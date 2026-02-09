·ÈÂÓ·¿£É£ÐÌµÀþµ¡ ¥¹¥Þー¥È¥¦¥§ー¥Ö¡Ö£Ó£Ë-£¶£°£°£°¡×¤òÈ¯Çä
ÉÊÌ¾¡§·ÈÂÓ·¿IPÌµÀþµ¡
ÉÊÈÖ¡§£Ó£Ë-£¶£°£°£°
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
È¯Çä»þ´ü¡§£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£¶Æü
¥È¥àÄÌ¿®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÂðÅÄ Ãé¡Ë¤Ï¡¢·ÈÂÓ·¿£É£ÐÌµÀþµ¡¤Î¿·À½ÉÊ¡¡¥¹¥Þー¥È¥¦¥§ー¥Ö¡Ö£ÓK-£¶£°£°£°¡×¡¡¤ò ¹ñÆâË¡¿ÍÍÍ¸þ¤±¤Ë £²·î£±£¶Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¡²°Æâ¡¦²°³°¤òÌä¤ï¤º¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¡¢·úÀß¤ä·ÙÈ÷¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Î¸½¾ìºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿×Â®²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ç°Â¿´¡¦°ÂÄê¤·¤ÆÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë·øÏ´À¡ÊÂÑÍî²¼ÀÇ½¡¢ËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åÀÇ½¡Ë¤ò³ÎÊÝ¡£¤Þ¤¿¡¢¼êÂÞ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿ãþÂÎÀß·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë±¿ÍÑ»þ¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë£²Ëç¤Î£Ó£É£ÍÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£docomo²óÀþ¤ò¥á¥¤¥ó²óÀþ¤Ë¡¢au²óÀþ¤ò¥µ¥Ö²óÀþ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥ó²óÀþ¤¬°ìÄê¤Î¾ò·ï¤ÇÄÌ¿®ÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¥µ¥Ö²óÀþ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬²óÀþ¤ÎÀÚÂØÁàºî¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÄÌ¿®¾ã³²È¯À¸»þ¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤âÄÌ¿®¤Î¾éÄ¹À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡Û
£±¡¥¿®ÍêÀ
¡¦¸·¤·¤¤»î¸³´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿·øÏ´Àß·×¤Ç»ÈÍÑ´Ä¶¤Î¸·¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¼êÂÞ¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÁàºîÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Þ¤¿¿®Íê¤Î¹ñÆâÀ¸»º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢£³Ç¯ÊÝ¾Ú¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¾éÄ¹À¤È°Â¿´´¶
¡¦£²Ëç¤Î£Ó£É£Í¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£Ê£¿ô¥¥ã¥ê¥¢¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¢¨¤³¤È¤Ë¤è¤êÄÌ¿®¤Î
¡¡¾éÄ¹À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó²óÀþ¤Ç¤ÎÄÌ¿®ÉÔÇ½»þ¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀÚÂØ¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëµ¡Ç½
¡¡¤òÅëºÜ¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÀÚÂØ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÀÚÂØÁàºî¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨ ¥Ç¥å¥¢¥ë£Ó£É£Í·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¤Þ¤¿¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ä¼«¼£ÂÎ¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¶ÛµÞÂ®Êó¤Î¼õ¿®µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£(SK-5000¤«¤é·Ñ¾µ)
£³¡¥ÁàºîÀ
¡¦½¾Íèµ¡¡ÊSK-5000¡Ë¤ÎÁàºîÀ¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê¤µ¤é¤ËºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Ì£Ã£Ä²èÌÌ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê»ëÇ§À¤ÈÁàºîÀ¤ò¸þ¾å¡¢É¾²Á¤Î¹â¤¤½¾Íèµ¡¤«¤é¤Îµ¡Ç½¤òÆ§½±¤·¡¢
¡¡¤µ¤é¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤Þ¤¿USB(Type C)¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤â³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ²èÁü¡Û
¡Ú»ÅÍÍ¡¦µ¡Ç½¡Û
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥È¥àÄÌ¿®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¹¥Þー¥È¥¦¥§ー¥Ö¡¦¥Æ¥ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¼Ò¡¡ Ã´Åö¡¡ÄÔ
¡¡https://smartw.co.jp(https://smartw.co.jp)
¢©223-0057¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·±©Ä®1244ÈÖÃÏ¡¡
TEL¡§045-718-5078¡¡FAX¡§045-718-6758
¡Ú¾¦ÉÊ²èÁü¡Û
¡Ú»ÅÍÍ¡¦µ¡Ç½¡Û
¹à ÌÜ
»Å¡¡¡¡ÍÍ
³°·ÁÀ£Ë¡
¹â¤µÌó92.3mm¡ßÉýÌó56.0mm¡ß±ü¹ÔÌó31.2mm¡¡¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò½ü¤¯¡Ë
½ÅÎÌ
Ìó220g
²ÔÆ¯»þ´Ö
Ìó1£³»þ´Ö ¡Ê1¡§1¡§8¡Ë ¢¨SK-P62ÁõÃå»þ
Æ°ºî²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ
²¹ÅÙ¡§-20¡î～¡Ü60¡î¡¡/¡¡¼¾ÅÙ¡§20¡ó～80%RH¡Ê·ëÏª¤Ê¤¤³¤È¡Ë
´è¾æÀÇ½
ËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿å¡§IP£¶£·½àµò
¾×·âÍî²¼»î¸³¡§150cm¡Ê¥³¥ó¥¯¥êー¥È6ÌÌ¡Ë
Íî²¼ÂÑµ×»î¸³¡§30cm¡Ê¥³¥ó¥¯¥êー¥È6ÌÌ¡Ë
ÄÌ¿®
£Ì£Ô£Å¡¡¡¡¡¡
GNSS
GPS¥â¥¸¥åー¥ëÆâÂ¢
ÉÕÂ°ÉÊ
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¢´Ê°×¼è°·ÀâÌÀ½ñ
¢¨ Á÷¿®1¡§¼õ¿®1¡§ÂÔ¼õ8¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Æ·×Â¬¡£Æ°ºî´Ä¶¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ËÜÀ½ÉÊ¤ÎËÉ¿Ð ¡¦ ËÉ¿å¡¢¾×·âÍî²¼»î¸³¡¢Íî²¼ÂÑµ×»î¸³¡¢Æ°ºî²¹ÅÙ¤Ï¡¢ÌµÇËÂ» ¡¦ Ìµ¸Î¾ã¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ Äã²¹Æ°ºî»þ¤Ë¤Ï±Õ¾½¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÉ½¼¨Â®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÊ¸Ãæ¤Î¼ÒÌ¾¤äÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡üÀ½ÉÊ¤ÎÄê³Ê¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï²þÎÉ¡¦²þÁ±Åù¤Î¤¿¤áÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¡¡¥È¥àÄÌ¿®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¹¥Þー¥È¥¦¥§ー¥Ö¡¦¥Æ¥ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¼Ò¡¡ Ã´Åö¡¡ÄÔ
¢©223-0057¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·±©Ä®1244ÈÖÃÏ
TEL¡§045-718-5078¡¡FAX¡§045-718-6758
¢¨¥È¥àÄÌ¿®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯£´·î£±Æü¤è¤ê¡¢¼ÒÌ¾¤ò¡ÖTOMCOM³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£