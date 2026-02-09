Âçºå·Ý½ÑÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºî2026¡×³«ºÅ¡ª½é¤Î¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ä³Ø³°¸ø±é¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½¸·ë
¡¡Âçºå·Ý½ÑÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¡¿³ØÄ¹¡§ÄÍËÜ ±ÑË®¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºî2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥³ー¥¹¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ö¥É¥íー¥ó¥·¥çー¡×¤òÆ±¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ë¤Æ½é¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½éÆü2·î6Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½ÑÅï1³¬¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÏÃÂê¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¡¢°ËÃ°¤Î¤¦¤Þ¤¤°û¿©Å¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤¦¤Þ¡ù¤¤¤¿¤ß¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®²Ì¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¦·Ý½Ñ³Ø²ÊÂ´¶ÈÀ©ºî¹çÆ±È¯É½²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Â´¶È¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÉñÂæ·Ý½Ñ¥³ー¥¹¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÀ¼Í¥¡¦¥Ý¥Ô¥å¥éー¥À¥ó¥¹¥³ー¥¹¤¬¡ÖÅì¥ê ¤¤¤¿¤ß¥Ûー¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¥³ー¥¹¤¬¡Ö¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºî2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ØÀ¸¤Î2Ç¯´Ö¤Î³Ø¤Ó¤ÎÀ®²Ì¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºî2026¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÈþ½Ñ³Ø²Ê¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¡¦·Ý½Ñ³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëºîÉÊÅ¸¼¨¤¬°ËÃ°³Ø¼Ë¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¹ç·×174ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢³¨²è¡¢Î©ÂÎÂ¤·Á¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÉ½¸½¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇ¯¤âÃÏ°è½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤ä³ØÀ¸¤Ê¤É¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥É¥íー¥ó¥·¥çー¡×½é¾å±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ³Ø¥Ç¥¶¥¤¥óÈþ½Ñ³Ø²Ê¤Ë¤Ï¡¢¥É¥íー¥óÁà½Ä¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¡ÊÆóÅùÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡Áà½Ä»Î¡Ë¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡Ö¥É¥íー¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥³ー¥¹¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥É¥íー¥ó»£±Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¶¨²ñ¡ÊDPCA¡Ë¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï»ñ³Ê¼èÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õ»£¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤ä¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤â³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºî2026¡×´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Ï¡¢¤½¤Î³Ø¤Ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£°ËÃ°³Ø¼Ë¤Î¼ÇÀ¸¹¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢LED¤òÅëºÜ¤·¤¿¥É¥íー¥ó¤¬²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌë¶õ¤òÉñ¤¤¡¢¸÷¤Î¥¢ー¥È¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£´ûÀ®¤Î¥·¥çー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¥·¥çー¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¸ÂÄê¤Ç300µ¡¤Î¥É¥íー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºîÉÊ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£Âçºå·Ý½ÑÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºî2026¡×³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë ¡§Âçºå·Ý½ÑÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºî2026¡×
Æü»þ ¡¡¡¡¡§2025Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½ËÆü¡Ë10:00～16:00
²ñ¾ì ¡¡¡¡¡§Âçºå·Ý½ÑÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô °ËÃ°³Ø¼Ë
Æþ¾ìÎÁ¡¡ ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ ¡¡¡¡¡§Âçºå·Ý½ÑÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô
HP¡¡¡¡¡¡¡§https://osaka-geitan.jp/
¡Ú¥É¥íー¥ó¥·¥çー¾å±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
Æü»þ ¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë17:20¡ÊÅ·¸õ¤Ë¤è¤êÆü»þ¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
²ñ¾ì ¡¡¡¡¡§Âçºå·Ý½ÑÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô °ËÃ°³Ø¼Ë ¼ÇÀ¸¹¾ì
Æþ¾ìÎÁ¡¡ ¡§ÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Å·¸õÅù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/osaka.geitan?igsh=eHB4a3c4dGJhcHhz)Åù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ ¡¡¡¡¡§Âçºå·Ý½ÑÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô
HP¡¡¡¡¡¡¡§https://osaka-geitan.jp/