LOHAS studio¡ÖTDY¥ê¥â¥Ç¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ë¤Æ2ºîÉÊ¼õ¾Þ
°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½êOKUTA¡Ê¥ª¥¯¥¿¡§ËÜ¼Ò ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô ²ñÄ¹ ±üÅÄ¥¤¥µ¥à¡Ë¤¬¼óÅÔ·÷¤Ë18Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ëLOHAS studio¡Ê¥í¥Ï¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ï¡¢TOTO¡¢DAIKEN¡¢YKK AP¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖTDY¥ê¥â¥Ç¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ë¤Æ¡¢2ºîÉÊ¤¬Í¥½¨¾Þ¤È¿³ºº°÷¾©Îå¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼õ¾Þ·ë²Ì¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ë
¡ÖTDY¥ê¥â¥Ç¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¼ûÍ×¤Î³èÀ²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àß·×»öÌ³½ê¤ä¹©»öÅ¹¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥àÅ¹¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥â¥Ç¥ë¼ÂÎã¤òºîÉÊ¤È¤·¤ÆŽ¢¥Æー¥ÞÊÌÉôÌçŽ£¡ÖÉô°ÌÊÌÉôÌçŽ£¤Î2ÉôÌç¤ÇÊç¤êÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼ûÍ×³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡Öpassiv design¡Ê¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó2015¼õ¾Þ¡Ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨½»ÂðÀÇ½¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤Î°Ù¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ã ¡ÖTDY¥ê¥â¥Ç¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É2025¡×¼õ¾Þ¾ÜºÙ ¢ä
¡ÚÍ¥½¨¾Þ¡Û²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥â¥Ç¥ë
¡Ö100Ç¯½»Âð¹½ÁÛÏÀ ～É÷½ü¼¼¸¼´Ø¤«¤é¤Ò¤í¤¬¤ë ¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÊë¤é¤·～¡×
Ã´Åö¡§LOHAS studio ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341323/images/bodyimage1¡Û
¡Ú¿³ºº°÷¾©Îå¾Þ¡Û²ÈÂ²¹½À®¡¦Ç¯ÎðÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦¥ê¥â¥Ç¥ë
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë?3À¤Âå¤Î¡Ø¤Þ¤ë¤¤¡ÙÊë¤é¤·¡×
Ã´Åö¡§LOHAS studio ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341323/images/bodyimage2¡Û
¢§LOHAS studio¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.okuta.com/
¢ã °ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê ³ô¼°²ñ¼Ò OKUTA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¢ä
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò OKUTA¡Ê¥ª¥¯¥¿¡Ë
Å¹¡¡ÊÞ¡§LOHAS studio¡Ê¥í¥Ï¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¼óÅÔ·÷18Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Handyman¡Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Þ¥ó¼óÅÔ·÷50µòÅÀCOM²ÃÌÁÅ¹´Þ¤à¡Ë
ËÜ¡¡¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èµÜÄ®3-25
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§±üÅÄ¡¡¥¤¥µ¥à¡Ê¤ª¤¯¤¿¤¤¤µ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àô¡¡ÂÀ¡Ê¤³¤¤¤º¤ß¤Õ¤È¤·¡Ë
Àß¡¡Î©¡§1992Ç¯£±·î¡ÊÁÏ¶È¡§1991Ç¯¡Ë
¼Ò°÷¿ô¡§Ìó300Ì¾
»ñËÜ¶â¡§6,700Ëü±ß
Çä¾å¡§2025Ç¯9·îÅÙ·è»»¡¡80²¯800Ëü±ß¡ÊOKUTA FamilyÏ¢·ë·è»»¡Ë
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¹âÉÊ¼Á¡¦¹âÀÇ½¤Ç·ò¹¯¤È´Ä¶¤òÇÛÎ¸¤·¤¿½»Âð¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦Ä¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¿ä¿Ê¥â¥Ç¥ë»ö¶ÈÂÐ±þ¸Í·ú½»Âð-¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊLOHAS studio¡Ë¡¦¿å¤Þ¤ï¤ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ê¥Õ¥©ー¥à¡ÊHandyman¡Ë¡¦¿·ÃÛ¡ÊLOHASTA home¡Ë¡¦ÉÔÆ°»ºÃç²ð(OKUTAÉÔÆ°»º)¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·úºà³«È¯ÈÎÇä¡¦¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®ーµ¡´ï¡ÊÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¢ÂÀÍÛÇ®²¹¿åÅù¡ËÈÎÇä¡ÊOK-DEPOT¡Ë
¡öÄ¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¿ä¿Ê¥â¥Ç¥ë»ö¶ÈÂÐ±þ¡Ê¸Í·ú½»Âð¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë
¢¡OKUTA¤Ï1% for the Planet¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
¼«Á³´Ä¶¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·úºà¤ÎÇä¾å¤Î1%¤ò
´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡OKUTA¤Îpassiv design¤Ï
¡ÖGOOD DESIGN AWARD 2015Ç¯ÅÙ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒOKUTA¡Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Õhttps://okuta.jp/
OKUTA Facebook¥Úー¥¸¡§https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¡§https://okuta.jp/blog/public/
¡ÔËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Õ
°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¡¡³ô¼°²ñ¼Ò OKUTA¡¡ÁíÌ³Éô¹Êó²Ý¡¡º´Æ£¡¦¾®ÎÓ
¢©330-0802¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èµÜÄ®3-25
TEL¡§048-631-1163¡¡¡¡FAX¡§048-657-6000
MAIL¡§center@okuta.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒOKUTA
