Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯³ØÉôÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÃæÈø½Õ¹áÁª¼ê¤¬¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð ¡½ 2·î14Æü¤Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼Â»Ü
Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¡ÊÂçºåÉÜÂçÅì»Ô¡Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯³ØÉôÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÃæÈø½Õ¹áÁª¼ê¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤Æ±Âç¹»Í§²ñ¤ª¤è¤ÓÂÎ°é²ñ¥¹¥¡¼ÉôOB¤Ï¡¢ÃæÈøÁª¼ê¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡£½÷»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤ÎÍ½Áª¡¦·è¾¡¤òÂç²èÌÌ¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»²²Ã¼«Í³¡¢»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×¡£
¡¡ÃæÈøÁª¼ê¤Ïºß³ØÅö»þ¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ºß³ØÃæ¤Ï¶¥µ»¤È³Ø¶È¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥¨¥¢¤òÉð´ï¤Ë¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢º£²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½ÆâÄê¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤àÃæÈøÁª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢½÷»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤ÎÍ½Áª¡¦·è¾¡¤Î¹Ô¤ï¤ì¤ë2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡£Âç³Ø¤Îºß³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â´¶ÈÀ¸¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¡¢Âç²èÌÌ¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Ê¤¬¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥° ³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û¡¡2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë 17:00 ³«¾ì¡Ê18:00¡Á Áª¼ê¾Ò²ð¡Ë
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û¡¡Âçºå»º¶ÈÂç³Ø ËÜ´Û1³¬ Â¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºåÉÜÂçÅì»ÔÃæ³ÀÆâ3-1-1¡Ë
¡ÚÆâ¡¡ÍÆ¡Û¡¡½÷»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¡ÊÍ½Áª¡¦·è¾¡¡Ë¤Î´ÑÀï
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û¡¡Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¹»Í§²ñ¡¿ÂÎ°é²ñ¥¹¥¡¼ÉôOB
¡Ê»²¹Í¡§Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯³ØÉôÂ´¶ÈÀ¸¡¦ÃæÈø½Õ¹á¤µ¤ó¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë½÷»Ò¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡https://www.osaka-sandai.ac.jp/news/topics/60651/
¡¦À¤³¦¤ØÄ©¤à¡ªÃæÈø½Õ¹áÁª¼ê¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤è¤¦¡ª ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°³«ºÅ¡ª
¡¡https://www.osaka-sandai.ac.jp/news/media/60819/
¢§Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¡¦ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡¹»Í§²ñ»öÌ³¼¼
¡¡TEL¡§ 072-875-3040
¢§ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³ØÄ¹´ë²è¼¼ ´ë²è¡¦¹Êó²Ý
¡¡TEL¡§ 072-875-3001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
