¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ÛÅìµþ¥²ー¥à¥À¥ó¥¸¥ç¥ó11¤Ç¡¢THIRD¥Öー¥¹¤¬³«È¯¼Ô¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª½é¤Î¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£ºîÉÊ¡Ö¥Î¥ô¥¡¥Á¥§¥¤¥µー¥º¡×¤âÈäÏª¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒUNCHAIN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥¦¥£¥ó¡¦¥ì¥¤¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥àÅ¸¼¨²ñ¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥À¥ó¥¸¥ç¥ó11¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÏÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢THIRD¥Öー¥¹¤Ë¤Ï°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤«¤é¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ °Å·¸õ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡¢»ëÄ°¼Ô²ðÆþ·¿¥²ー¥à¤Ø¤Î¹â¤¤´Ø¿´
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥²ー¥àÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö4Gamer.net¡×¿Íµ¤µ»ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¥éー¡Ø¥Ü¥¯¤¬¥ª¥Ë¤Í¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·ºî¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÌÑÁÛ¾¯½÷¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Î¥ô¥¡¥Á¥§¥¤¥µー¥º¡Ù¤Î·×3¥¿¥¤¥È¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë»îÍ·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ °ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤«¤é¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¼ÁÌä¤¬»¦Åþ
¥Öー¥¹¤Ë¾ïÃó¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤¬Â¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶½Ì£¤òÄ¶¤¨¤¿°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÀìÌçÅª¤Ê¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¼Â¶·ÇÛ¿®¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥²ー¥àºî¤ê¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§¡Ö1000Ëü±ß´ë²è¤Ø¤Î±þÊç¾õ¶·¤Ï¡©¡×
- µ»½ÑÌÌ¡§¡Ö´ûÂ¸¤Î¥²ー¥à¤Ø¤ÎTHIRD SDK¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÅëºÜÊýË¡¤ä¹©¿ô¤Ï¡©¡×
- ¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¡§¡Ö¼ý±×Ê¬ÇÛ¤äÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾ò·ï¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×
- ´ë²èÌÌ¡§¡Ö»ëÄ°¼Ô²ðÆþ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀß·×¤¹¤ëºÝ¡¢¥²ー¥à¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤º¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥³¥Ä¤Ï¡©¡×
¡Ö´ÑÀï¡×¤«¤é¡Ö»²Àï¡×¤Ø¤ÈÇÛ¿®ÂÎ¸³¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡ÖTHIRD¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥²ー¥à³«È¯¤ò»Ö¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¶¯¤¯¶Á¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÂÔË¾¤Î¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¿·ºî¡Ö¥Î¥ô¥¡¥Á¥§¥¤¥µー¥º¡×¤òÈäÏª
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ü¥¯¤¬¥ª¥Ë¤Í¡Ù¤ä¡ØÌÑÁÛ¾¯½÷¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHiBiGA¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ò°æÍ¦µª¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖTHIRD¡×ÂÐ±þ¤Î½é¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£À½¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥Î¥ô¥¡¥Á¥§¥¤¥µー¥º¡×¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Î2·î8Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤ò·Þ¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¬ÍÅÀº¤È¤·¤Æ¥²ー¥àÆâ¤Ë¸½¤ì¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤È¶¦¤ËËÁ¸±¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖTHIRD¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤¤²ðÆþÂÎ¸³¤ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Î¥ô¥¡¥Á¥§¥¤¥µー¥º
- ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Steam(R)
- ¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
- ¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
- ¥ê¥êー¥¹Æü¡§2·î8Æü
- Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://store.steampowered.com/app/4321180/_/)
¢£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅ¸¼¨¥¿¥¤¥È¥ë¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¾ðÊó
¢§¥Ü¥¯¤¬¥ª¥Ë¤Í
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Ü¥¯¤¬¥ª¥Ë¤Í
- ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Steam(R)
- ¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¥éー¥²ー¥à
- ¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
- È¯Çä²Á³Ê¡§920±ß ¢Í 552±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
- Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://store.steampowered.com/app/4142430/_/)
¢§ÌÑÁÛ¾¯½÷
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÌÑÁÛ¾¯½÷
- ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Steam(R)
- ¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
- ¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
- ¥ê¥êー¥¹Í½ÄêÆü¡§2·î16Æü
- Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://store.steampowered.com/app/4196960/_/)
¢£ ¾Þ¶âÁí³Û1,000Ëü±ß¡ªTHIRDÂÐ±þ¡Ø¥²ー¥àNo.1·èÄêÀï¡Ù
UNCHAIN¤Ç¤Ï¡¢THIRD¤ò³èÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥²ー¥àºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³«È¯¼Ô¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥²ー¥àNo.1·èÄêÀï¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³«È¯¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾Þ¶âÁí³Û¡§ 1,000Ëü±ß
- ¥¨¥ó¥È¥êー¾ò·ï¡§ 2026Ç¯7·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËTHIRDÏ¢·Èµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿ºîÉÊ¡Ê¿·ºî¡¦´ûÂ¸ºîÉÔÌä¡Ë
- É¾²Á¼´¡§ »ëÄ°¼Ô²ðÆþ¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³¤Î³×¿·À¡¢ÇÛ¿®¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¼ÂÁõ¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤µÅù
- ·ë²ÌÈ¯É½¡§ 2026Ç¯9·îÍ½Äê
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.live-ctl.com/cp01
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥²ー¥à¤Ç¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡×¡Ö³«È¯»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³«È¯¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÁêÃÌ¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£THIRD¤È¤Ï
¡È´ÑÀï¡É¤«¤é¡É»²Àï¡É¤Ø¡£¡ÖTHIRD¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡È´Ñ¤ë¤À¤±¡É¤Î¼Â¶·ÇÛ¿®¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥²ー¥à¤Ë¡ÈÄ¾ÀÜ²ðÆþ¡É¤Ç¤¤ë¡ÖÇÛ¿®¸þ¤±¥²ー¥à¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡¢UNCHAINÆÈ¼«¤Î¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®¼Ô¤Ï¡É¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÇÛ¿®´Ä¶¡É¤Ç¡ÖTHIRD¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¤¤¿¤À¤¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏTHIRD¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¹ØÆþ¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
- Å¨¤òÁý¤ä¤¹¡ÊË¸³²¡Ë
- ¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÂÎÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¡Ê»Ù±ç¡Ë
- ÆÃ¼ì¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ÷¤ê¹þ¤à
¤È¤¤¤Ã¤¿¡È²ðÆþ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò¹Ô¤¤¡¢¥²ー¥à¤ÎÅ¸³«¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¡Ö´Ñ¤ë¤À¤±¡×¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ß¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤È»ëÄ°¼Ô¤Î¡È¶¦Æ®¡¦ÂÐÎ©´Ø·¸¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¶¦¤ËÇÛ¿®¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¿·¤·¤¤Ç®¶¸¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
