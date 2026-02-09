¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¡ªHitPaw Edimakor¤ÇºÇÂç50¡óOFF¡õAAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÂÎ¸³
º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢¤¿¤ÀÂ£¤êÊª¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°¦¤ò¡È·Á¡É¤Ë¤·¤Æ»Ä¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Æ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¡ÖHitPaw Edimakor¡Ê¥Ò¥Ã¥È¥Ýー¡¦¥¨¥Ç¥£¥Þ¥«ー¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î3Æü～3·î2Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ºÇÂç50¡óOFF¤Î³ä°ú¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌµÎÁAI¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë»²²Ã·¿´ë²è¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÇ°Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¡È»×¤¤½Ð¡É¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³µÍ×¤äÆÃÅµÆâÍÆ¡¢»²²ÃÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341324/images/bodyimage1¡Û
Edimakor 2026 ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¢ªhttps://reurl.cc/bNQo2r
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖHitPaw Edimakor¡×¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Î³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëAI¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ëËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤äÁÇºà¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1. ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¸þ¤±¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó³ä°ú
?±Êµ×¥×¥é¥ó ¡ÊÌµÎÁ 2,000 AI¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç40¡óOFF¤Ë²Ã¤¨¡¢2,000 AI¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨½ª¿ÈÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢AI¥Äー¥ë¤äÁÇºà¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¢4K½ÐÎÏ¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341324/images/bodyimage2¡Û
¡Ê¢¨ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï30Æü´Ö¡£´ü¸Â¸å¤âÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÉ²Ã¹ØÆþ¤ä¹¹¿·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ë
?2ÂæPC Ç¯´Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÇ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï50¡óOFF¡ÊÈ¾³Û¡Ë¤ÇÄó¶¡¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¶¦Í¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼«ÂðÍÑ¡¦³°½ÐÍÑ¤È¤·¤Æ¤âÊØÍø
? 1Ç¯´Ö¡¢2Âæ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç²÷Å¬¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2. AI ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È ÆÃÊÌ³ä°ú
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°²è¤ä²èÁü¡¢²»³Ú¤Ê¤É¤ÎAI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¹ØÆþ³ä°ú¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢°¦¤ä»×¤¤¤ò·Á¤Ë»Ä¤¹ÁÏºî¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü 10,000 ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê1¤«·î¡Ë ¡§Ìó 35% OFF
¡ü 100,000 ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê1Ç¯´Ö¡Ë¡§ Ìó 45% OFF ¡ÊÃ±²ÁºÇ°Â¡¦Í¸ú´ü¸ÂÄ¹¡Ë
¤³¤ì¤é¤ÎAI¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Î»×¤¤½ÐÆ°²è¤ä¥¥¹¡¦¥Ï¥°Æ°²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ°²è¡¦²èÁü¡¦²»³Ú¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. Í·¤ó¤Ç¥²¥Ã¥È¡ªÌµÎÁ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
Edimakor¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢³ä°úÆÃÅµ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»²²Ã·¿´ë²è¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¤äSNSÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌµÎÁAI¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ü °¦¤Î¿ÇÃÇ¥²ー¥à¡ÊLove Test¡Ë
3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢?50ÌµÎÁAI¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¡ü SNS¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¥Üー¥Ê¥¹³ÍÆÀ
Edimakor¤Çºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ËèÆüºÇ½é¤ÎÍ¸úÅê¹Æ¤Ç30ÌµÎÁAI¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ê¢¨Edimakor¤«¤éÄ¾ÀÜ½ÐÎÏ¤·¤¿ºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341324/images/bodyimage3¡Û
Edimakor 2026 ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç³ÎÇ§¢ªhttps://reurl.cc/bNQo2r
? ¿ô¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¡õºÇ¿·AI¥â¥Ç¥ë
HitPaw Edimakor¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ°²è¡¦²èÁü¡¦²»³Ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ºÌ¤ÊÁÏºî¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
