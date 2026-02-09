¥Î¥¯¥¿ー¥ó¥Î¥Ù¥ë¥ºÈ¯¡¦ÏÃÂê¤Î°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡Ø¿§ÍßÇÆÆ»～ËâÎÏ¤ÈÀºÎÏ¥Ä¥è¥Ä¥è¤Ê¤Î¤Ç24»þ´ÖÌµÁÐ¤·¤Þ¤¹～¡ÙÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¡¢ComicFesta¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¡§´Ø¸ý¹ÒÂÀ¡Ë¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖComicFesta¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Î¥¯¥¿ー¥ó¥Î¥Ù¥ë¥º¡×È¯¤Î°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡Ø¿§ÍßÇÆÆ»～ËâÎÏ¤ÈÀºÎÏ¥Ä¥è¥Ä¥è¤Ê¤Î¤Ç24»þ´ÖÌµÁÐ¤·¤Þ¤¹～¡Ù¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤ò2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Î¥¯¥¿ー¥ó¥Î¥Ù¥ë¥º¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¾Ò²ð
ºÇ¶¯¤Î°ÛÃ¼¼Ô¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ø¡ª
――²¶¤Î¥Áー¥È¥¹¥¥ë¤Ï¡Ú»ÒÂ¹ÈË±É¡Û¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¹âËâÎÏµ®Â²¡áÁð¿©·Ï¡×¤Î°ÛÀ¤³¦¤Ë¡¢¡Ò¹âËâÎÏµ®Â²¡ßÆù¿©·Ï¡Ó¤È¤¤¤¦µÕÄ¥¤êÅ¾À¸¤·¤¿µ®Â²¤Î²¶¡£
¤â¤·¤³¤ì¤¬Ïª¸«¤¹¤ì¤ÐÂ¨ÄÉÊü¡Ä¡Ä!?
ÊÒ»×¤¤Ãæ¤Î¥á¥¤¥É¡¦¥êー¥¼¤ÈÊ¿²º¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¡¢ÌÜÎ©¤¿¤ºÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦¤¬¡¦¡¦¡¦
À®¿Í¤·¤¿²¶¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ½÷¤¿¤Á¤È¸ò¤ï¤ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö½ÅÍ×Ç¤Ì³¡×!?
¤µ¤é¤Ë¡¢¥êー¥¼¤¬Ì©¤«¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤â¤¦Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤¼――
Èë¤á¤Æ¤¤¤¿²¶¤Î¥Áー¥È¥¹¥¥ë¤¬¡¢º£¤³¤½ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹――¡ª
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢2·î7Æü(ÅÚ)¤è¤êÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ØComicFesta¡Ù¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ºîÉÊ¾ðÊó
¡ãºîÉÊÌ¾¡ä
¿§ÍßÇÆÆ»～ËâÎÏ¤ÈÀºÎÏ¥Ä¥è¥Ä¥è¤Ê¤Î¤Ç24»þ´ÖÌµÁÐ¤·¤Þ¤¹～
¸¶ºî¡§ÅèÌî°ëÂÀÏº
ºî²è¡§¥ß¥®
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー
¥ìー¥Ù¥ë¡§¥´¥¤¥Á
¡ãºîÉÊ¥Úー¥¸¡ä
ComicFesta¡§https://comic.iowl.jp/titles/241358/volumes
¡ã¥Î¥¯¥¿ー¥ó¥Î¥Ù¥ë¥º¡¡ºîÉÊ¥Úー¥¸¡ä
https://novel18.syosetu.com/n5125kn/
¢¨µì¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¢¥¤¥¼¥ó¥¬¥¤¥¹¥ÈÀïµ～µù¿§²Èµ³»Î¤ÎÇÆÆ»Ï¿～
¡ãÃ´ÅöÊÔ½¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÍßË¾¤Ë¤È¤³¤È¤óÀµÄ¾¤ÊÅ¾À¸µ®Â²¡£
Æ¬¤Ï»ÄÇ°¡¢¤À¤±¤ÉÍ§Ã£¤Ë£±¿Í¤ÏÍß¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¡Ò¥¤¥¤ÅÛ¡Ó¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÌµ´ü¸Â¶ØÍß¤ËÄ©¤ó¤À¤ê¡¢
Èà½÷¤¬£±¿Í¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê±Ä¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¹ðÇò¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£
¨¡¨¡È½ÃÇ¤ÏÈÑÇº¤À¤±¤É¡¢¹ÔÆ°¤Ï¾ï¤ËÀ¿¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Û¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢Å¾À¸µ®Â²¡£
ËÜºî¤Ï¤½¤ó¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ëÁÛ¤¤¤ò¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥®¥ã¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ComicFesta
ComicFesta¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤ÆÈÀêºîÉÊ¤òËè½µ¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤âÂ¿¿ô¤ÎÆÈÀê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢²½ºîÉÊ¤äÏÃÂêºî¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤âËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¤¬ÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¾ï»þÂ¿¿ô³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾¡¡¾Î¡§ComicFesta¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë
ÇÛ¡¡¿®¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁ´ºîÉÊ¡¢¤½¤ÎÂ¾¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊÂ¿¿ô¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://comic.iowl.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/ComicFesta_Info
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¤Ï¡ÖIT¡ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÀ¤³¦¤Ë¤Þ¤À¤Ê¤¤´¶Æ°¤òÁÏ¤ë¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¡¦É½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÀ½ºî¤ÈÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖComicFesta¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ï¤á¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥Ç¥ì¥®¥å¥é¡×¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¤È¡¢¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖAnimeFesta¡×¤âÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤Ë³¤³°¸þ¤±ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoolmic¡×¤ä¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖOceanVeil¡×¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²Æþ¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊWWWave Corporation¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´Ø¸ý ¹ÒÂÀ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-1 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60 15F
Àß¡¡Î©¡§2010Ç¯4·î9Æü
»ñËÜ¶â¡§7,300Ëü±ß
£Õ£Ò£Ì¡§https://wwwave.jp/
