¡ÚÊÆ¹ñ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÈBROOKS¡É¡ÛÁö¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¡ÖGlycerin FLEX¡×¿·ÅÐ¾ì¡ª

¡¡ÊÆ¹ñ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBROOKS¡Ê¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖGlycerin¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤¹¤ëºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖGlycerin FLEX¡Ê¥°¥ê¥»¥ê¥ó ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥é¥ó¥Êー¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¸üÄì¡áÀµ²ò¡×¤È¤¤¤¦°ìÊÕÅÝ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤«¤é¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ç¼«Í³¤ÊÁö¤ê¤òµá¤á¤ë¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Glycerin FLEX¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áö¤ê¤ÎÆ°¤¤Ë¥·¥åー¥º¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Áö¹Ô¥Õ¥§ー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆðÀ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¿·³«È¯¤Î¡Ö FlexZone(TM) ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¡£¥·¥åー¥º¤¬Â¤ÎÆ°¤¤Ë¡ÈÄÉ½¾¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦BROOKS¤Î»×ÁÛ¤ò¡¢¹½Â¤¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤ÎÆ°¤¤òË¸¤²¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ó¥Êー¤¬¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢Áö¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡BROOKS¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¸¦µæ¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥Êー¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Glycerin FLEX¤Ï¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³µÇ°¤Ë¡È½ÀÆðÀ¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê½ÀÆðÀ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¤¥êー¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Þ¤Ç¡¢µ÷Î¥¤ä¥Úー¥¹¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Glycerin FLEX ¡Ê¥°¥ê¥»¥ê¥ó ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÆÃÄ¹
¢§Áö¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦½ÀÆð¤Ê¥µ¥Ýー¥È
¥ß¥Ã¥É¥Õ¥Ã¥È¤«¤é¥È¥¥¥ª¥Õ¤Þ¤Ç¡¢Áö¹Ô¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆåÌÌ©¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿½ÀÆðÀ¤ò¼Â¸½¡£FlexZone(TM)¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢ÈóÂÐ¾Î¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥É¥Õ¥Ã¥È¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥Ö¤È¡¢Á°ÂÉô³°Â¦¤Î¥Ý¥Ã¥É¾õ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¹½Â¤¤¬Ï¢Æ°¤·¡¢É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤Ë½ÀÆðÀ¤È¥µ¥Ýー¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ÂËÜÍè¤ÎÆ°¤¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊÁö¤ê¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¢§ ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀÇ½
¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥Õ¥©ー¥àÁÇºàDNA TUNED¤òÅëºÜ¡£
¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ë¹½Â¤¤ÎÃâÁÇÃíÆþ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤«¤ÈÉô¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥»¥ë¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯²÷Å¬¤ÊÃåÃÏ´¶¤ò¼Â¸½¡£Á°ÂÉô¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥»¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢È¿È¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë½³¤ê½Ð¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Í¾Ê¬¤Ê¥ì¥¤¥äー¤ä¹©Äø¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ Â¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È´¶
¿·³«È¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ー¥É¡¦¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ë¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñー¤Ï¡¢¹â¤¤ÄÌµ¤À¤È½ÀÆðÀ¤òÎ¾Î©¡£
Â¤ÎÆ°¤¤Ë¼«Á³¤ËÄÉ½¾¤·¡¢²÷Å¬¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤Íú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÂèÆó¤ÎÈéÉæ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¡¢Áö¤ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/59770/table/26_1_197ad004674e1d0ea95c83b7cf5f74d3.jpg?v=202602090851 ]
Men's
W/GRN
W/BLK
BLK
Women's
W/P
BY
BLK
¢£about BROOKS
1914Ç¯ÁÏ¶È¤Î100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ò¤â¤ÄÊÆ¹ñ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º³¦¤Ç¤Ïº£¤Ç¤³¤½Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿EVAÅëºÜ¥·¥åー¥º¤ò1975Ç¯¤Ë³«È¯¤·¡¢¥·¥åー¥º³¦¤Î¡È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡É¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î³×¿·Åªµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¤Ç¡¢¥Ó¥®¥Êー¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Þ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥é¥ó¥Êー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ëº£¤â¤Ê¤ª³×¿·À¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¯ÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥ëー¥µ¥¤¥óÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤äºòº£¤Î´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÈLet¡Çs Run There¡É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢³Æ¥é¥ó¥Êー¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌÜÅª¤ÈÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¾Î»¿¤·¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎË¤«¤µ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
