¡Ú3/19¡ÊÌÚ¡Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß´°Î»Ê¬¤Þ¤Ç¡ÛJAL¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢IT»ñ»º´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖPalletControl ÃÂÀ¸30¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¥×¥ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï
¡¡JAL¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ ·¼²ð¡¢°Ê²¼JAL¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤Î¼«¼Ò³«È¯À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëIT»ñ»º´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖPalletControl¡Ê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢1996Ç¯¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎIT»ñ»º´ÉÍý¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æº£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß´°Î»Ê¬¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄê¤Ç¹ØÆþ¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤ò20%³ä°ú¤·¤Þ¤¹¡£¢¨1
¡Ú¥×¥ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
PalletControl ÃÂÀ¸30¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
- ÆÃÅµÆâÍÆ¡§
PalletControl¡§¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ20¡óOFF ¢¨1
PalletControl ¥¯¥é¥¦¥É¡¢PalletControl CONNECT¡§ÍøÍÑÎÁ20¡óOFF ¢¨2
- ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§
2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß´°Î»Ê¬¤Þ¤Ç¢¨3
- ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§
PalletControl¡¢PalletControl ¥¯¥é¥¦¥É¡¢PalletControl CONNECT
- ÂÐ¾Ý¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¡§
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¾åµÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¢¨1¡§¿·µ¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¹ØÆþ¤ª¤è¤Ó¡¢·ÀÌóÃæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÄÉ²Ã¹ØÆþ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹°Ê³°¤ÎÆ³Æþ¥µ¥Ýー¥È¡¦ÊÝ¼é¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§12¥«·î°Ê¾å¤Î¤´·ÀÌó¤¬³ä°ú¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£13¥«·îÌÜ°Ê¹ß¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¥µ¥Ýー¥È¡¦ÊÝ¼é¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤ËJAL¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ø¤ÎÃíÊ¸½ñ¥áー¥ë¤ÎÅþÃå¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß´°Î»¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥³ー¥ÉÍó¤Ë¡ÚPLC2603¡Û¤ÈÆþÎÏ¤·¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL:https://www.jaldx.co.jp/solution/palletcontrol/contact_1/
¡ÚPalletControl ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡PalletControl¤Ï¡ÖIT´ÉÍý¼Ô¤Î»×¤¤¤ò¸½¼Â¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢JAL¤ÎPCÅ¸³«ºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢JAL¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬³«È¯¤·¡¢1996Ç¯¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿IT»ñ»º´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£PC¥¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤äPCÀßÄêÊÑ¹¹ºî¶È¤Ê¤É¡¢PC±¿ÍÑ´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¼ê¤È»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ëºî¶È¤ò¡Ö¼«Æ°²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PC±¿ÍÑ¤Î¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤ä¸úÎ¨²½¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î°Ý»ý¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.jaldx.co.jp/solution/palletcontrol/
¡ÚJAL¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡JAL¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢°Ê²¼¡ÖJAL¡×¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーËÜÉô¤È³ô¼°²ñ¼ÒJAL¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥Ã¥¯¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬Åý¹ç¤·¡¢2025Ç¯4·î1Æü¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿JAL¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÃæ³Ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡JAL¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢¹â¤¤°ÂÁ´À¤È¿®ÍêÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹Ò¶õ±¿Á÷»ö¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤«¤Ä²÷Å¬¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¸ºß°ÕµÁ¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´»ö¶È¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëIT¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤ò·ø»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
https://press.jal.co.jp/ja/release/202502/008563.html
°Ê¾å
