Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ÎÀïÎ¬Åª¥ー¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓÍÑÅÅ²ò¼Á»Ô¾ì2031Ç¯36²¯ÊÆ¥É¥ëÍ½Â¬
Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓÍÑÅÅ²ò¼Á¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î³Ë¿´µ»½Ñ¤òº¬ËÜ¤«¤é³×¿·¤¹¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê´ð´´ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£½¾Íè¤Î±Õ·ÏÅÅ²ò¼Á¤¬Êú¤¨¤ëÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤äÎô²½¤Î²ÝÂê¤òº¬ËÜÅª¤Ë²ò·è¤·¡¢¹â¤¤°ÂÁ´À¡¢Í¥¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ¡¢Ä¹¼÷Ì¿²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤³¤Î¸ÇÂÎÅÅ²ò¼Á¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÃÓ¹½Â¤¤Î´ÊÁÇ²½¤ä¾®·¿²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¹âÀÇ½¤ÊÅÅÃÓ¤Î¼Â¸½¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸ÇÂÎÅÅ²ò¼Á¤Ë¤ÏÎ²²½Êª·Ï¡¢»À²½Êª·Ï¡¢¹âÊ¬»Ò·Ï¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊºàÎÁµ»½Ñ¤¬¡¢¼¡À¤ÂåÅÅÃÓ¤ÎÀÇ½¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¡£¹â½ãÅÙÀ¡¢¥¤¥ª¥óÅÁÆ³À¡¢²½³ØÅª°ÂÄêÀ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤ÎÊªÀ¤¬¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÅª¤Êº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
EV¤È¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹À
Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓÍÑÅÅ²ò¼Á¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊESS¡Ë¡¢IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»º¶È¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¡£ÆÃ¤ËEVÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î±äÄ¹¤È½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Ï¤½¤Î·èÄêÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¦ÅÅÎÏ·ÏÅý¤Î°ÂÄê²½¤Ë¤Ï¡¢¹â¸úÎ¨¤Ç°ÂÁ´¤ÊESS¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤âÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀî²¼»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ³×¿·¤¬¡¢Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓÍÑÅÅ²ò¼Á¤Î¼ûÍ×¤ò¶¯¤¯¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡ÖÀ¤³¦Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓÍÑÅÅ²ò¼Á»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/198248/solid-state-battery-electrolyte¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬94.2%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓÍÑÅÅ²ò¼Á»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï36²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤¬Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢°ÂÁ´À¡¢¹âÀÇ½²½¡¢¤½¤·¤Æ¾®·¿²½¤Ø¤Î»Ô¾ì¤«¤é¤Î¶¯¤¤Í×µá¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÅÅÃÓ¤«¤éÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓÍÑÅÅ²ò¼ÁÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341273/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341273/images/bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓÍÑÅÅ²ò¼Á»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×15´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓÍÑÅÅ²ò¼Á¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢OHARA¡¢TDK¡¢Solid Power¡¢Mitsui Mining & Smelting¡¢BTR¡¢Ampcera¡¢Ganfeng Lithium Group¡¢LionGo (Huzhou) New Energy¡¢GTC-Power¡¢NEI Corporation¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó58.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µ»½Ñ³«È¯¶¥Áè¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î²ÝÂê
Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓÍÑÅÅ²ò¼Á»Ô¾ì¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ï¡¢¥¤¥ª¥óÅÁÆ³À¡¢²½³ØÅª°ÂÄêÀ¡¢¤½¤·¤ÆÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹â¤¤¥¤¥ª¥óÅÁÆ³À¤ò»ý¤Á¡¢¤«¤ÄÂçµ¤Ãæ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ºàÎÁ¤òÄã¥³¥¹¥È¤ÇÎÌ»º¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ºàÎÁ³«È¯¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÅÅÃÓ¥»¥ëÁ´ÂÎ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¿·µ¬»²Æþ¾ãÊÉ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£¼çÍ×´ë¶È¤Ï¡¢Î²²½Êª·Ï¤ä»À²½Êª·Ï¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ëºàÎÁµ»½Ñ¤ËÃíÎÏ¤·¡¢ÆÃÄê¤ÎÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬¤ÊÅÅ²ò¼Á¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤¬ÉÁ¤¯¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤¬ÉÁ¤¯¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó