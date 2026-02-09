¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼¹¹ÔÌò°÷µÚ¤ÓÉôÄ¹¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ¤Ò
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ¤Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÅÔÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼ÅÄ²Â»Ë¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÒÆâÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦¼¹¹ÔÌò°÷µÚ¤ÓÉôÄ¹¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê·èµÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2026Ç¯2·î21ÆüÉÕ¡Ë
°Ê¾å
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ¤Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼ÅÄ²Â»Ë)
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©534-0011 Âçºå»ÔÅÔÅç¶è¹âÁÒÄ®»°ÃúÌÜ11ÈÖ4¹æ
Ï¢ÍíÀè¡¡¡¡¡§TEL 06-6923-2611(Âå)¡¡FAX 06-6922-1798
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§20²¯6,135Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¼«Å¾¼ÖÀìÌçÅ¹µÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ùー¥¹¤¢¤µ¤Ò¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼«Å¾¼ÖµÚ¤Ó´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢³Æ¼ïÀ°È÷µÚ¤Ó½¤Íý¤Ê¤É¤ÎÉÕÂÓ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢²·»ö¶È
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ¤Ò ¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡ÊÊ¿Æü10¡§00～17¡§00¡Ë
E-mail¡§c-center@cb-asahi.jp¡¡TEL¡§0120-177-319¡¡FAX¡§06-7176-1309