ÊÆ¹ñ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³«È¯»ö¶È¡ÖNOVA Business Park¡×¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

Åìµþ¥»¥ó¥Á¥å¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£¸¶ ¹°¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢»°É©ÃÏ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö»°É©ÃÏ½ê¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¥Ðー¥¸¥Ë¥¢½£ËÌÉô¥é¥¦¥É¥ó·´¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖNOVA Business Park¡×¤Î2Åï¤Î³«È¯»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¢¨¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤Î½×¹©¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±Ç¯12·î¤ËÂè»°¼ÔÅê»ñ²È¤Ø¤ÎÇäµÑ¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢»°É©ÃÏ½ê¤ÎÊÆ¹ñ»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTA Realty LLC¡Ê°Ê²¼¡ÖTA¼Ò¡×¡Ë¤¬2021Ç¯¤ËÁÈÀ®¤·¤¿»äÊç¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¡¢Åö¼Ò¤È»°É©ÃÏ½ê¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¼Ô¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³«È¯»ö¶È¤ÎÂè1¹æ°Æ·ï¡ÊÅÅÎÏÍÆÎÌ¡§Ìó165MW¡Ë¤Ç¤¹¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー½¸ÀÑÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ðー¥¸¥Ë¥¢½£ËÌÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢40Ç¯Ä¶¤ÎÅê»ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄTA¼Ò¤ª¤è¤Ó¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î³«È¯¡¦¥êー¥·¥ó¥°¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÅù¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ëTA Digital Group LLC¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥±ー¥éー¤ò¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍ¶Ã×¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºòº£¤Î²¢À¹¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÅê»ñ¼ûÍ×¤È¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î¹â¤¤¿®ÍÑÎÏ¤òÇØ·Ê¤ËÂè»°¼ÔÅê»ñ²È¤Ø¤ÎÇäµÑ¤ò´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§»°É©ÃÏ½ê¡¦TA¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¿¼²½
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÃæÄ¹·Ð±Ä·×²è2027¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤òÃíÎÏÎÎ°è¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯¤Î»ö¶È»²Æþ°Ê¹ß¡¢TA¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÊÆ¹ñ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³«È¯»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î°Æ·ï¤Ç¡¢Áí³ÛÌó495É´ËüÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó767²¯±ß¡ËÄ¶¡¢817MWÁêÅö¤ÎÅê»ñ¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Å¸³«ÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ðー¥¸¥Ë¥¢½£¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥·¥«¥´¤ä¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿¼ûÍ×²¢À¹¤Ê¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®¸ù¤ò°ì¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¡¢º£¸å¤â¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËµÞÁý¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¼ûÍ×¤òÂª¤¨¡¢»°É©ÃÏ½ê¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³«È¯»ö¶È¤ò³ÈÂç¡¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2021Ç¯5·î7ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§ÊÆ¹ñ¤Ç¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³«È¯»ö¶È¤Ë»²Æþ Åê»ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»°É©ÃÏ½ê¥°¥ëー¥×¤ÎTA Realty¼Ò¤È¶¨¶È(https://ssl4.eir-parts.net/doc/8439/tdnet/1961024/00.pdf)
¡ÚÊª·ï³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/76147/table/221_1_a7a819ce537c8b8d37c4b4980db542c9.jpg?v=202602090951 ]
¡ÚÊª·ï½êºßÃÏ¡Û