¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ûÍ×¡¢À®Ä¹¡¢µ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬
¥µー¥Ù¥¤¥ì¥Ýー¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯2·îÈ¯¹Ô¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡§ ¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¤ÎÍ½Â¬É¾²Á¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Â¥¿ÊÍ×°ø¡¢»Ô¾ìµ¡²ñ¡¢²ÝÂê¡¢¶¼°Ò¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì³µÍ×
ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë½¼ÅÅÀßÈ÷¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¶¡µë¤¹¤ëÀßÈ÷¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¶È³¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎEV½¼ÅÅ´ï¤ÎÀ¸»º¡¢Î®ÄÌ¡¢ÀßÃÖ¡¢ÊÝ¼é¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢EV¥æー¥¶ー¤¬ÊØÍø¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê½¼ÅÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë16.5¡ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï66²¯8,050ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢16²¯8,960ËüÊÆ¥É¥ë¤Î¼ý±×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡£Surveyreports¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅ´ï»Ô¾ì¤Î¼ÁÅªÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÂæ¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢EV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÃíÌÜ¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ÎEV¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ÎÁý²Ã¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëEV½¼ÅÅ´ï¥áー¥«ー¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢µÞÂ®¤Êµ»½Ñ¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅ´ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢ABB Ltd.¡¢Delta Electronics Inc.¡¢e-Mobility Power Inc.¡¢¥È¥è¥¿¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Tesla Inc.¡¢ÀÄ»³¥¨¥ì¥Ùー¥¿¥°¥íー¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Tritium Charging¡¢NEC Telecommunication and Information Technology Ltd.¡¢ChargePoint, Inc.¡¢Shell Recharge Solutions¡¢Star Charge¡¢TELD Siemens¡¢BYD¡¢EVgo¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î¥µ¥ó¥×¥ëURL: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1035672
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341326/images/bodyimage1¡Û
ÌÜ¼¡
¡ü ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ½¼ÅÅ´ï¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Ê¬ÀÏ¡¢¼çÍ×»Ô¾ì¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÉ¾²Á
¡ü ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×¤Èµ¡²ñÊ¬ÀÏ
¡ü ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëC¥ì¥Ù¥ë´´Éô¤Ø¤ÎÄó¸À
¡ü »Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤ÎÉ¾²Á
¡ü »Ô¾ìºÙÊ¬²½Ê¬ÀÏ ºÇ½ªÍÑÅÓÊÌ¡¢½¼ÅÅµ¡´ï¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢
¡ü ºÇ¶á¤ÎÆ°¸þ¡¢Í¢½ÐÆþ¥Çー¥¿¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢À¯ÉÜ»Ø¿Ë¤ÎÊ¬ÀÏ
¡ü ÀïÎ¬Åª¶¥Áèµ¡²ñ
¡ü Åê»ñ²È¸þ¤±¶¥Áè¥â¥Ç¥ë
ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ½¼ÅÅ´ï»Ô¾ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¡ü ¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ
²ÈÄíÍÑ¡¢¸ø¶¦½¼ÅÅ
¡ü ½¼ÅÅµ¡´ï¥¿¥¤¥×ÊÌ¡§
AC½¼ÅÅµ¡´ï¡¢DC½¼ÅÅµ¡´ï
ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
À¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤È¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö
Êä½õ¶â¤È½õÀ®¶â¡§ ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢EV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀßÃÖ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊä½õ¶â¤ä½õÀ®¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¬À©»Ù±ç¡§ Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÍ¢Á÷¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À¯ºö¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ê¡¢EV¤ÎÆ³Æþ¤È½¼ÅÅ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¹ñ²ÈÌÜÉ¸¡§ 2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢EV¤ÎÆ³Æþ¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì³µÍ×
ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë½¼ÅÅÀßÈ÷¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¶¡µë¤¹¤ëÀßÈ÷¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¶È³¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎEV½¼ÅÅ´ï¤ÎÀ¸»º¡¢Î®ÄÌ¡¢ÀßÃÖ¡¢ÊÝ¼é¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢EV¥æー¥¶ー¤¬ÊØÍø¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê½¼ÅÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë16.5¡ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï66²¯8,050ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢16²¯8,960ËüÊÆ¥É¥ë¤Î¼ý±×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡£Surveyreports¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅ´ï»Ô¾ì¤Î¼ÁÅªÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÂæ¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢EV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÃíÌÜ¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ÎEV¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ÎÁý²Ã¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëEV½¼ÅÅ´ï¥áー¥«ー¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢µÞÂ®¤Êµ»½Ñ¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅ´ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢ABB Ltd.¡¢Delta Electronics Inc.¡¢e-Mobility Power Inc.¡¢¥È¥è¥¿¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Tesla Inc.¡¢ÀÄ»³¥¨¥ì¥Ùー¥¿¥°¥íー¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Tritium Charging¡¢NEC Telecommunication and Information Technology Ltd.¡¢ChargePoint, Inc.¡¢Shell Recharge Solutions¡¢Star Charge¡¢TELD Siemens¡¢BYD¡¢EVgo¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î¥µ¥ó¥×¥ëURL: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1035672
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341326/images/bodyimage1¡Û
ÌÜ¼¡
¡ü ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ½¼ÅÅ´ï¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Ê¬ÀÏ¡¢¼çÍ×»Ô¾ì¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÉ¾²Á
¡ü ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×¤Èµ¡²ñÊ¬ÀÏ
¡ü ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëC¥ì¥Ù¥ë´´Éô¤Ø¤ÎÄó¸À
¡ü »Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤ÎÉ¾²Á
¡ü »Ô¾ìºÙÊ¬²½Ê¬ÀÏ ºÇ½ªÍÑÅÓÊÌ¡¢½¼ÅÅµ¡´ï¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢
¡ü ºÇ¶á¤ÎÆ°¸þ¡¢Í¢½ÐÆþ¥Çー¥¿¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢À¯ÉÜ»Ø¿Ë¤ÎÊ¬ÀÏ
¡ü ÀïÎ¬Åª¶¥Áèµ¡²ñ
¡ü Åê»ñ²È¸þ¤±¶¥Áè¥â¥Ç¥ë
ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ½¼ÅÅ´ï»Ô¾ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¡ü ¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ
²ÈÄíÍÑ¡¢¸ø¶¦½¼ÅÅ
¡ü ½¼ÅÅµ¡´ï¥¿¥¤¥×ÊÌ¡§
AC½¼ÅÅµ¡´ï¡¢DC½¼ÅÅµ¡´ï
ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀßÈ÷»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
À¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤È¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö
Êä½õ¶â¤È½õÀ®¶â¡§ ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢EV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀßÃÖ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊä½õ¶â¤ä½õÀ®¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¬À©»Ù±ç¡§ Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÍ¢Á÷¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À¯ºö¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ê¡¢EV¤ÎÆ³Æþ¤È½¼ÅÅ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¹ñ²ÈÌÜÉ¸¡§ 2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢EV¤ÎÆ³Æþ¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£