½ÂÃ«¤ËÎòÂå¥®¥ã¥ë¤¬Âç½¸·ë!?¥×¥ê30¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¡ÖDEAR ÎáÏÂ&Ê¿À® ¥¦¥Á¤é¤ÎÅÁÀâ¥×¥ê¡×¤ÎÂç·¿¹¹ð¤¬·Ç½Ð³«»Ï
boom³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³§ÀîÂóÌé °Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥È¥·ー¥ëµ¡ÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE¡Ê¥¤¥Á¥Ê¥Ê¡Ë¡×¤Ë¤ÆPR¥â¥Ç¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥é¥¤¥Ðー¡Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Ô¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¹¹ð¤ò·Ç½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢30¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆâ¤Î¡ÈÅÁÀâ¤Î¥×¥êµ¡¡ÉÆÃÊÌÉü³è´ë²è¡ÖDEAR ÎáÏÂ&Ê¿À® ¥¦¥Á¤é¤ÎÅÁÀâ¥×¥ê¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
PR¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«»ö¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤µ¤ésara¤µ¤ó¡¢moco¤µ¤ó¡¢À±Ìî¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¡¢chipi¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¤¤¿¤ó.¤µ¤ó¡¢¥¬¥Ãchan¤µ¤ó¡¢¤³¤Þ¤¿¤ó¤µ¤ó¡¢¤æ¤Á¤å¤«¤µ¤ó¡¢¤æー¤Á¤£¤µ¤ó¡¢¤Þ¤ä¤µ¤ó¤ÎÁíÀª10Ì¾¤Ç¤¹¡£
¢£·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿±Ø¹¹ð
2026Ç¯2·î9Æü(·î)¤«¤é2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¤Þ¤ÇÃÏ²¼Å´½ÂÃ«±Ø¹½Æâ¤ÎÊÉÌÌ¹¹ð¤Ë¤Æ·ÇºÜÍ½Äê¡£
¡ã¹¹ð·Ç½Ð²Õ½ê¡ä
¡¦ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦½ÂÃ«±Ø B1³¬ Æ»¸¼ºä¥Ï¥Ã¥Ôー¥Üー¥ÉB
¢¨±ØµÚ¤Ó¡¢±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤´±óÎ¸²¼¤µ¤¤
¢£¡ÖDEAR ÎáÏÂ&Ê¿À® ¥¦¥Á¤é¤ÎÅÁÀâ¥×¥ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖDEAR ÎáÏÂ&Ê¿À® ¥¦¥Á¤é¤ÎÅÁÀâ¥×¥ê¡×¤Ï¡¢Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈÅÁÀâ¤Î¥×¥êµ¡¡É¤Î¼Ì¤ê¡¦Íî½ñ¤¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦BGM¤Ê¤É¤ò¸½¹Ô¤Î¥×¥êµ¡¤ÇºÆ¸½¤·¡¢Åö»þÉ÷¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌÉü³è´ë²è¤Ç¤¹¡£³«»Ï°Ê¹ßSNS¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÈÊ¿À®¥×¥êºÇ¹â¡É¡¢¡ÈÂ¾¤Î¥×¥êµ¡¤â»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤È¥Ð¥º¥êÃæ¤Ç¡¢Ï¢Æü¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2ÃÆ¤ÎÄÉ²Ã¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®¤Î¡ØÉ±¤È¾®°Ëâ¡Ê2006Ç¯¡Ë¡Ù¡¦¡ØLADY BY TOKYO¡Ê2011Ç¯¡Ë¡Ù¡¢ÎáÏÂ¤Î¡ØMelulu¡Ê2019Ç¯¡Ë¡Ù¤Î¼Ì¤ê¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥×¥êµ¡¡ØBloomit¡Ù¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¤ê¤äÇØ·Ê¡¢¥Ýー¥º¸«ËÜ¡¢²èÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Íî½ñ¤¡¢¥·ー¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÈÅö»þ¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¡É¤òÄÉµá¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿À®½÷»ù¤ÎÀÄ½Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤·¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»£±ÆÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Îº¢¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sp.pictlink.com/web/special/30th?from=release(https://sp.pictlink.com/web/special/30th?from=release)
¢£¥Õ¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¤³¤³¤í¤òË¤«¤Ç¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÎÉ¼Á¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡ª¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥·ー¥ëµ¡¡¢¥²ー¥à¡¦¥¢¥×¥ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ËèÆü¡ÈPrecious days¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2007Ç¯4·î¤Ë¥ª¥à¥í¥ó¥°¥ëー¥×¤«¤éMBO¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÈÎ©¡£2015Ç¯12·î¤ËÅì¾Ú°ìÉô¾å¾ì¡¢2022Ç¯4·î¤Ë»Ô¾ì¶èÊ¬¸«Ä¾¤·¤ËÈ¼¤¤¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.furyu.jp/(https://www.furyu.jp/)
¥×¥ê30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.puri30th.furyu.jp(https://www.puri30th.furyu.jp)
¥×¥ê¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/furyu_puri(https://x.com/furyu_puri)
¥×¥ê¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/furyu_girlslabo/(https://www.instagram.com/furyu_girlslabo/)
¥×¥ê¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCUOHzlEXQMxRYFDQxY6ciUQ(https://www.youtube.com/channel/UCUOHzlEXQMxRYFDQxY6ciUQ)
¡ÚMODEL¡Û¡Ê¸Þ½½²»½ç¤ËµºÜ¡Ë
¡Êmoco¤µ¤ó¡Ë
https://17.live/ja/profile/r/27819509(https://17.live/ja/profile/r/27819509)
¡Ê¥¬¥Ãchan¤µ¤ó¡Ë
https://17.live/ja/profile/r/28633879(https://17.live/ja/profile/r/28633879)
¡Ê¤³¤Þ¤¿¤ó¤µ¤ó¡Ë
https://17.live/ja/profile/r/28570231(https://17.live/ja/profile/r/28570231)
¡Ê¤µ¤ésara¥µ¥é¤µ¤ó¡Ë
https://17.live/ja/profile/r/13287696(https://17.live/ja/profile/r/13287696)
¡Ê¤Á¤Ôchipi¤µ¤ó¡Ë
https://17.live/ja/profile/r/28010684(https://17.live/ja/profile/r/28010684)
¡ÊÀ±Ìî¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¡Ë
https://17.live/ja/profile/r/14496865(https://17.live/ja/profile/r/14496865)
¡Ê¤Þ¤¤¤¿¤ó¤µ¤ó¡Ë
https://17.live/ja/profile/r/3838493(https://17.live/ja/profile/r/3838493)
¡Ê¤Þ¤ä¤µ¤ó¡Ë
https://17.live/ja/profile/r/26204557(https://17.live/ja/profile/r/26204557)
¡Ê¤æ¤Á¤å¤«¤µ¤ó¡Ë
https://17.live/ja/profile/r/28880484(https://17.live/ja/profile/r/28880484)
¡Ê¤æー¤Á¤£yu_chi¤µ¤ó¡Ë
https://17.live/ja/profile/r/25012239(https://17.live/ja/profile/r/25012239)
¢¨PR¥â¥Ç¥ë¤Ï¸Þ½½²»½ç¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚCREATIVE TEAM¡Û
¡úCreative Director
(¾®³Þ¸¶ Íµ»Ò_boom¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö)
¡úArt Director
(Æ£±º Çµ¡¹»Ò_boom¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö)
¡úPhotographer
(ÎëÌÚ ÍÛ)
https://www.instagram.com/akira_szki/(https://www.instagram.com/akira_szki/)
¡úHair&Makeup
(¾®²Æ)
https://www.instagram.com/712_coconut/(https://www.instagram.com/712_coconut/)
(Â¼¾¾ °¡¼ù)
https://www.instagram.com/aki__muramatsu/(https://www.instagram.com/aki__muramatsu/)
(¤«¤Ê¤ä¤ó)
https://www.instagram.com/kana_mizuno/(https://www.instagram.com/kana_mizuno/)
(ÆâÅÄ Àô)
https://www.instagram.com/uuuuz.m/(https://www.instagram.com/uuuuz.m/)
¡úFashion Stylist
(ÄÅÌî ¿¿¸ã)
https://www.instagram.com/shingo_tsuno/(https://www.instagram.com/shingo_tsuno/)
¡Úboom³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
boom³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢SNS±¿ÍÑ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¹¹ðÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÁí¹ç¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òºî¤ë¡£Áý¤ä¤¹¡£´¬¤¹þ¤à¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÀïÎ¬Àß·×¤«¤éÀ©ºî¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþËÜ¼Ò¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤¹¹ðÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡§2022Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³§ÀîÂóÌé
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ3ÃúÌÜ1-19 ÀÄÍÕÂæÀÐ¶¶¥Ó¥ë 6³¬
HP¡§ https://boominc.co.jp/(https://boominc.co.jp/)