¡Ú¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡Û¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¸ÂÄê¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÈÎÇä
¡¡¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í ÃæÀî ÃÒ»Ò¡Ë¤Î¡Ö¥êー¥Á¥Ðー¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Âç¿Í¤Î¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥«¥¯¥Æ¥ë2¼ï¤ò¤½¤ì¤¾¤ì2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Vt. Grasshopper¡Êº¸¡Ë¡¢Margarita White Day ver.¡Ê±¦¡Ë
¢£Vt. Grasshopper(¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó ¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñー)
¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ç¥¶ー¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¹á¤ë¥ê¥¥åー¥ë¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å¤ß¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥¹¤ËÅ»¤ï¤»¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥í¥Ã¥×¤Î±ü¹Ô¤¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬Í¾±¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È²Ú¤òÅº¤¨¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û 2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û 2,530±ß
¢£Margarita White Day ver.(¥Þ¥ë¥¬¥êー¥¿ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥Ðー¥¸¥ç¥ó)
¡¡ÄêÈÖ¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥Þ¥ë¥¬¥êー¥¿¡×¤ò¡¢Åí¤È¥ß¥ó¥È¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ØÎØ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤¬ËÜ¥«¥¯¥Æ¥ë¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÁÏºî¤·¤¿°ìÉÊ¡£Åí¤È¥ß¥ó¥È¤Î¥ê¥¥åー¥ë¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÍ¾±¤¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤ÎÌë¤òÍ¥²í¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～30Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û 3,162±ß¡Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È1¸ÄÉÕ¡Ë
¢£¥êー¥Á¥Ðー ³µÍ×
¡ÚÅ¹ÊÞ¡Û ¥êー¥Á¥Ðー¡Ê1³¬¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û ¡Î·î～¶â¡Ï16¡§00～24¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー23¡§30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÎÅÚÆü½Ë¡Ï14¡§00～24¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー23¡§30¡Ë
¡ÚÄêµÙÆü¡Û Ëè½µ²ÐÍËÆü ¢¨½ËÆü¤ò½ü¤¯
¥êー¥Á¥Ðー
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨ÎÁ¶â¤ÏÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹
¢¨¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤Ï¡¢¿©ºà¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ã¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡¡TEL¡§06-6448-0354¡Ê10¡§00～18¡§00¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/list/leachbar/recommend
¡ã¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ä:
https://www.rihga.co.jp/osaka
Facebook¡§https://www.facebook.com/rihgaroyal.osaka
Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotel_official