¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯01·î30¤Ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 3,420²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 1,620²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 7.8% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉEV¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤«¤éÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¹âÅÙ¤ÊÅÅÆ°¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢e¥¢¥¯¥¹¥ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥Ôー¥É¸ºÂ®µ¡¡¢Åý¹ç·¿¥âー¥¿ー¤Ê¤É¡¢¥Û¥¤ー¥ë¤Ë¥È¥ë¥¯¤òÅÁÃ£¤¹¤ëÆÃ¼ì¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/driveline-market/109338
¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÀßÄê¤·¤¿¸·¤·¤¤ÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©ÌÜÉ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Ïµ¬À©½å¼é¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÅÅÆ°²½¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î½êÍ¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢ÅÅµ¤¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ÎÅê»ñ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡¢Ä´Ã£À¯ºö¡¢Êä½õ¶â¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ï»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À¸»º¤òÁË³²¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341308/images/bodyimage1¡Û
¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãÊÌ¡¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈÊÌ¡¢¼ÖÎ¾¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá: https://www.sdki.jp/sample-request-109338
¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó/ÅÅÆ°¥É¥é¥¤¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊEDU¡Ë¡¢¥¢¥¯¥¹¥ë¤È¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¡Êe¥¢¥¯¥¹¥ë¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥ã¥Õ¥È¤È¥×¥í¥Ú¥é¥·¥ã¥Õ¥È¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥±ー¥¹¤È¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡¢À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó/ÅÅÆ°¥É¥é¥¤¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊEDU¡Ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Æ°ÎÏÅÁÃ£¤È¥È¥ë¥¯´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë38%¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢Â¾¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°ÊÑÂ®µ¡¤äÀè¿ÊÅª¤Ê¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¡¢¤½¤·¤ÆÅÅÆ°¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
