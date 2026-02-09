¡Ú¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¶È³¦½é*¡Û·ëº§¼°ÈñÍÑ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¡Ömieruupark¡×¡Ã¡ÖÈñÍÑ¤ÎËÜ²»¡×¤ò¥Çー¥¿¤¬Æ³¤¯¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼°¾ì¤Ø¤Ä¤Ê¤°¿·µ¡Ç½¡ÖÈñÍÑ¥«¥ë¥Æ¡×¤ò2·î9Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æü»ç´îÀ¿¸ã¡Ë¤Ï¡¢·ëº§¼°ÈñÍÑ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ömieruupark¡Ê¥ß¥¨¥ëー¥Ñー¥¯¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¸«ÀÑ¤ê¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤«¤é¡ÖÈñÍÑ¤ÎËÜ²»¡×¤¬»öÁ°¤Ë¤ï¤«¤ë¡ÖÈñÍÑ¥«¥ë¥Æ¡×¤ò2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¼«¤é¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾ÜºÙ¤Ê¸«ÀÑ¤ê·ë²Ì¡Ê¿Í¿ô¡¢»þ´ü¡¢¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¢³ä°ú¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò¼°¾ì¤Ø¶¦Í¡¦±ÜÍ÷¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¶È³¦½é¡Ê2026Ç¯1·î ¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¢¨¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¡¦¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤Î¶¦Í¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö·ëº§¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤·¤è¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÈñÍÑ¤ÎÉÔ°Â¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç²ò·è¤·¡¢¤è¤êÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤·ëº§¼°½àÈ÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬2024Ç¯¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿·ëº§¼°ÈñÍÑ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ömieruupark¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¡Ç½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§·ëº§¼°ÈñÍÑ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ömieruupark¡Ê¥ß¥¨¥ëー¥Ñー¥¯¡Ë¡×¡¢Á´¹ñ¤ÇÆ³Æþ¿ô¤¬100¼°¾ì¤òÆÍÇË(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000440.000019494.html)
¢£ ³«È¯ÇØ·Ê¡Ã¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÌó7³ä¤¬¡ÖÈñÍÑ¤ÎËÜ²»¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¸½¾õ
¾¯»Ò¹âÎð²½¤äÌ¤º§Î¨¤ÎÁý²Ã¡¢Æ¯¤¼ê¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¡¢·ëº§¼°¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÊÀ¼Ò¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æー¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ÖÈñÍÑ¤ÎÆ©ÌÀ²½¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç´ë¶È³èÆ°¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢·ëº§¼°¤È¤¤¤¦¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤¤ê¡×¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤È¼°¾ì¤Î´Ö¤Ë¾ðÊó³Êº¹¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¡ÖÈñÍÑ¤Î¸«¤¨¤Ë¤¯¤µ¡×¤¬Ä¹¤¯²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº*1 ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ú¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢Åù¤Ç¥×¥é¥ó¥Êー¤ËÍ½»»¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡Û¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÁØ¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤¬Í½»»¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÌóÈ¾¿ô¶á¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡ÖËÜ²»¤è¤êÄã¤á¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ÏÉú¤»¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈñÍÑÄó¼¨¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê¤Î·Ù²ü¿´¤ä¡¢¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÀÜµÒ¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤È¥×¥é¥ó¥Êー¤Î´Ö¤Ç¡ÖÈñÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ²»¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¡ÖÈñÍÑ¤Î¸«¤¨¤Ë¤¯¤µ¡×¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ä´ºº*2 ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÚÍè´ÛÍ½Ìó¸å¡¢¸«³Ø¤Ë¹Ô¤¯¡ÖÁ°¡×¤Ë¼«Ê¬¤¬¥µ¥¤¥È¾å¤ÇºîÀ®¤·¤¿¸«ÀÑ¤ê¤ä¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÍúÎò¤ò¼°¾ìÂ¦¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Û¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÌó9³ä¡Ê88.2%¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Äó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇËÜ¼ÁÅª¤ÊÁêÃÌ¤òµá¤á¤ë¥Ëー¥º¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö»öÁ°¤Ë¾ðÊó¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈñÍÑÄó¼¨¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¼°¾ì¤Ç°ì¤«¤é´õË¾¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤¿¤¤¡×¡ÖËÜ²»¤ò¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢¥Çー¥¿¤Ê¤éÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡ÖÈñÍÑ¤ÎËÜ²»¤ÏÂÐÌÌ¤Ç¤Ï¶¦Í¤·¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Çー¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥Ëー¥º¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀÜµÒ¤ò¹Ô¤¦¸½¾ì¡Ê¥×¥é¥ó¥ÊーÂ¦¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÈñÍÑ¤È¤¤¤¦¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÀøºßÅª¤ÊÍ×Ë¾¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÆñ¹Ò¤ä¸«ÀÑ¤ê¤Î½Ð¤·Ìá¤·¤¬À¸¤¸¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿½àÈ÷¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁÐÊý¤Î²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸À¸ì²½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¡ÖÈñÍÑ¤ÎËÜ²»¡×¤ò¼°¾ìÂ¦¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤òÄÉµá¤·¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÉÔ°Â¤ò°Â¿´¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é·ëº§¼°½àÈ÷¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡ÖÈñÍÑ¥«¥ë¥Æ¡×¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯¼Â»Ü ¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ê´ü´Ö¡§2025/12/18～12/22¡Ë¡Ên=339¡Ë
¢¨2¡§¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯¼Â»Ü ¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ê´ü´Ö¡§2026/1/15～1/18¡Ë¡Ên=262¡Ë
¢£ ÈñÍÑ¥«¥ë¥Æ¤ÎÆÃÄ§
1. ¡Ö»öÁ°¤Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸«ÀÑ¤ê¤Î·ë²Ì¡×¤Î¶¦Í
¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Íè´ÛÁ°¤Ë¼«¤é¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸«ÀÑ¤ê·ë²Ì¡ÊÁí³Û¡¦ÆüÄø¡¦¿Í¿ô¡¦¹àÌÜÊÌ¤ÎÁªÂòÆâÍÆ¡Ë¤ò¼°¾ì¤Ø»öÁ°¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡ÖÍè´ÛÁ°¡×¤Î»þÅÀ¤Ç¼°¾ì¤ØÈñÍÑ¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼°¾ìÂ¦¤Ï»öÁ°¤Ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Î´õË¾¤òÇÄ°®¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç½Ð·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹ÔÆ°¥Çー¥¿¡×¤Î²Ä»ë²½
¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¸«ÀÑ¤ê¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡Ö¤É¤Î¹àÌÜ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¸¡Æ¤ÍúÎò¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¼°¾ì¤Ø»öÁ°¤Ë¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£Áàºî¤·¤¿¹àÌÜ¤ä¥é¥ó¥¯¤Î¾å²¼¡¢¿Í¿ô¤ÎÊÑÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö»î¹Ôºø¸í¤Î¥×¥í¥»¥¹¡×¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤ºÙ¤«¤Ê¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤ä¡ÖÇº¤ß¡×¤ò¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÂåÊÛ¡£Íè´ÛÁ°¤Ë¤ªÆó¿Í¤Î°Õ¸þ¤¬¿¼¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÍýÁÛ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
3. ¡Ö´Ê°×¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÉÔ°Â¤ò¶¦Í
¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢ÈñÍÑ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç²óÅú¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤¹¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¥é¥ó¥¯¤À¤È¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¡×¡Ö¤³¤Î±é½Ð¤ÏÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Êµ¿Ìä¤ò»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Íè´Û»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÖËÜ²»¤Îµ¿Ìä¡×¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÂÐÏÃ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÈñÍÑ¥«¥ë¥Æ³«È¯¥êー¥Àー Æî´ÜÂóÌï¡Ê¤ß¤Ê¤ß¤À¤Æ¤¿¤¯¤ä¡Ë¥³¥á¥ó¥È
ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÄêÃå¤·¤¿¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬¡¢º£¤äÁ´À¤Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÄÌ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢¥æー¥¶ー¤¬²¿¤òµá¤á¡¢²¿¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿¿Ùõ¤ËÂª¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢·ëº§¼°¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ä¡ÖÌÂ¤¤¡×¤Î¸À¸ì²½¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥×¥é¥ó¥Êー¤ÎÊý¤Ø¾å¼ê¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¼°¾ì¤¬À¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¤¿Àµ¤·¤¤ÈñÍÑ¤È¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¤¿µ°À×¤ò¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¡¢¡ÖÌÂ¤¤¡×¤ä¡ÖÍýÁÛ¡×¤ò¼°¾ì¤Ø·Ò¤°¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜ¼ÁÅª¤ÊÂÐÏÃ¤¬Áý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÈñÍÑ¥«¥ë¥Æ¡×¤òÁÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÉÔ°Â¤ä´üÂÔ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ËÜ²»¤òÃÎ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¿Í¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢°Â¿´¤·¤Æ·ëº§¼°¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉ¸½à²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã´ØÏ¢µ»ö¡ä
ÈñÍÑ¤ÎÆ©ÌÀ²½¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æµó¼°¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡£¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ömieruupark¡×¤«¤éÂó¤¯·ëº§¼°¤ÎÌ¤Íè(https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp/2024/12/1112/)
¶È³¦½é¡ª¼°¾ì¤ÎÈñÍÑ¥Çー¥¿¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¡£¥æー¥¶ー¤Î8³ä¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ömieruu¡Ê¥ß¥¨¥ëー¡Ë¡×¦ÂÈÇ¤òÁ´¹ñ20²ñ¾ì¤Ç±¿ÍÑ³«»Ï(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000390.000019494.html)
·ëº§¼°ÈñÍÑ¤ÎÄ¶¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ömieruupark¡Ê¥ß¥¨¥ëー¥Ñー¥¯¡Ë¡×Á´¹ñ¤Î·ëº§¼°¾ì¤ØÈÎÇä³«»Ï(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000397.000019494.html)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤·¤è¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡Ö21À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë²ñ¼Ò¤òÁÏ¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢1999Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè20Ç¯°Ê¾å¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ß¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2004Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ·ëº§¼°¾ì¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖWedding Park¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¸½ºß¤Ï5¤Ä¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äDX¤Î»Ù±ç¡¢¶µ°é»ö¶È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ð±Ä¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢µ»½Ñ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ä¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¶È³¦¤òÁ´ÌÌ»Ù±ç¤·¡¢·ëº§¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¹¬¤»¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦î²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3ÃúÌÜ 11-13 ¿·ÀÄ»³ÅìµÞ¥Ó¥ë6F
ÀßÎ©¡§1999Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§2²¯3198Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æü»ç´îÀ¿¸ã
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.weddingpark.co.jp
¡ã±¿±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ä
¢£·ëº§½àÈ÷¥¯¥Á¥³¥ß¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖWedding Park¡Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯¡Ë¡×
https://www.weddingpark.net
¢£³¤³°¡¦¥ê¥¾ー¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖWedding Park³¤³°¡×
https://foreign.weddingpark.net
¢£¥Õ¥©¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦Á°»£¤ê¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖPhotorait¡Ê¥Õ¥©¥È¥ì¥¤¥È¡Ë¡×
https://www.photorait.net
¢£º§Ìó¡¦·ëº§»ØÎØ¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖRingraph¡Ê¥ê¥ó¥°¥é¥Õ¡Ë¡×
https://ringraph.weddingpark.net
¢£·ëº§¤Î¡Èº£¡É¤È¡ÈÌ¤Íè¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö·ëº§¤¢¤·¤¿¸¦µæ½ê by Wedding Park¡×
https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯
¹ÊóÃ´Åö¡¡À¾Â¼¡¿ÈôÅÄ¡¿µÜºê
E-Mail¡§pr_wp@weddingpark.co.jp
°Ê¾å