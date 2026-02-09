¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤È¡Ø¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¡ª
ÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀîÏÂ»Ò¡Ë¤¬¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤¦¡Ø¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á®¤Ë¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¤È¤é¤¹¤«¤ë¤Ð¤¶ー¤ë¡ª¤ÎÃÊ¡Ù¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î9Æü¡Ê·î¡Ë ³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á®¡¡¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É£´³¬£±£²ÈÖÃÏ ÆÃÀß²ñ¾ì¡Ê¢©131-0045 ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1ÃúÌÜ1-2¡Ëhttps://www.tokyo-solamachi.jp/±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
¡ÚÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Î¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ½Ìó¾õ¶·¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Õ¥êーÆþ¾ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ËÍ½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤Æ¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
´ü´ÖÃæ¡¢¾¦ÉÊ¤ò3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¾¦ÉÊ¤ò5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¡¢»æ¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê£±²ñ·×¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤Î¤ß¡Ë¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢¥Ó¥Ë¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê£±²ñ·×¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤Î¤ß¡Ë¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²óÍ·»Üºö¡Û
¡Ú¥é¥¹¥«¥ëÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Æü»þ¡§2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë①11:00～ ②14:00～ ③16:00～¡¡³Æ²ó10 ～15Ê¬ÄøÅÙ¾ì½ê¡§¥¤ー¥¹¥È¥äー¥É£´³¬£±£²ÈÖÃÏ ÆÃÀß²ñ¾ì¡»2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥¹¥«¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤äÊª¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡»ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
»²¹Í»ñÎÁ
¡Ø¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¤È¤Ï
1977Ç¯¤Ë¡ÖÀ¤³¦Ì¾ºî·à¾ì¡×¥·¥êー¥º¤Î3ºîÌÜ¤È¤·¤ÆÀ½ºî¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥é¥¹¥«¥ë¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£2027Ç¯¤Ë¤ÏÊüÁ÷50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤·¤Þ¤·¤Þ¤Î¤·¤Ã¤Ý¤¬°¦¤é¤·¤¤¤½¤Î»Ñ¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿¥é¥¹¥«¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äSNS¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¤ò¤³¤Ê¤¹¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥¹¥«¥ë¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éWeb¥µ¥¤¥È¡¡https://www.araiguma-rascal.com/X¡¡ https://x.com/Rascal_tweet¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡¡Ö@rascal¡×¤Ç¸¡º÷
¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤È¤Ï
¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡×¤Ï¡¢NHK¤Ç30Ç¯°Ê¾åÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹¼÷¥¢¥Ë¥áÈÖÁÈ¡£ÍðÂÀÏº¡¦¤¤ê´Ý¡¦¤·¤ó¤Ù¥ñ¤ÎÇ¦¤¿¤Þ3¿Í¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤ÊÇ¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡È¤¢¤«¤ë¤¯¡¦¤¿¤Î¤·¤¯¡¦¤æ¤«¤¤¡É¤ËÆü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nhk-character.com/character/nintama/¸ø¼°X¡§https://x.com/nep_nintama
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û㈱KThingS E-mail¡§info@kthings.jp
¡Ú¡Ö¥é¥¹¥«¥ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÛÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¹Êó¡¦ÀëÅÁÃ´Åö¡§À¾ÊýE-mail¡§pr-NA@nippon-animation.co.jp
²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤òµºÜ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö© Æô»ÒÁûÊ¼±Ò¡¿NHK¡¦NEP ©N.A.¡×