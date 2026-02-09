Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¡ÊÂçºåÉÜÂçÅì»Ô¡Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯³ØÉôÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÃæÈø½Õ¹áÁª¼ê¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤Æ±Âç¹»Í§²ñ¤ª¤è¤ÓÂÎ°é²ñ¥¹¥­¡¼ÉôOB¤Ï¡¢ÃæÈøÁª¼ê¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡£½÷»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤ÎÍ½Áª¡¦·è¾¡¤òÂç²èÌÌ¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£»²²Ã¼«Í³¡¢»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×¡£

¡¡ÃæÈøÁª¼ê¤Ïºß³ØÅö»þ¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÂç¤­¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ºß³ØÃæ¤Ï¶¥µ»¤È³Ø¶È¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥¨¥¢¤òÉð´ï¤Ë¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢º£²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½ÆâÄê¤È¤¤¤¦Âç¤­¤ÊÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£

¡¡À¤³¦¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤àÃæÈøÁª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢½÷»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤ÎÍ½Áª¡¦·è¾¡¤Î¹Ô¤ï¤ì¤ë2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡£Âç³Ø¤Îºß³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â´¶ÈÀ¸¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤­¡¢Âç²èÌÌ¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Ê¤¬¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£³µÍ×¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¡£

¢¡¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥° ³«ºÅ³µÍ×

¡ÚÆü¡¡»þ¡Û¡¡2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë 17:00 ³«¾ì¡Ê18:00¡Á Áª¼ê¾Ò²ð¡Ë

¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û¡¡Âçºå»º¶ÈÂç³Ø ËÜ´Û1³¬ Â¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºåÉÜÂçÅì»ÔÃæ³ÀÆâ3-1-1¡Ë

¡ÚÆâ¡¡ÍÆ¡Û¡¡½÷»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¡ÊÍ½Áª¡¦·è¾¡¡Ë¤Î´ÑÀï

¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û¡¡Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¹»Í§²ñ¡¿ÂÎ°é²ñ¥¹¥­¡¼ÉôOB

¡Ê»²¹Í¡§Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë

¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯³ØÉôÂ´¶ÈÀ¸¡¦ÃæÈø½Õ¹á¤µ¤ó¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë½÷»Ò¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª

¡¡https://www.osaka-sandai.ac.jp/news/topics/60651/

¡¦À¤³¦¤ØÄ©¤à¡ªÃæÈø½Õ¹áÁª¼ê¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤è¤¦¡ª ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°³«ºÅ¡ª

¡¡https://www.osaka-sandai.ac.jp/news/media/60819/

¢§Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¡¦ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

¡¡¹»Í§²ñ»öÌ³¼¼

¡¡TEL¡§ 072-875-3040

¢§ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

¡¡³ØÄ¹´ë²è¼¼ ´ë²è¡¦¹­Êó²Ý

¡¡TEL¡§ 072-875-3001¡ÊÂåÉ½¡Ë

