¡Ú2/15¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡Û¡È¤Ê¤¼Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤«¡É¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Ë³Ø¤Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÉ½¸½¤È¹Í¤¨Êý¡ÖFashion Illustration Labo¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢CEO¡§¿· ÏÂÌé¡¢URL¡§https://www.borndigital.co.jp/¡Ë¤Ï¡¢CG¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCGWORLD Fashion Week¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÉ½¸½¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFashion Illustration Labo¡×¤ò2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://cgworld.jp/special/fashion-week/vol1/event/
ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖÉ½¸½¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òÅ°Äì²òÀâ
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢²¿¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Éþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡È¤ª¤·¤ã¤ì¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢Éþ¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡ÖÉ½¸½¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¡È»÷¹ç¤¦¡ÉÉþÁõ¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¡¢¿§¡¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¡¢¤½¤·¤Æ»þÂå¤òÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¤Þ¤Ç¡¢4¤Ä¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿³ÑÅª¤ËÃµµá¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤«¡×¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¥ï¥ó¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÃ¦µÑ¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤òºîÉÊ¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤«¤é¤ÎÁÏºî¤òÊÑ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥é¥Ü¡×¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹Ö±éÆâÍÆ
11:00 - 12:10¡¡
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¡È»÷¹ç¤¦¡ÉÉþÁõ¤Î¹Í¤¨Êý
ÅÐÃÅ¼Ô¡§µÞ¹Ô2¹æ »á¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ë
12:30 - 13:40¡¡
¡È¹¥¤¡É¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÉÁ¤¯¡ªÃËÀ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¤Õ¤ë¤ê »á¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¹Ö»Õ¡Ë
14:30 - 15:40¡¡
¿§¡¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÉÁ¤Êý
ÅÐÃÅ¼Ô¡§miya(¥ß¥ä¥Þ¥¢¥æ¥ß) »á¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ë
16:00 - 17:40¡¡
¡Ö¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¡¢¶¯¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤½÷À¡×¤ÎÉÁ¤Êý
ÅÐÃÅ¼Ô¡§nowri »á¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ë
¢¨»þ´Ö¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/218_1_ebfb889f67c1cf6a0c324684094ee28f.jpg?v=202602090951 ]
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cgworld.jp/special/fashion-week/vol1/event/
¢£CGWORLD Fashion Week¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCGWORLD Fashion Week¡×¤Ï¡¢CGWORLD¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢CG¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä3DCGÀ©ºî¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Æ°¸þ¤Þ¤Ç¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¡¢É½¸½¤È¼ÂÌ³¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡È¤¤¤Þ¡É¤ÎÄ¬Î®¤òÂª¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë3DCG³èÍÑ»öÎã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Marvelous Designer¤äZBrush¤È¤¤¤Ã¤¿À©ºî¥Äー¥ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢VRChat¡¦Roblox¤Ê¤É¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ëÎÎ°è¤Ç¤ÎÅ¸³«¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´ë¶È¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤Ç¤òÉý¹¤¯¾Ò²ð¡£¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤ÄÃÎ¸«¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
À©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤òÌÏº÷¤¹¤ë´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ßCG¤Î¸½ºßÃÏ¤È²ÄÇ½À¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://cgworld.jp/special/fashion-week/vol1/
¢£¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦±Ç²è¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ä¡¢À½Â¤¡¦·úÃÛ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤¹¤ëÊý¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤ªµÒÍÍ¤¬Í¥¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢µ»½Ñ½¬ÆÀ¤ËÌòÎ©¤Ä½ñÀÒ¤ä»¨»ï¤ÎÈ¯¹Ô¡¢¥»¥ß¥Êー¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î´ë²è±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.borndigital.co.jp/
¢£CGWORLD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CGWORLD¤ÏÁÏ´©26Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿CG¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤«¤é¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢·úÃÛ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀìÌç»ï¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤äµá¿Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¶È³¦¤Î¡Èº£¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
https://cgworld.jp