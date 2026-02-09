¶¥±Ë ¾¾ËÜ¼þÌéÁª¼ê¡¢ÆüËÜ¿å±ËÏ¢ÌÁ¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¤ÇW¼õ¾Þ
Åö¼Ò½êÂ°¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷ ¶¥±Ë ¾¾ËÜ¼þÌéÁª¼ê¤¬¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤Ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¿å±ËÏ¢ÌÁ¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡ÖJAPAN AQUATICS AWARDS 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ¥½¨Áª¼ê¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¥¢¥êー¥Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥È¾Þ Âè°ì°Ì¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖJAPAN AQUATICS AWARDS¡×¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤ª¤è¤Ó»ØÆ³¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ëÇ¯´Ö¥¢¥ïー¥É¤Ç¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ä¿·µÏ¿¼ùÎ©¤Ê¤É¡¢Í¥¤ì¤¿·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¶¥±Ë19Ì¾¡¢Èô¹þ3Ì¾¡¢¿åµå15Ì¾¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°9Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¾ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢50m¼«Í³·Á¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©(2025Ç¯7·î)¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ì¾ÍÀ¤¢¤ë2¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¾ËÜ¼þÌéÁª¼ê ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ï¢ÌÁÇ¯´ÖÍ¥½¨Áª¼ê¡¢¥¢¥êー¥Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥È¾Þ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤È¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÐÌ³Ãæ¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤ä¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Áª¼ê¸¢¡¢À¤³¦Ã»¿åÏ©Áª¼ê¸¢¤È¡¢Âç¤¤ÊÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶¥±Ë³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°ì°÷¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯Îå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ä±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¡¢¾¾ËÜÁª¼ê¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¾¾ËÜÁª¼ê¤¬¤è¤êÂç¤¤ÊÉñÂæ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ¼þÌé OFFICIAL±þ±ç¥µ¥¤¥È | ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷±þ±ç¥µ¥¤¥È(https://athlete.himawari.co.jp/)
¤Ò¤Þ¤ï¤ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¼ãÁðÄ®3ÃúÌÜ£³£²ÈÖÃÏ£¸
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÙ°æ¡¡ÆØ
¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¡§ËÅÄ»Ô¡¦¤ß¤è¤·»Ô¡¦Ä¹µ×¼ê»Ô
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÄÌ¿®»ö¶È(¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó)¡¢ÊüÁ÷»ö¶È(¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó)¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¡¦ÈÎÇä
¢£¤ªÌä¹ç¤»Àè
Ã´Åö¡§ÁíÌ³Éô ÁíÌ³¡¦¹ÊóG ²¬Éô¡¦°ËÆ£¡¿ÅÅÏÃ¡§070-2244-9172(²¬Éô)
¢£Åö¼Ò¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷ºÎÍÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷ºÎÍÑ¤Ï¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤Î¿·¤¿¤Ê¤«¤¿¤Á¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÏ°è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×――¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2023Ç¯4·î¤Ë½é¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷ºÎÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥±Ë¤Î¾¾ËÜ¼þÌéÁª¼ê¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢Î¦¾å¡¦½½¼ï¶¥µ»¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁ°ÀîÀÆ¹¬Áª¼ê¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºß¤Ï2Ì¾¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ä¡¢º¤Æñ¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆ¯¤¯»ÑÀª¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤Ï¼«Á³¤È°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷¤Î³èÌö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£