¡ÖÅè¡¶¡×¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÀÅëí¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡Ö²»¡¦Ãã¡¦¶õ´Ö¡×¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢º£²ó¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥â¥Ëー³«ºÅ³µÍ×¡¡¡ö»öÁ°¿½¹þÀ©
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ) 12:00 ～ 15:00 ¡Ê³Æ²ó20Ê¬ / ³Æ²ó3Ì¾¤º¤Ä¤ÎÆþÂØÀ© / Äê°÷27Ì¾¡Ë
²ñ¾ì¡§KARIMOKU RESEARCH CENTER 1F¡ÖTHE ARCHIVE¡×
¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§Peatix¤Ë¤Æ¼õÉÕ¡ÊURL¡§https://peatix.com/event/4855997)
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ) ～ 6·î5Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§KARIMOKU RESEARCH CENTER (¢©106-0031 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾ËãÉÛ2ÃúÌÜ24-2)
±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00 - 18:00
µÙ´ÛÆü¡§ÅÚ¡¦ÆüÍË(2·î21Æü(ÅÚ)¤Ï½ü¤¯)¡¢¤ª¤è¤Ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯(5·î1Æü(¶â)～ 5·î5Æü(²Ð))
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÉ½»²Æ»±Ø A5ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¤¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢Åè¡¶¡¢À¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò¡¢½Õ¤Î±«¡¢ËÙ°æ¼·è¬±à¡¢WHITELIGHT
¡ÖKARIMOKU RESEARCH¡×¤È¤Ï¡¢²È¶ñ¤Î³«È¯¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥«¥ê¥â¥¯²È¶ñ¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿ÌÚ¹©¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÌÚ¤È¤Ä¤¯¤ë¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²È¶ñ¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½·÷¤äÀ¤Âå¡¢¤Þ¤¿¶È¼ï¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¿Í¡¹¤¬¹Í¤¨¤ëË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¡ÖÌÚ¤È¤Ä¤¯¤ë¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµµá¡£Ä´ºº¤ä³«È¯¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î²áÄø¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ë¤È¤Ê¤ë¡ØSurvey¡áÄ´ºº¡Ù¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿À®²Ì¤äµ°À×¤È¥«¥ê¥â¥¯²È¶ñ¤¬»ý¤Äµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢²È¶ñ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¶¦ÁÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Web¡§https://karimoku-research.com
Instagram¡§@karimoku_research(https://www.instagram.com/karimoku_research/)
¥«¥ê¥â¥¯²È¶ñ¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î²ÃÆ£ÀµÊ¿¤¬Ä¹Ç¯Â³¤¯ºàÌÚ²°¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¤Ç¾®¤µ¤ÊÌÚ¹©½ê¤ò»Ï¤á¤¿1940Ç¯¤ËÁÌ¤ë¡£ÍÍ¡¹¤ÊÌÚÀ½ÉÊ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ»½Ñ¤òËá¤¡¢1960Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¼«¼ÒÀ½¤ÎÌÚÀ½²È¶ñ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¹âÅÙ¤Êµ¡³£¤Îµ»½Ñ¤È¿¦¿Í¤Îµ»¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥¯&¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦À½Â¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤ÆÌÚºàÀ¸»ºÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÅÚÂæ¤òºî¤ê¤¢¤²¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÚÀ½²È¶ñ¥áー¥«ー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¡£
Web¡§https://www.karimoku.co.jp/
Instagram¡§@karimoku_official(https://www.instagram.com/karimoku_official/)
¸ø¼°HP¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.karimoku.co.jp/index.cgi?mode=press_item