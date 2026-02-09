¿ÌºÒ¤Î¶µ·±¤ò´õË¾¤ØÊÑ¤¨¤ë¡£Åì¾¾Åç¡¦KIBOTCHA¤Ë¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡Ö¥Ñ¥¦¡×2·î14Æü¥ªー¥×¥ó - ¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼ÈòÆñ¤Î¼Â¸½¤Ø¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÀ×ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÉºÒÂÎ¸³·¿½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖKIBOTCHA¡Ê¥¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëµ®ÑÛÄ£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¾®·¿¡¦Ãæ·¿¸¤ÀìÍÑ¤Î¡Ö¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¡¥Ñ¥¦¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°¦¸¤¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼ÈòÆñ¡×¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¤òµ¡¤Ë¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ä½ÉÇñµÒ¤¬°¦¸¤¤È¶¦¤ËË¬¤ì¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¡ÖËÉºÒµòÅÀ¤Ø½¸¤Þ¤ë¡×½¬´·¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ô¤¤¼ç¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÈòÆñ½ê¤ÎÊÉ¡×¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÈòÆñ½ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Æ°Êª¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¸¤¤òÏ¢¤ì¤¿ÈïºÒ¼Ô¤Ï¡¢Àã¤Î¹ß¤ë²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤Î¼ÖÃæÇñ¤ä¡¢ÅÝ²õ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¼«Âð¤Ø¤Î»ÄÎ±¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½ºß¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼ÈòÆñ¡×¤Î½ÅÍ×À¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤ä¡¢»ô¤¤¼çÆ±»Î¡¦Èó»ô¤¤¼ç´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤ÎÀ°È÷¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KIBOTCHA¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤¬¥ëー¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆµñÀä¤µ¤ì¤ëÈáÄË¤Ê¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÆ±È¼ÈòÆñ¡×¤Î¼ÂÁ©¤È¸¡¾Ú¡§ ½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë°ÂÁ´¤ËÈòÆñ¡¦ÂÚºß¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Æü¾ï¤«¤é¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤Î¾úÀ®¡§ ¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤¤ÌÜÅª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤ËËÉºÒµòÅÀ¡ÊKIBOTCHA¡Ë¤ØÂ¤ò±¿¤Ö½¬´·¤òÁÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¡§ »ô¤¤¼çÆ±»Î¤¬·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë½õ¤±¹ç¤¨¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿ÈòÆñ¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥Ñ¥¦¡×¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤âÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤ÈòÆñ¤Î·Á¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
Å¸Ë¾-¡Ö¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿ËÉºÒµòÅÀ¡×¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ø-
º£²ó¤Î¥É¥Ã¥°¥é¥ó¥ªー¥×¥ó¤Ï¡¢KIBOTCHA¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿ËÉºÒµòÅÀ¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Ï¡¢Âç·¿¸¤¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÄ¥¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤ÎÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤ÎÀßÃÖ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈËÉºÒ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¾¾Åç¤È¤¤¤¦ÈïºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÃÏ¤«¤é¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¡£¡Ö¿Í¤ÈÆ°Êª¤¬¶¦¤Ë¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¡¢¤è¤ê¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
µ®ÑÛÄ£³ô¼°²ñ¼Ò ¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¡¥Ñ¥¦¡¡¥êー¥Àー¡¡Éð»³Àé²Â»Ò¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¿ÌºÒÅö»þ¡¢ÈòÆñ½ê¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÇÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¤ÎÊý¡¹¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤ÎÌµÇ°¤µ¤ò¤º¤Ã¤È¶»¤ËÊú¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¤é¤Î°ÂÁ´¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ëÁªÂò¤ò¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È´ê¤¤¤ò¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤Î¡Ø¥Ñ¥¦¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ KIBOTCHA¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¼Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤ò¡¢²áµî¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¶µ·±¤ËÊÑ¤¨¡¢Ì¤Íè¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂÀ×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏ°è¤ÎËÉºÒÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¹ç¤¤¤Îå«¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿Í¤È¥Ú¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¶¦¤ËÈòÆñ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
µ®ÑÛÄ£³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
µ®ÑÛÄ£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Åì¾¾Åç»ÔÎ©ÌîÉÇ¾®³Ø¹»¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ËÉºÒÂÎ¸³·¿½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖKIBOTCHA¡Ê¥¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë½Ñ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½ÉÇñ¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢ËÉºÒ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¡£ÈïºÒ¤Î¶µ·±¤òÌ¤Íè¤Ø¤Î²ÁÃÍ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¨¥³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ÈËÉºÒ¡¦¸ººÒ°Õ¼±¤ÎÉáµÚ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
