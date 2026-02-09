¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø¤¬¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤äAI¡¦ICT¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖÌ¤Íè·¿¥í¥Ü¥Ã¥Èµí¼Ë¡×¤ò·úÀß ¡½¡ÖÇÀ¾ì¡¦Renew¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¡¢ÍïÇÀ¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡Ö³ÚÇÀ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹
ÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø¡ÊËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÇÀ¾ì¡¦Renew¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤äAI¡¦ICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÌ¤Íè·¿¥í¥Ü¥Ã¥Èµí¼Ë¡×¤Î·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÍïÇÀ³Ø±à ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Îµí¼Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ËÈ¼¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¡£¿·µí¼Ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°ºñÆý¤äµë±Â¡¦½üÊµ¤Ê¤É¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¡¢¾ÊÎÏ²½¤È¤È¤â¤ËÆ°ÊªÊ¡»ã¡Ê¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡Ë¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ôÍÜ´Ä¶¤Î¼Â¸½¤ò¿Þ¤ë¡£2026Ç¯Ãæ¤Î´°À®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´°À®¸å¤Ï¶µ°é¤È¸¦µæ¤Î¼ÂÁ©¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿³Ø¤Ó¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÍïÇÀ¤òÃ´¤¦¿Íºà°éÀ®¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÍïÇÀ³Ø±à ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢³Ø±à¤Î¼Â³Ø¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ë¶µ°é±¿±Ä¤ä»ÜÀß¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢ÇÀ¶È¤Î¶µ°é¸¦µæ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µí¼Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ËÈ¼¤¦¡ÖÇÀ¾ì¡¦Renew¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤äÏ«Æ¯ÉéÃ´¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÍïÇÀ¤ò¡¢¿Í¤Èµí¡¢¤½¤·¤ÆºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡Ö³ÚÇÀ¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡¡ÖÇÀ¾ì¡¦Renew¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¢£·úÃÛ¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÊConcept¡Ë
¡ûÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÌ¤Íè·¿ÍïÇÀ¶µ°é
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¡¢ICTÅù¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¾ÊÎÏ²½¤È¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè·¿ÍïÇÀ¤ò³ØÀ¸¤¬¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¶µ°é´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£
¡û¹ñºÝ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯Æ°ÊªÊ¡»ã¤Î¼ÂÁ©
¡¡¹ñºÝÅª¤ÊÆ°ÊªÊ¡»ã¤ÎÄ¬Î®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯²÷Å¬¤Ê»ôÍÜ´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡û¡Ö·òÅÚ·òÌ±¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¶µ°éÇÀ¾ì
¡¡¡Ö·òÅÚ·òÌ±¡×¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¼«Á³¡¦ÅÚ¾í¡¦²ÈÃÜ¡¦¿Í¤Î·ò¤ä¤«¤Ê½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¶µ°éÇÀ¾ì¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¢£·×²è³µÍ×¡ÊOutline¡Ë
¡ÚÂè1´ü¹©»ö¡Û¥í¥Ü¥Ã¥Èµí¼Ë¿·ÃÛ
¡¦¹©»öÌ¾¾Î¡§ÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø ¥í¥Ü¥Ã¥Èµí¼Ë¿·ÃÛ¹©»ö
¡¦¹©»ö¾ì½ê¡§½êºßÃÏ¡§¢©069-0836¡¡ËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»ÔÊ¸µþÂæÎÐÄ®569-38
¡¦¹©´ü¡§2025Ç¯8·î¡Á2026Ç¯12·î¡ÊÍ½Äê¡Ë ¢¨´ûÂ¸»ÜÀß²òÂÎÅù¤Î½àÈ÷¹©»ö¤ò´Þ¤à
¡¦¹½Â¤¡§Å´¹üÂ¤2³¬·ú, ±ä¾²ÌÌÀÑ 2,541.06m²
¡¦»ô°éÆ¬¿ô¡§Ìó150Æ¬
¡¦Æ³ÆþÀßÈ÷¡§¼«Æ°ºñÆý¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¼«Æ°Ó®Æý¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢µë±Â¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢½üÊµ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥ß¥ë¥¯¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à
¡ÚÂè2´ü¹©»ö¡ÛÓ®°é¼Ë¿·ÃÛ¤ª¤è¤Ó°éÀ®¼Ë²þ½¤
¡¡¾ÜºÙ¤¬·èÄê¼¡Âè¡¢½ç¼¡¡¢HP¤Ë¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£
¢£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊMessage¡Ë
¡ü´äÌî±ÑÃÎ¡ÊÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø ³ØÄ¹¡Ë
¡Ú¡ÖÍïÇÀ¡×¤«¤é¡Ö¶ìÏ«¡×¤ò°ú¤¯¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤¿ô¼°¤À¡£
¡¡¡Á¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Æ¯¤¡¢¿Í¤¬°¦¤¹¤ë¡£µ»½Ñ¤ÈÀ¸Ì¿¡Ê¤¤¤Î¤Á¡Ë¤¬¶¦À¸¤¹¤ë¡Ø³ÚÇÀ¡Ù¤Î»þÂå¤Ø¡Á¡Û
¡¡ÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø¤Ï·ú³Ø°ÊÍè¡¢¾ï¤ËËÌ³¤Æ»¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÍïÇÀ¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢²áµî¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤À¤±¤Ç¤Ï²ò¤±¤Ê¤¤ÆñÌä¤Ç¤¹¡£Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤ä¹âÎð²½¡¢»ôÎÁ¹âÆ¡½¡½¤³¤ì¤é¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¶ìÏ«¡×¤È¤¤¤¦½Å²Ù¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¤³¤½¡¢ËÜ³Ø¤¬¤½¤Î²ò·èºö¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤Ó»ÏÆ°¤¹¤ë¡ÖÇÀ¾ì¡¦Renew¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ÜÀß¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍïÇÀ¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¿·¤·¤¤¿ô¼°¤ÎÄó¼¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤½¾Íè¤Î¡ÖÍïÇÀ¡×¤«¤é¡¢ÆùÂÎÅª¤Ê¡Ö¶ìÏ«¡×¤ò°ú¤»»¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤äICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢ÃÎÅª¤ÇÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ø³ÚÇÀ¡Ù¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£ºñÆý¤«¤éµë±Â¡¢À¶ÁÝ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ã±½ãºî¶È¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÇ¤¤»¤ë¡£¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÈÍ¾Çò¤Ç¡¢¿Í¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·Ð±Ä¤ä¡¢µí°ìÆ¬°ìÆ¬¤Ø¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê´Ñ»¡¡¢¤½¤·¤Æ°¦¾ð¤òÃí¤°¤³¤È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡½¡½¡£
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Æ¯¤¡¢¿Í¤¬°¦¤¹¤ë¡×¡£
¡¡µ»½Ñ³×¿·¤Ï¡¢²ÈÃÜ¤Î²÷Å¬À¡Ê¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤½¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿·µí¼Ë¤«¤é¡¢¿Í¤Èµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸Ì¿¡Ê¤¤¤Î¤Á¡Ë¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ÎÁÀ¸»º¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¡£Ì¤Íè¤òÃ´¤¦³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¡Ø³ÚÇÀ¡Ù¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£
¡ü郄¶¶½ÓÉ§¡ÊÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø Éû³ØÄ¹ ·ó FEDRECÄ¹¡Ë
¡Ú¡Ö¼êÃÙ¤ì¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¼ê¤òÁÈ¤à¡£
¡¡¡ÁÄ°¿Ç´ï¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡Öµí¤ÎÀ¼¡×¤ò¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÇÄ°¤¯¡£¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¿·¤·¤¤½Ã°åÎÅ¡Á¡Û
¡¡¸½¾ì¤ÇÀï¤¦½Ã°å»Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£µí¤ÎÉÂµ¤¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡ÖÆÍÁ³¡×µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µí¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¾¯¤·¸º¤ë¡£Æ°¤¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Æß¤¯¤Ê¤ë¡£ÆýÀ¸»º¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¿Í´Ö¤¬¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ëµ¤¤Å¤±¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡£365ÆüµÙ¤ß¤Ê¤¯Â³¤¯²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á½Ã°å»Õ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê²ù¤·¤¤¸½¾ì¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¡ÖÇÀ¾ì¡¦Renew¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤ò¡ÈÍýÁÛ¡É¤«¤é¡È¼ÂÁõ¡É¤ØÊÑ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡¿·µí¼Ë¤Ç24»þ´Ö²ÔÆ¯¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢µí¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ²½¤ò¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÂª¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡£¡¡»ä¤¿¤Á½Ã°å»Õ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ò¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼£¤¹¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öµí¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼é¤ë¡×Í½ËÉ½Ã°åÎÅ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¡Ö³ÚÇÀ¡×¤È¤Ï¡¢¿Í¤¬³Ú¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºî¶È¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢µí°ìÆ¬°ìÆ¬¤Î²÷Å¬À¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£µí¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉÂµ¤¤ò¸º¤é¤·¡¢ÇÀ²È¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢½Ã°å»Õ¤Î»Å»ö¤ò¡È¼£ÎÅ¡É¤«¤é¡È¼é¤ë»Å»ö¡É¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ï¡¢ÍýÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾ì¤Ç¼ÂÁõ¤Ç¤¤Æ½é¤á¤Æ¡¢°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¦µí¤¬·ò¹¯¤Ç¡¡
¡¦ÇÀ²È¤¬¾Ð´é¤Ç¡¡
¡¦½Ã°å»Õ¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë¡¡
¡¡¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÎ×¾²¡×¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷¥¤¥á¡¼¥¸¡ÊFacility Image¡Ë
¡¡¿·µí¼Ë¤ËÆ³ÆþÍ½Äê¤ÎºÇ¿·ÀßÈ÷¤Î¾Ò²ðÆ°²è¡Ê¥Ç¥é¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤êÄó¶¡¡Ë
¡¦¼«Æ°ºñÆý¥í¥Ü¥Ã¥È DeLaval VMS™V300
¡¡https://youtu.be/Vql2T-K0qts
¡¦¼«Æ°Ó®Æý¥í¥Ü¥Ã¥È¡ DeLaval ¥«¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ëCFR100
¡¡https://youtu.be/wip7jKZ9T_o
¡¦µë±Â¥í¥Ü¥Ã¥È ¥·¥ã¥È¥ë¥¨¥³
¡¡https://youtu.be/lg-lnpfQGxA
¡¦¼«Æ°Ó®Æý¥í¥Ü¥Ã¥È¢ DeLaval ¥«¡¼¥Õ¥Õ¥£¡¼¥À¡¼CF1000S
¡¡https://youtu.be/Aab-eR8kTcE
¡¦½üÊµ¥í¥Ü¥Ã¥È ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼
¡¡https://www.youtube.com/watch?v=qqgiYyNkP0U
¡Ê»²¹Í¡Ë
¡¦郄¶¶Éû³ØÄ¹¤¬¸ì¤ë¡ ¡ÁÍïÇÀ¤«¤é³ÚÇÀ¤Ø¡Á ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»×¤¤¡Ê2026.01.29¡Ë
¡¡https://www.rakuno.ac.jp/43279.html
¡¦郄¶¶Éû³ØÄ¹¤¬¸ì¤ë¢ ¡ÁÍïÇÀ¤«¤é³ÚÇÀ¤Ø¡Á ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»×¤¤¡Ê2026.02.06¡Ë
¡¡https://www.rakuno.ac.jp/43286.html
¡¦¿·µí¼Ë¿·ÃÛ¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊVol.1¡Ë¡Ê2026.01.14¡Ë
¡¡https://www.rakuno.ac.jp/43075.html
¡üÇÀ¾ì¡¦Renew¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡½ÍïÇÀ¤ò¡Ø³ÚÇÀ¡Ù¤Î»þÂå¤Ø¡½¡ÊÍïÇÀ³Ø±àÂç³ØHP¡Ë
¡¡https://www.rakuno.ac.jp/43009.html
¡üÍïÇÀ³Ø±à¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
¡¡https://www.rakuno.ac.jp/outline/initiatives/farm.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æþ»î¹Êó¥»¥ó¥¿¡¼
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»ÔÊ¸µþÂæÎÐÄ®582ÈÖÃÏ
TEL¡§011-388-4158
FAX¡§011-388-4157
¥á¡¼¥ë¡§koho@rakuno.ac.jp
