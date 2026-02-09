Ä¹ºê¸©À¾³¤»Ô¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¤µ¤¤¤«¤¤»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¢¥×¥êBaby¤°¤Ã¤É¡Ù¡ÊÊì»Ò¥â¡Ë¤«¤é¤ÎÇ¥¿±ÆÏ¿½ÀÁÎ¨¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç9³äÄ¶¡ª
¡¡Ä¹ºê¸©À¾³¤»Ô¡Ê°Ê²¼¡¢À¾³¤»Ô¡Ë¤ÈÊì»Ò¥â³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Êì»Ò¥â¡Ë¤Ï¡¢Êì»Ò¥â¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î»Ò°é¤Æ´ØÏ¢»ö¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ø»Ò°é¤ÆDX¢¨1¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò2023Ç¯3·î¤«¤é³«»Ï¤·¡¢Ç¥¿±ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ä¡¢ÆýÍÄ»ù·ò¿Ç¤ª¤è¤Ó¾®»ùÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Î»öÁ°¼êÂ³¤¤Ê¤É¤Ë¥¢¥×¥ê¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¡Ø¤µ¤¤¤«¤¤»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¢¥×¥êBaby¤°¤Ã¤É¡Ù¡Ê¡ØÊì»Ò¥â¢¨2¡Ù¡Ë¤«¤éÇ¥¿±ÆÏ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë³ä¹ç¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢2023Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î¿½ÀÁÎ¨¤Ï94.5%¡¢2024Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ97.8%¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¥ÉØ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1. Ç¥¿±ÆÏ¤Î¿½ÀÁ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤·¡¢Ç¥ÉØ¤ä¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡ª
¡¡À¾³¤»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤È¤·¤Æ2020Ç¯9·î¤«¤éÊì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤ò¡¢¡Ø¤µ¤¤¤«¤¤»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¢¥×¥êBaby¤°¤Ã¤É¡Ù¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2023Ç¯3·î¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø»Ò°é¤ÆDX¡Ù¤Î¡Ö¼ÁÌäÉ¼¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢¡ÖÆýÍÄ»ù·ò¿Ç¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢¡Ö¾®»ùÍ½ËÉÀÜ¼ï¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢Ç¥¿±ÆÏ¤Î¿½ÀÁÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¼ÁÌäÉ¼¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Ø¤µ¤¤¤«¤¤»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¢¥×¥êBaby¤°¤Ã¤É¡Ù¤«¤éÇ¥¿±ÆÏ¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ç¤Ï94.5%¡¢2024Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ç¤Ï97.8%¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬ÊÚ¼è°·¤¤·ï¿ô¤ÎÂ¿¤¤°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¥¢¥×¥ê¤Î¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·¡¢Ç¥¿±¤¬³ÎÄê¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÇ¥ÉØ¤Ø¥¢¥×¥ê¤ò¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤ÍøÍÑÎ¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë»öÁ°¿½ÀÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¦°÷¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÅÏÃ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í½ÌóÂÐ±þ¤ä¡¢ÌÌÃÌÅöÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó¤Î¼êÆþÎÏºî¶È¤¬1·ï¤Ë¤Ä¤5～15Ê¬ºï¸º¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼êÂ³¤¸å¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¥Çー¥¿ÆþÎÏ¶ÈÌ³¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÌÃÌÁ°¤Ë¿½ÀÁÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»öÁ°½àÈ÷¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌÌÃÌ¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¾³¤»Ô¤ÈÊì»Ò¥â¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß°é¤Æ¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2. Ç¥¿±ÆÏ¤ÎÅÅ»Ò¿½ÀÁ¼ÂÀÓ¤ÈÀ®²Ì
¡ÚÅÅ»Ò¿½ÀÁ¤Î¼ÂÀÓ¿ôÃÍ¡ÛÄ´ºº´ü´Ö¡§2023Ç¯4·î1Æü～2024Ç¯3·î31Æü¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë/2024Ç¯4·î1Æü～2025Ç¯3·î31Æü¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë
¡ü¡Ø¤µ¤¤¤«¤¤»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¢¥×¥êBaby¤°¤Ã¤É¡Ù¤«¤é¤Î¿½ÀÁÎ¨¡§94.5%¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë/97.8%¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¡¡
Ä´ººÊýË¡¡§¾åµ´ü´Ö¤Ç¤ÎÇ¥¿±ÆÏ¤Î¿½ÀÁÁí¿ô109·ï¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë/91·ï¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¤òÊ¬Êì¡¢¤¦¤ÁÅÅ»Ò¿½ÀÁ¿ô103·ï¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë/89·ï¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¤òÊ¬»Ò¤È¤·¤Æ»»½Ð
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¦·ï¿ô¡§¾åµ´ü´Ö¤Ç¤ÎÇ¥¿±ÆÏ½Ð¿ô109·ï¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë/91·ï¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë
¡ÚÅÅ»Ò¿½ÀÁ¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤È¶ÈÌ³²þÁ±¡ÛÄ´ºº´ü´Ö¡§2023Ç¯4·î～2025Ç¯3·î
¡üÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÂÐ±þ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢Í½Ìó1·ï¤Ë¤Ä¤5～10Ê¬¤Î¶ÈÌ³»þ´Ö¤òÃ»½Ì
¡üÌÌÃÌÅöÆü¤Î¾ðÊó¤Î¼êÆþÎÏºî¶È¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢ÌÌÃÌ1·ï¤Ë¤Ä¤10～15Ê¬¤Î¶ÈÌ³»þ´Ö¤òÃ»½Ì
¡üÊì»ÒÊÝ·ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÆþÎÏÍÑ¤Î¥Çー¥¿¤¬¼«Æ°À¸À®¤µ¤ì¡¢Ç¥¿±ÆÏ1Ëç¤Ë¤Ä¤ÍÑ»æ2ËçÊ¬¤Î¥Çー¥¿ÆþÎÏ¶ÈÌ³¤òºï¸º
¡üÌÌÃÌÆâÍÆ¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤¿½àÈ÷¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÌÃÌ¤Î¼Á¤¬¸þ¾å
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¦·ï¿ô¡§¾åµ´ü´Ö¤Ç¤Î¡Ø¤µ¤¤¤«¤¤»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¢¥×¥êBaby¤°¤Ã¤É¡Ù¤«¤é¤ÎÇ¥¿±ÆÏ½Ð¿ô192·ï
3¡¥Êì»Ò¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²®ÅÄ µ®¸÷¡¡
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É»°ÃúÌÜ20ÈÖ2¹æ Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥¿¥ïー35³¬¡¡
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®»ö¶È
¢¨1 ¡ØÊì»Ò¥â »Ò°é¤ÆDX¡Ù¡§¼«¼£ÂÎ¤Î»Ò°é¤Æ´ØÏ¢»ö¶È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡https://www.mchh.jp/boshimo-kosodatedx
¢¨2 ¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¡§Êì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢¤ÎµÏ¿¤«¤éÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤Þ¤Ç¤ò·ÈÂÓ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÊì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡¡¡¡
¡¡¡¡https://www.mchh.jp