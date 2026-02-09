¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²È¤È¤Î¸òÎ®²ñIRÅê»ñ²È¥µ¥ß¥Ã¥È»²²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2025-12-09/3gq4b3?utm_source=article&utm_medium=web&utm_content=11
¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§ÃÝÆâ ºß¡¡°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡¦22Æü¡ÊÅÚ¡¦Æü¡Ë¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè7²ó ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¤Ç¤¢¤ëÃÝÆâ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÀâÌÀ¤ª¤è¤ÓÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅÐÃÅ¤ÏÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Áµ¿±þÅú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ËÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢21Æü¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÎÄ¹´üÅê»ñ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¤Ê¤´¤Á¤ç¤¦»á¡×¡¢22Æü¤Ï¹âÇÛÅöÅê»ñ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦È¯¿®¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¤¿¤À¤«¤Ö»á¡×¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉý¹¤¯³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
