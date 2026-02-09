¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×Ê»Àß¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥£¥ë¥à ¡ÊMarche du Film¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¤Î»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÊç½¸
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÊÎ¬¾Î¡§VIPO¡Î¥ô¥£ー¥Ý¡Ï¡¢Íý»öÄ¹¡§¾¾Ã«¹§À¬¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJETRO¡Ë¤¬¶¦ºÅ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ª¥Êー¡ÊCountry of Honour¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯5·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë～20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×Ê»Àß¥Þー¥±¥Ã¥ÈMarche du Film¤ª¤è¤Ó¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¤Î»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSpotlight Asia¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖProducers Network¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×Ê»Àß¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖMarche du Film¡Ê¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¡×¤È¤Ï
¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖMarche du Film¡×¤ÏËèÇ¯Ìó120¥õ¹ñ¤«¤é1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¹ñºÝ±Ç²è¥Þー¥±¥Ã¥È¡£´ü´ÖÃæ¡¢±Ç²è¤Î¾¦ÃÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¬Ìî¤´¤È¤Ë¤è¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Èー¥¯¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ïー¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥ì¥¹¡¢¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¡¢IP¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー°éÀ®¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥«¥ó¥È¥êー¥ª¥Ö¥ª¥Êー¡ÊCountry of Honour¡Ë¤ËÆüËÜ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÁ´¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.marchedufilm.com/)
¡ÖCountry of Honour¡Ê¥«¥ó¥È¥êー¥ª¥Ö¥ª¥Êー¡Ë¡×¤È¤Ï
¥«¥ó¥Ì±Ç²è¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÄê¤Î¹ñ¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÁªÄê¹ñ¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¥«¥ó¥È¥êー¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¸¢°Ò¤ò¸Ø¤ëÆ±¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥ó¥È¥êー¥ª¥Ö¥ª¥Êー¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJETRO¡Ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸(https://www.jetro.go.jp/news/releases/2025/1fe0c46c7a27e7db.html)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.marchedufilm.com/programs/japan-country-of-honour/)
¡ÖSpotlight Asia¡Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡¦¥¢¥¸¥¢¡Ë¡×¤È¤Ï
¥«¥ó¥Ì Marche du Film¡Ê¼çºÅ¡Ë¤ÈTies That Bind¡ÊTTB¡Ë¡¿¥¦¥Ç¥£¥ÍFar East Film¡Ê¶¦ºÅ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥¸¥¢¤È¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤È¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£¥¢¥¸¥¢¤È¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ä±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë³Æ¹ñ¤Î½õÀ®¶âÀ©ÅÙ¤Î¾Ò²ð¡¢¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤Î¼ÂÎã¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§5·î16Æü～17Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.marchedufilm.com/programs/spotlight-asia/)
¡ÖProducers Network¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¥º¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¡×¤È¤Ï
2003Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¥º¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÀìÍÑ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ËèÇ¯À¤³¦Ãæ¤«¤éÌó370Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÁª½Ð¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Îµ¡²ñ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤í¤²¡¢´ë²è¤Î¼Â¸½²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§5·î13Æü～18Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.marchedufilm.com/programs/producers-network/)
¢¡ Êç½¸Í×¹à ¢¡
¡Ú¥Þー¥±¥Ã¥È´ü´Ö¡Û 2026Ç¯5·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë～20Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú±þÊç»ñ³Ê¡Û
¡¦2022Ç¯°Ê¹ß¡¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹·Ð¸³¤¬1ËÜ°Ê¾å¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¾¦¶È·à¾ì¸ø³«¤Þ¤¿¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀêÇÛ¿®·ÀÌó¤Î·Ð¸³¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¡Ê¾åµºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ±Ç²èº×Àµ¼°½ÐÉÊ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤Î´ë²è¥Þー¥±¥Ã¥È¤ä¥é¥ÜÅù¤ÎÁª½Ð·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÀ¤âÁª¹Í¤Ë²ÃÌ£¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¥«¥ó¥Ì¤Ç¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî´ë²è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî´ë²è¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý
¡ÚÊç½¸¿Í¿ô¡Û 5Ì¾ÄøÅÙ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú»²²ÃÈñÍÑ¡Û ÌµÎÁ
£±. ¡ÖMarche du Film¡×¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¸ÈñÍÑ¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖSpotlight Asia¡×¡Ü¡ÖProducers Network¡×»²²ÃÈñÍÑ¤òVIPO¤¬ÉéÃ´¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£². ¸½ÃÏ¤Ø¤ÎÅÏ¹ÒÈñ¡¢½ÉÇñÈñ¤Î°ìÉô¤òÊä½õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£³. ËÜÍ×¹à¤ËµºÜ¤Î»öÌ³¶É¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÈñÍÑ¡Ê£±.¤È£².¡Ë°Ê³°¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û ²¼µ¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡ÊSpotlight Asia¤ª¤è¤ÓProducers Network¡Ë¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forms.gle/KpTApqDn2Hxj8ymaA
¡Ú¿³ºº¡¦Áª¹Í¡Û¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿³ºº¡¦Áª¹Í¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿³ºº´ð½à¤äÁª¹ÍÍýÍ³Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚ³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊçÄùÀÚ¡Û 2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸á
¢¨Áª¹Í·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢3·î6Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¸å¡¢É¬¤º¡¢matching@vipo.or.jp °¸¤Æ¤Ø±þÊç¤µ¤ì¤¿»Ý¤Î¥áー¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê·ïÌ¾¡§¡Ö¥«¥ó¥ÌSpotlight Asia¡×¡Ë
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÊVIPO¡Ë
¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«»ö¶ÈÉô¡¡¥«¥ó¥Ì»öÌ³¶É
Tel: 03-3543-7531¡¡Email: matching@vipo.or.jp
¢¨¥áー¥ë¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï·ïÌ¾¤Ë¡Ö¥«¥ó¥ÌSpotlight Asia¡×¤È¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£