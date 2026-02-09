¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉôÂ´¶È¡¦Âç³Ø±¡½¤Î»À©ºîÅ¸2026¡×¤ò2·î13Æü¤«¤é2·î15Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉôÂ´¶È¡¦Âç³Ø±¡½¤Î»À©ºîÅ¸2026¡×¤ò¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢ÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±À©ºîÅ¸¤Ï¡¢·Ý½Ñ³ØÉô¡¦·Ý½Ñ³Ø¸¦µæ²Ê¤Ç³Ø¤ó¤À³ØÀ¸¤ÎÀ©ºî¡¦¸¦µæ³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ã¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ì¤Íè¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨ºîÉÊ¤Ï¡¢·Ý½Ñ³ØÉô7³Ø²ÊµÚ¤ÓÂç³Ø±¡·Ý½Ñ³Ø¸¦µæ²Ê¤Î2026Ç¯3·îÂ´¶È¡¦½¤Î»Í½Äê¼Ô¤ÎÂ´¶È¡¦½¤Î»ºîÉÊ¡£Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¹©·ÝÂç³ØÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹1¹æ´Û¡¢2¹æ´Û¡¢3¹æ´Û¡¢5¹æ´Û¡¢¤ª¤è¤Ó6¹æ´Û¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Î7¤Ä¤Î³Ø²Ê¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥ÈÀì¹¶¤Ç¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Â´¶È¡¦½¤Î»¤ò·Þ¤¨¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬³Æ¡¹¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¸µ¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ·²¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿³Ø²ÊµÚ¤Ó¼Ì¿¿¥á¥Ç¥£¥¢ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢5¹æ´Û1³¬¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¤È2³¬¤Î¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃ¿§¤ò¤â¤Ã¤¿8¤Ä¤Î¸¦µæ¼¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÅ¸¼¨¡£¸ø³«¹ÖÉ¾²ñ¤ä³Æ¸¦µæ¼¼¤Ç¤ÎºîÉÊ¸¡Æ¤¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¸¦µæ¤òÂ³¤±¤¿½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¡¿ÏÀÊ¸¤¬ÊÂ¤Ö¡£¼Ì¿¿¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¼Ì¿¿É½¸½¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¾ÓÁü¡¢±ÇÁü¤äÎ©ÂÎ¤ò´Þ¤ó¤ÀÊ£»¨¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¶õ´ÖÉ½¸½¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁü³Ø²ÊµÚ¤Ó±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢1¹æ´Û1³¬¡Ö¥¼¥ß±é½¬¼¼1¡¦2¡×¤È2¹æ´ÛÃÏ²¼£±³¬¤Î¥·¥¢¥¿¡¼»ÜÀß¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¹ÖµÁ¼¼¡×¤Ç¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢CG¤òÍÑ¤¤¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤Ê¤É¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î»³Ãæàö»Ò»á¤ò¾·¤¤¤¿¹ÖÉ¾²ñ¤¬¡¢2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:45¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²ÊµÚ¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢3¹æ´ÛÃÏ²¼1³¬¤«¤é3³¬¤Þ¤Ç¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢±ÇÁü¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¶õ´Ö¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î4¤Ä¤ÎÎÎ°è¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢Å¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¹¹ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢±ÇÁü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¡¦ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢6¹æ´Û1³¬¡¦2³¬¤Ë¤Æ¡¢3DCG¡¢Web/UI¡¦UX¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¡¼¥È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Î4ÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³Æ¥¼¥ß¤ÇÇÝ¤Ã¤¿³Ø¤Ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ÈÉ½¸½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿À®²Ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²ÊµÚ¤Ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢2¹æ´ÛÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë·à¾ì»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤È¡¢4³¬¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¥¼¥ß¤´¤È¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£2¹æ´Û£±³¬¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæÏÀÊ¸¤ÎÈ¯É½¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2¹æ´ÛÁ°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ÏÅ¸¼¨·Á¼°¤ÎºîÉÊ»ëÄ°¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥²¡¼¥à³Ø²ÊµÚ¤Ó¥²¡¼¥à¥á¥Ç¥£¥¢ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢2¹æ´Û2³¬2201¡¢2202¡¢2203¤Î3¤Ä¤Î¶µ¼¼¤Ç¡ÖÍ·¤Ó¡×¤ä¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÅú¤¨¡×¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ºîÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤äÆæ²ò¤¥²¡¼¥à¡¢VR¥²¡¼¥à¡¢MR¥²¡¼¥à¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥²¡¼¥à¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼ÂºÝ¤Ë»îÍ·¤·¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥¬³Ø²ÊµÚ¤Ó¥Þ¥ó¥¬¥á¥Ç¥£¥¢ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢6¹æ´ÛÃÏ²¼1³¬¥Õ¥í¥¢¤ÇÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤ÇÅ¸¼¨¡£²ñ´üÃæ¤ÏËèÆü¡¢ÌµÎÁ¤Ç»÷´é³¨¤òÉÁ¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·Ý½Ñ³ØÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢5¹æ´Û2³¬¥»¥ß¥Ê¡¼¼¼1¤Ç·Ý½Ñ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÏÀÊ¸¤ÎÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤ËÂ´¶È¡¦½¤Î»¤ò·Þ¤¨¤ëÅ¸¼¨»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¤ª¤è¤½640Ì¾¡£¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥ÈÊ¬Ìî¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ò±ÜÍ÷¡¦ÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Å¸¼¨½ªÎ»¸å¤Ï¡¢ËÜ³ØWeb¥µ¥¤¥È¾å¤ä³ô¼°²ñ¼ÒJDN¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWeb¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Î¥È¥Ó¥é¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÂ´Å¸¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤ò°ìÉô¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿ÀìÌç¤Î¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¡Ö¾®À¾ÕíâÃÀìÌç³Ø¹»¡×¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¡£Åö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·Â³¤±¡¢2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï·Ý½Ñ³ØÉô¤¬ÁÏÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÀßÎ©°ÊÍè¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë·Ý½Ñ³ØÉô¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¤ÎµòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡Ú³Æ³Ø²Ê¤ÎÅ¸¼¨²ñ¾ì¤Ê¤É¡Û
¡Ú¼Ì¿¿³Ø²Ê¡Û
¡û²ñ¾ì¡§5¹æ´Û1³¬¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¢2³¬¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹
¼Ì¿¿É½¸½ÍýÏÀ¡¢¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥È
¡Ú±ÇÁü³Ø²Ê¡Û
¡û²ñ¾ì¡§1¹æ´Û£±³¬¥¼¥ß¹Ö½¬¼¼1¡¦2¡¢2¹æ´ÛÃÏ²¼1³¬¥·¥¢¥¿¡¼»ÜÀß¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¹ÖµÁ¼¼¡×
±ÇÁüÉ½¸½¡¢±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢±ÇÁü¾ðÊó¡¢¿ÈÂÎÉ½¸½
Æ±»þ³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡Û
¡û²ñ¾ì¡§3¹æ´ÛÃÏ²¼1³¬¡¢1³¬¡¢2³¬¡¢3³¬
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÎÎ°è¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óÎÎ°è¡¢±ÇÁü¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥óÎÎ°è¡¢¶õ´Ö¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÎÎ°è
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¡Û
¡û²ñ¾ì¡§6¹æ´Û1³¬¡¢2³¬
CGÊ¬Ìî¡¢WebÊ¬Ìî¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¡¼¥ÈÊ¬Ìî¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÊ¬Ìî
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¡Û
¡û²ñ¾ì¡§2¹æ´ÛÃÏ²¼1³¬¥·¥¢¥¿¡¼»ÜÀß¡Ö¥Þ¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥·¥¢¥¿¡¼¡×¡¢2¹æ´Û1³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¢£±³¬¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢4³¬³Æ¥¢¥È¥ê¥¨
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Î©ÂÎ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¸¦µæÏÀÊ¸
¡Ú¥²¡¼¥à³Ø²Ê¡Û
¡û²ñ¾ì¡§2¹æ´Û2³¬2201¶µ¼¼¡¢2022¶µ¼¼¡¢2203¶µ¼¼
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥²¡¼¥à¡¢Ææ²ò¤¥²¡¼¥à¡¢ÂÎ¸³·¿¥²¡¼¥à¡¢VR¡¢MR¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Ê¤É
¡Ú¥Þ¥ó¥¬³Ø²Ê¡Û
¡û²ñ¾ì¡§6¹æ´ÛÃÏ²¼1³¬
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Þ¥ó¥¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥ó
Æ±»þ³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡§»÷´é³¨¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉôÂ´¶È¡¦Âç³Ø±¡½¤Î»À©ºîÅ¸2026
¡ÚURL¡Ûhttps://www.t-kougei.ac.jp/campuslife/schedule/graduation-works/
¡¦²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë 13¡§00¡Á18¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë 10¡§00¡Á18¡§00¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë 10¡§00¡Á15¡§00
¡¦²ñ¾ì¡§Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÃæÌîºä¾å¡×±Ø¡¡ÅÌÊâÌó7Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡ÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ÏÃó¼Ö¾ì¡¦ÃóÎØ¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥¦¥²¥¤¤Î³Ø¤Ó¡×
¡¦URL¡§https://www.t-kougei.ac.jp/manabi/?keyword=%E8%B6%B3%E8%B7%A1
¡¡¡¡
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖºâÃÄË¡¿Í¾®À¾ÕíâÃ¡Ê¼Ì¿¿¡ËÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢ÁÏÀßÅö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¦URL¡§ https://www.t-kougei.ac.jp/
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô
1994Ç¯¤Ë·Ý½Ñ³ØÉôÀßÃÖ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¡£¼Ì¿¿³Ø²Ê¡¢±ÇÁü³Ø²Ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¡¢¥Þ¥ó¥¬³Ø²Ê¡¢¥²¡¼¥à³Ø²Ê¤Î7³Ø²Ê¤òÍ¤¹¤ë¡£·Ý½Ñ³ØÉôÁ´³ØÇ¯¤Î½¢³ØÃÏ¤¬ÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÔ¿´¤Î£±¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³Ø¤Ù¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂç³Ø¡£
¡¡¸½ºß·Ý½Ñ³ØÉô¤Ë¤Ï86Ì¾¤Î¶µ°÷¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÎ©°ÊÍè¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶È¤äÊ¸²½¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½ÑÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦URL¡§ https://www.t-kougei.ac.jp/gakubu/arts/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥á¡¼¥ë¡§university.pr@office.t-kougei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
