¡Ö¿´ÍýÅª¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡×»ØÉ¸¤òÃæ³Ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡¡¸þ¾å¤Ø¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ³×

¡Ö¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÆ±»Î¤Ç¤Î¶¥¹ç¡Ê¥«¥Ë¥Ð¥ê¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÊÉ¾²Á»ØÉ¸¡×¤ËÇº¤à´ÉÍýÅý³ç¼Ô¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÀÕÇ¤¼Ô¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£ Ê£¿ô¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ÆÉôÌç¤Ç°Û¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤ä»ØÉ¸¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á´¼ÒÊý¿Ë¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Ç¥¯¥·¥¢ËÌß·¹¨ÌÀ»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¡Ö¿´ÍýÅª¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡×¤ò¼ÂÌ³¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëÄÉÀ×»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤¹¤ë¼êË¡¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªºÇÅ¬²½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä¡¢³Æ»ØÉ¸¤«¤éµ¡²ñ¤È²ÝÂê¤òÃê½Ð¤¹¤ë»ëÅÀ¤ò²òÀâ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¥×¥í¥»¥¹¤òÊÑ³×¤¹¤ë¾ðÊó³èÍÑ¼êË¡¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á
¡¦¡¡¤½¤â¤½¤â¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¬Äê¤·¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¢¤È¤¯¤Ë¿´ÍýÅª»ØÉ¸¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤ò»ØÉ¸²½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦¡¡Ê£¿ô¥Ö¥é¥ó¥É´Ö¤Î¡ÖÌò³ä¡¦Î©¤Á°ÌÃÖ¡×¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢ÀïÎ¬¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¤¤Êý
¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÍðÎ©¤·¡¢¥«¥Ë¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¦¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍ¥Àè¤·¡¢¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤«¤Î¡¢È½ÃÇ¼´¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¦»Ô¾ì¤ª¤è¤Ó¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ëÎÎ°è¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤
¡¦¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤´¤È¤Î¡ÖÉ¾²Á»ØÉ¸¡ÊKPI¡Ë¡×¤òÅý°ì¤·¡¢¼ÒÆâ¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ë¤·¤¿¤¤Êý
¡¡¡¡¡¡¡¦»ØÉ¸¤ä¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤¬ÈóÅý°ì¤Ç¡¢³ÆÃ´Åö¼Ô¤¬ÊÌ¡¹¤Ë¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¡¢¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¶ÈÀÓ¤È³èÆ°¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¶¦ÄÌ¸À¸ì¡É¤Î¹½ÃÛ¡ª¡Ø¿´ÍýÅª¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡Ù»ØÉ¸¤òÃæ³Ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¸þ¾å¤Ø¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ³×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00～13:30
»²²ÃÊýË¡¡§Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¡¡¢¨Á°Æü¤Ë»ëÄ°URL¤ò¤ªÁ÷¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260217
¢¨¶¥¹ç´ë¶È¤Ê¤É¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ëー¥º¤ËÅ¬¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
