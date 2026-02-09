¡ÚÂ®ÊóÆ°²è¡Û2025Ç¯12·î´ü ·è»»È¯É½¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤ò¸ø³«¡¢2·î10Æü¤Î·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ»öÁ°¼ÁÌä¼õÉÕ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
CX¸þ¾åÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖZETA CX¥·¥êー¥º¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ëZETA³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢°Ê²¼ZETA)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î´üÄÌ´ü·è»»¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î»³ºê¤Ë¤è¤ë¡Ö²òÀâÂ®ÊóÆ°²è¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆ°²è¤Ï¡¢ËÜÆü³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿·è»»ÆâÍÆ¤ÎÍ×ÅÀ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·è»»ÀâÌÀ²ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÌÀÆü2·î10Æü(²Ð)16»þ¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Î¼ÁÌä¼õÉÕÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://youtu.be/Zhc8ehaDC4w
¢£¶ÈÀÓ¿ÊÄ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¤È²òÀâÆ°²è¤Î¼ç»Ý
ËÜÆü2026Ç¯2·î9Æü(·î)¤Ë·è»»Ã»¿®¤ª¤è¤Ó 2025Ç¯12·î´ü·è»»ÀâÌÀ»ñÎÁ (¢¨)¤ò¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£·è»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ü½é¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ËÂÐ¤·Ì¤Ã£¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂ®ÊóÆ°²è¤Ç¤Ï¶ÈÀÓ¤ÎÌ¤Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍ×°ø¤ª¤è¤Ó¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹Í×°ø¤È¤Ê¤ë»ö¶È¿ÊÄ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Î»³ºê¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÀÆü2·î10Æü³«ºÅ¤Î·è»»ÀâÌÀ²ñ¤ª¤è¤ÓÂÐÏÃ¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÌÀÆü2·î10Æü(²Ð)¤Ë¤Ï¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ª¤è¤Ó³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·è»»ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÆ°²è¤ä»ñÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤¤ì¤Ê¤¤¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¤äº£¸å¤Î³¸Á³À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´¼ÁÌä¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÅú¤¨¤¹¤ë»þ´Ö¤ò½½Ê¬¤ËÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¤Îµ¿ÌäÅÀ¤Ê¤É¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎIR¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»öÁ°¤Ë¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚIR¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Û
https://zeta.inc/contact/ir
»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤´¼ÁÌä¤ä¤´Í×Ë¾¤Ë¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
(¢¨)2025Ç¯12·î´ü·è»»ÀâÌÀ»ñÎÁ(2026Ç¯2·î9Æü³«¼¨)
https://zeta.inc/ir-document/presentations/fy2025-full-year-3/2026/0209
¡ÚÌä¹ç¤»Àè¡Û
À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§info@zeta.inc
IR¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡§ir@zeta.inc
¢£ ZETA³ô¼°²ñ¼Ò¡¡https://zeta.inc(https://zeta.inc)
½êºßÃÏ¡¡¡§154-0024 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è»°¸®Ãã²°2-11-22 ¥µ¥ó¥¿¥ïー¥º¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë17F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2005Ç¯8·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§96É´Ëü±ß(2024Ç¯10·î1Æü»þÅÀ)
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§»³ºê¡¡ÆÁÇ·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§CX¸þ¾åÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä