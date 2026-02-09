³ô¼°¾å¾ì10¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
JR ¶å½£¤Ï¡¢ËÜÇ¯ 10 ·î¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½êµÚ¤ÓÊ¡²¬¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ø¤Î¾å¾ì¤«¤é 10 ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³ô¼ç¤µ¤Þ¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤áÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë ´Ø·¸¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÆüº¢¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¤Ë¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ô¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç¾ÞÉÊ¤ä¸ÂÄê¥Ä¥¢ー¤¬ Åö¤¿¤ë¡Ö³ô¼°¾å¾ì 10 ¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ã±þÊç³µÍ×¡ä
£± ±þÊç´ü´Ö
2026 Ç¯£··î£±Æü¡Ê¿å¡Ë£¹»þ ～ £··î 21 Æü¡Ê²Ð¡Ë17 »þ¤Þ¤Ç
£² ±þÊçÂÐ¾Ý¼Ô
2026Ç¯£³·îËö»þÅÀ¤Ë¤ÆÅö¼Ò³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£±Ã±¸µ¡Ê100 ³ô¡Ë°Ê¾å¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤µ¤Þ
£³ ±þÊçÊýË¡
2026 Ç¯£¶·î²¼½ÜÈ¯Á÷Í½Äê¤Î¡Ö´üËöÇÛÅö¶â´Ø·¸½ñÎà¡×¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Á¥é¥·¤òÆ±Éõ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç¤Ï¥Á¥é¥·¤ËµºÜ¤Î£²¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¤ª¼êÂ³¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±þÊç´ü´ÖÃæ¤ÏÅö¼Ò¡Ö³ô¼ç¤µ¤Þ¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¥Úー¥¸¤«¤é¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ô¼ç¤µ¤Þ¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸ URL¡Ë
https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/shareholder_event/
£´ ÅöÁªÄÌÃÎ¤ÎÊýË¡µÚ¤Ó»þ´ü
2026 Ç¯£¸·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¾ÞÉÊÅù¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£µ ¾ÞÉÊ
¾ÞÉÊ¤Ï¡¢±þÊç»þ¤Ë°Ê²¼¤ÎÃæ¤«¤é£±¤Ä¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¼¡¥Úー¥¸°Ê¹ß¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¤Ê¤ª¡¢Ê£¿ô¤Î¤´±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÞÉÊ¤Î¾ÜºÙ¡ä
¡Ú£Á¾Þ¡Û
¡ÖÄ¹ºê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡ÖTHE BLOSSOM¡×¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤â½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡ª
JR¶å½£¥Û¥Æ¥ë¥º¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥ÄÌµÎÁ½ÉÇñ°ú´¹·ô¡Ê¥Ú¥¢¡Ë¡§10Ì¾ÍÍ
¡¦ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯10·î£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2027Ç¯£¹·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤´½ÉÇñÊ¬¡¡¢¨°ìÉô½ü³°Æü¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾åµ´ü´ÖÆâ¤ËJR¶å½£¥Û¥Æ¥ë¥º¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥Ä(³ô)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë£±ÇñÄ«¿©ÉÕ¤¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¡¦¤´ÍøÍÑÂÐ¾Ý»ÜÀß¤ÏÅìµþ¡¢µþÅÔ¡¢¶å½£¡¦²Æì¤Î·×17»ÜÀß¤ÎÃæ¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
Ä¹ºê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ê³°´Ñ¡Ë
Ä¹ºê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÊÆâ´Ñ¡Ë
THE BLOSSOM HIBIYA
ÊÌÉÜ²¹Àô¡¡ÃÝ¤ÈÄØ¤Î¤ª½É¡¡²Ö¤Ù¤Ã¤×
¡ÚB¾Þ¡Û
¶å½£¤ÎÆÃÁª¥°¥ë¥á¤äJR¶å½£¥°¥ëー¥×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç»È¤¨¤ë¡ª
JR¥¥åー¥Ý10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡§100Ì¾ÍÍ
¡¦Îó¼Ö¤Î¤´ÍøÍÑ¤ä±Ø¥Ó¥ëÅù¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë»È¤¨¤ëJR¶å½£¥°¥ëー¥×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢JR¥¥åー¥Ý¤ÎÉÕÍ¿¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¡ÖJR¶å½£web²ñ°÷¡×¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÊJR¥¥åー¥ÝWEB¥µ¥¤¥ÈURL¡Ëhttps://www.jrkyushu.co.jp/point/
¡Ú£Ã¾Þ¡Û
1Æü¸Â¤ê¤ÎµÇ°¥Ä¥¢ー¡õ¥Èー¥¯¥·¥çー¡ª
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¸ÅµÜ ÍÎÆó¤Èµ×Ìî ÃÎÈþ»á¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¡õÂßÀÚÃÄÂÎÎó¼Ö¥Ä¥¢ー¡§45Ì¾ÍÍ
¡Ê³ô¼ç¤µ¤Þ£±Ì¾¤ÈÆ±È¼¼Ô£±Ì¾¤Þ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¡¦³«ºÅÍ½ÄêÆü¡§2026Ç¯11·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨ÇîÂ¿±Ø¤è¤êD&SÎó¼Ö¡Ö36¤×¤é¤¹£³¡×¤Ë¤Æ·§ËÜ±Ø¤Ø¤´°ÜÆ°¤¤¤¿¤À¤¡¢·§ËÜ±Ø¼þÊÕ»ÜÀß¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤ÎµÇ°¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¤´´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ë¤Æ¤´Ãë¿©¤òÄó¶¡Í½Äê¡Ë
¡¦¥Èー¥¯¥·¥çー½Ð±é¼Ô¡§µ×Ìî ÃÎÈþ »á¡¡¡Ê½÷»ÒÅ´¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¸ÅµÜ¡¡ÍÎÆó
½÷»ÒÅ´¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¡µ×Ìî¡¡ÃÎÈþ »á
D&SÎó¼Ö¡Ö36¤×¤é¤¹£³¡×
¡Ú£Ä¾Þ¡Û
ÇîÂ¿±Ø¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÇîÂ¿Âç»þ·×¡×¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÂð¤Ë¡ª¡©
¡ÖÇîÂ¿Âç»þ·×¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿²ûÃæ»þ·×¡§20Ì¾ÍÍ
¡¦2011Ç¯£³·î¤ÎÇîÂ¿±Ø¥Ó¥ë³«¶È¤«¤é15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢ÇîÂ¿±Ø¥Ó¥ë¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÇîÂ¿Âç»þ·×¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿²ûÃæ»þ·×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÖÇîÂ¿Âç»þ·×¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿²ûÃæ»þ·×
JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£