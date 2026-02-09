KLab¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎAI¼«Æ°¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯Ãæ ～¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹～
KLab³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¿ÅÄÅ¯Ìï¡¢°Ê²¼¡ÖKLab¡×¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¼«Æ°¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜAI¡×¡Ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ ¸½ºß¥Ð¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¼«Æ°¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï
ËÜAI ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ÈÁê¾ì¤ÎÆÍî¤Î´Ø·¸¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
£±. ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤Ä¼«Î§Åª¤Ë¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·
£². Áê¾ì¤ÎÃÍÆ°¤¤òÍ½Â¬¤·
£³. "Çã¤¦¡¿Çä¤ë" ¤Ê¤É¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤ê
£´. ¥æー¥¶ー¤¬¤½¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë´ð¤Å¤¼«Æ°ÇäÇã¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Áê¾ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤È¤¡¢¿Í´Ö¤ÏÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤ÇÈ½ÃÇ¤¬¤Ö¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢AI¤Ï³Ø½¬¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤½¤ì¤³¤½µ¡³£Åª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ÙÂØ¤äBTC¤Ï24»þ´Ö365Æü²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£AI¤Ï¿Í¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â24»þ´Ö¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·Â³¤±¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼è°ú¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ãー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥åー¥¹¤äSNS¤ò¸«¤ëAI
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿¤¯¤Î¼«Æ°¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¤ä½ÐÍè¹â¤Ê¤É¤Î¥Á¥ãー¥È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¼ÂºÝ¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¯ºöÈ¯É½¡¦Í×¿ÍÈ¯¸À¡¦SNS¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁê¾ì¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¥Çー¥¿¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜAI¤Ï¡¢ °Ê²¼¤Î¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼ý½¸¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥Çー¥¿
- ¥Á¥ãー¥È¡Ê²Á³Ê¡¦½ÐÍè¹â¡¦ÈÄ¾ðÊó ¤Ê¤É¡Ë
¥Ë¥åー¥¹
- ·ÐºÑ»ØÉ¸¡¿Í×¿ÍÈ¯¸À¡ÊÊóÆ»¡¦¸ø¼°È¯É½ ¤Ê¤É¡Ë
ÀìÌç²È¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦²ò¼á
- ¶âÍ»¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡¦¸«²ò
»Ô¾ì¿´Íý
- SNS¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ
¤Þ¤¿ËÜAI¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¾ðÊó¥Çー¥¿¤òÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»´ü¤«¤éÃæÄ¹´ü¤Î¼è°ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã1¡Ë½ÅÍ×È¯É½¤ÇÁê¾ì¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¾ì¹ç
ËÜAI¤Ï¡¢¥Á¥ãー¥È¤ÎµÞÊÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤äSNS¤ÎÈ¿±þ¤Î¹¤¬¤êÊý¤â²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¼è°úÎÌ¤òÍî¤È¤¹¡×¡Ö¸«Á÷¤ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×¡Ö¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ëÃíÊ¸¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢¼«Æ°ÇäÇã¤ÎÆ°¤¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã2¡Ë²áÇ®¡ÊÇã¤ï¤ì¤¹¤®¡¿Çä¤é¤ì¤¹¤®¡Ë¤ÎÃû¸õ¤¬½Ð¤¿¤È¤
ËÜAI¤Ï¡¢¡ÖÍø±×³ÎÄê¤ò¸ü¤á¤Ë¡×¡Ö¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥êー¤òÍÞÀ©¡×¡ÖµÕÊý¸þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¼«Æ°ÇäÇã¤ÎµóÆ°¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ³«È¯Ãæ¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤¹¤Î¤ÇÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
£±. ´ðËÜÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë ¡¢±þÍÑÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë³«È¯
¡¡³Ø½¬¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËÁê¾ì¤ÎÃÍÆ°¤¤òÍ½Â¬¤¹¤ëAI¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯
£². ¥Ð¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¤ÈÀºÅÙ¸þ¾å
¡¡£±.¤Ç³«È¯¤·¤¿¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë²áµî¤Î¥Çー¥¿¤òÍ¿¤¨¡¢AI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£³. ¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¤ÈÀºÅÙ¸þ¾å
¡¡¸½ºß¤Î¼ÂºÝ¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Í¶õ¤Î»ñ¶â¤òÍÑ¤¤¤ÆAI¼«Æ°¼è°ú¤ò¹Ô¤¤¡¢³Ø½¬¤µ¤»¡¢ÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£´. ¼«¸Ê»ñ¶â¤Î¼Â±¿ÍÑ
¡¡Åö¼Ò¤Î»ñ¶â¤òÍÑ¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¼«Æ°¼è°ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£µ. °ìÈÌ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡
¡¡É¬Í×¤ÊË¡Åª¼êÂ³¤¤ò´°Î»¸å¡¢ »ö¶È²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡¦°ÙÂØ ¡¦GOLD¡¦ ³ô²Á»Ø¿ô¤Ê¤É¤ËÅ¸³«
KLab¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥´ー¥ë¥É¡Ë¤ÈGOLD¡Ê¥ê¥¢¥ë¥´ー¥ë¥É¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºâÌ³ÀïÎ¬¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥´ー¥ë¥É¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êーÀïÎ¬(https://www.klab.com/jp/press/release/2025/1205/125_17.html)¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÈGOLD¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜAI¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë´ðËÜÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¸ÇÍ¤ÎÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿±þÍÑÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥´ー¥ë¥É¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êーÀïÎ¬¡×¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¸ú²Ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤Þ¤º¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¸þ¤±¤Î±þÍÑ³«È¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï½ç¼¡¡¢°ÙÂØ¡¢GOLD¡¢³ô²Á»Ø¿ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ KLab¤«¤é¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óµÚ¤Ó¥´ー¥ë¥É ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥Ýー¥È¤ò¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¼ý½¸¡¦Àººº¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡ÖKLab with AI BTC ¥ì¥Ýー¥È(https://www.klab.com/jp/press/release/2026/0206/0206.html)¡×¤òÉÔÄê´ü¤ËÈ¯´©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜAI¤È¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¸½ºß¡¢½çÄ´¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£ËÜAI¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¥Ð¥¤¡õ¥Ûー¥ë¥É¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î²¼Íî¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥·¥çー¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥é¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²áµî¥Çー¥¿¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢£³.¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¤ÎÃÊ³¬¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤ÎÂÐºö¤ò¼Â»Ü¸å¡¢£´.¼«¸Ê»ñ¶â¤Î¼Â±¿ÍÑ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç»ö¶È²½¤òÌÜ»Ø¤¹
KLab¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¸¦µæ³«È¯·¿´ë¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿¸å¡¢¼ç¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à»ö¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢AI¤ò½ÅÅÀ»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤ËÄê¤á¡¢Ì¤È¯É½¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¡¢Â¿¿ô¤ÎAI¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸¦µæ³«È¯µÚ¤Ó»ö¶È¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜAI¤â¤½¤ÎÆâ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¼«¸Ê»ñ¶â±¿ÍÑ³«»Ï¤ËÂ³¤¡¢2027Ç¯¤Î»ö¶È²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜAI¤Ï¥Üー¥À¥ì¥¹¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¡Ê¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡¢°ÙÂØ¤Ê¤É¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¹ñ¤âÀ¤³¦³Æ¹ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤Îµ¬À©Ë¡°Æ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åª´ÑÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¼Â»Ü¹ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÈÀÕ»ö¹à
- ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¼èÆÀ¡¢Åê»ñ¹ÔÆ°¤ò´«Í¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿·×²è¡¦¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì´Ä¶¡¢Ë¡Îá¡¦µ¬À©Åù¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ µöÇ§²Ä¤¬É¬Í×¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ËµöÇ§²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
KLab¡Ê¥¯¥é¥Ö¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¼ÒÌ¾¡§KLab³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸Ì¾¡§KLab Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿¿ÅÄÅ¯Ìï
ÀßÎ©¡§2000Ç¯8·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§86²¯1396Ëü±ß¡Ê2025Ç¯12·îËö¸½ºß¡Ë
³ô¼°¸ø³«¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¦¥×¥é¥¤¥à¡Ê3656¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©106-6128 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¢GPU¥µー¥Ðー¤ÎÄ´Ã£¡¦ÈÎÇä¡¦±¿ÍÑ¡¦
ÊÝ¼é¡¢Áí¹çAI¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî»ö¶È
URL¡§https://www.klab.com/jp