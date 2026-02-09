¡ÚÄ´ºº¡Û8³ä¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ú¥Ã¥È°åÎÅÈñ¤ÎÃÏ°èº¹¡×¡£54.7¡ó¤¬ÁÛÄê³°¤Î½ÐÈñ¤ËÄ¾ÌÌ¡¢1²ó10Ëü±ßÄ¶¤Î¥±ー¥¹¤â¡£
¿Ê³Ø¤ä°ú±Û¤·¤Ê¤É¡¢¿´Ìö¤ë¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë½Õ¡£²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦¤ËÊë¤é¤¹¾å¤Ç¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡Ö°åÎÅÈñ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢54.7¡ó¤Î»ô¤¤¼ç¤¬°åÎÅÈñ¤ò¡ÖÁÛÄê¤è¤ê¹â¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÌó8³ä¤¬¿ÇÎÅÈñ¤Ë¡ÖÃÏ°èº¹¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
株式会社エレメント(本社:神奈川県川崎市、代表取締役:近藤弁)は、ペット保険比較サイト「ペット保険STATION(https://www.pets-station.info/ )」において、全国の飼育者を対象にペット医療費に関する調査を実施。
Ç¯´Ö¤Î°åÎÅÈñ¤¬10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÁØ¤¬11.0¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Ê¤É¡¢²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·À¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤È¡¢°¦¸¤¤ä°¦Ç¤È¤Î·ò¤ä¤«¤ÊËèÆü¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÊýË¡¡¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡¡§Á´¹ñ¤Î24～85ºÐ¡¢ÃË½÷300¿Í
Ä´ººÆü¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î
Í¸ú²óÅú¿ô¡§300·ï
Ä´ººµ¡´Ø¡¡¡§Freeasy
¢£Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
¡¦¥Ú¥Ã¥È°åÎÅÈñ¤¬¡ÖÁÛÄê¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë»ô¤¤¼ç¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î54.7¡ó
¡¦ÃÏ°è¤Î°åÎÅÈñº¹¤ò¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¿Í¤ÏÌó8³ä
¡¦Ç¯´Ö¤Î¥Ú¥Ã¥È°åÎÅÈñ¤¬¡Ö10Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Î¹â³Û¤ËÃ£¤¹¤ëÁØ¤Ï11¡óÂ¸ºß
¢£¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²ÌÄ¾¶á1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î°åÎÅÈñ¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Î¥Ú¥Ã¥È°åÎÅÈñ¤Ï¡Ö1Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬45.0¡ó¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö1～3Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬20.3¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó65¡ó¤¬3Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯´Ö¡Ö10Ëü±ß°Ê¾å¡×¤«¤«¤Ã¤¿ÁØ¤â11¡óÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯¾õÂÖÅù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈñÍÑÉéÃ´¤ËÉý¤¬¤¢¤ë¼ÂÂÖ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ºÇ¤â¹â³Û¤À¤Ã¤¿1²ó¤Î¥Ú¥Ã¥È°åÎÅÈñ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¹â³Û¤À¤Ã¤¿1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î°åÎÅÈñ¤Ï¡Ö1Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬38.3¡ó¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö10Ëü±ß°Ê¾å¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤âÌó13.7¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¹â³Û½ÐÈñ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢1²ó¤Ç3Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÈñÍÑ¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¡Ê39.3¡ó¡Ë¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿°åÎÅÈñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Ú¥Ã¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ÎÁÛÄê¤È¼ÂºÝ¤ÎÈñÍÑ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁÛÄê¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¡Ê28.0¡ó¡Ë¡×¤È¡ÖÁÛÄê¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤«¤Ã¤¿¡ÊÌó26.7¡ó¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¡¢54.7¡ó¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÛÄêÄÌ¤ê¡Ê37¡ó¡Ë¡×¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Î»ô¤¤¼ç¤¬»öÁ°¤Î¸«ÀÑ¤â¤êÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥Ã¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Î¥Ú¥Ã¥È°åÎÅÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Ú¥Ã¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÃÏ°è¤Î°åÎÅÈñ¤òÄ´¤Ù¤¿¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁ´¤¯Ä´¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê40¡ó¡Ë¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÄ´¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÌó30.7¡ó¡Ë¡×¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ70.7¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÄ´¤Ù¤¿¡×¿Í¤Ï¤ï¤º¤«8¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢»öÁ°¤ËÃÏ°è¤Î°åÎÅÈñÁê¾ì¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥Ã¥È°åÎÅÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°èº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ú¥Ã¥È°åÎÅÈñ¤ÎÃÏ°èº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ÊÌó46.3¡ó¡Ë¡×¡ÖÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÌó32.7¡ó¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ìó8³ä¡Ê79.0¡ó¡Ë¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÂ¾ÃÏ°è¤è¤ê¹â¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¿Í¤Ï11.0¡óÂ¸ºß¤·¡¢¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÈñÍÑ¤Î³Êº¹¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤Î°åÎÅÈñ³Êº¹¤ä¹â³Û½ÐÈñ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¿·À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ä¡¢¸¤¤¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥³¥é¥à¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
人気ペット保険11社の中から「種類・年齢」をもとに保険料・補償内容を比較できる機能をはじめ、高齢ペット向け・多頭飼育向けの条件別比較や、30秒で自分に合ったペット保険を絞り込みできるシミュレーション機能をご案内しています。見積もりから申し込みまで、インターネットで完結するため便利にご利用いただけます。
