ambie9¼þÇ¯¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡¸ÂÄêSocks¥¬¥Á¥ãÈ¯Çä¡ª

ambie 9th Anniversary
¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¡È¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ËBGM¤òÅº¤¨¤ëambie³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »°¸¶ÎÉÂÀ¡¢°Ê²¼ambie)¤Ï2·î9Æü¤ÇÈ¯Çä¤«¤é9¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤è¤ê9¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ë²è¤ò2·î16Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
2017Ç¯2·î9Æü¡¢¤Ê¤¬¤éÄ°¤ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÈ¯Çä¡£
¤½¤ì¤«¤é9Ç¯¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥â¥Ç¥ëAM-TW02¤Ï
Ãå¤»ÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¥¤¥äー¥«¥Õ¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
9¼þÇ¯µÇ°¡ÖSocks¥¬¥Á¥ã¡×È¯Çä
Âç¿Íµ¤¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥ÄSocks¡£
¸½ºß¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï24¿§¤Ë¡£
9¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇSocks2¿§¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥¬¥Á¥ã¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¥«¥éー¤Ï¥Ñ¥¹¥Æ¥ë·Ï¡¢¥Í¥ª¥ó·Ï¡¢¥¢ー¥¹·Ï¤Î3¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¡£
2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å19»þÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§9¼þÇ¯µÇ°Socks¥¬¥Á¥ã
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ2,900±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê3,800±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë19»þ00Ê¬～2·î16Æü23»þ59Ê¬
¾¦ÉÊURL¡§https://ambie.co.jp/collections/ambie9th
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§³Æ¥»¥Ã¥È¤Î¥«¥éー¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç2¿§¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±
¥¹¥¿ー¥¿ー¥»¥Ã¥È¤¬21¡óOFF
ambieËÜÂÎ¤ÈÃå¤»ÂØ¤¨Socks¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿ー¥¿ー¥»¥Ã¥È¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç21¡óOFF¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤éambie¤ò½é¤á¤Æ»È¤¦Êý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤¼¤Ò¡£
¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤ÎÂ¾¤Ëamazon¡¢³ÚÅ·¤Ç¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ambie sound earcuffs AM-TW02 ¥¹¥¿ー¥¿ー¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§4¿§
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2·î9Æü19»þ00Ê¬～2·î16Æü23»þ59Ê¬
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
ambie STORE¡¡https://ambie.co.jp/collections/starter2025
amazon https://amzn.to/4amliky
³ÚÅ·»Ô¾ì https://item.rakuten.co.jp/ambie/am-tw02-st/