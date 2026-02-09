Archaic¡Ö¹¹ð¥Á¥§¥Ã¥¯AI¡×ÁÈ¿¥´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡Ö¿Æ»Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¦¸¢¸Â´ÉÍýµ¡Ç½¡×¤ò¿·ÅëºÜ¡£
AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒArchaic¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²£»³ ½ß¡¢°Ê²¼¡ÖArchaic¡×¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¹¹ð¥Á¥§¥Ã¥¯AI¡×¡Êhttps://archaic.co.jp/koukokuai/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Ç¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö¿Æ»Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¦¸¢¸Â´ÉÍýµ¡Ç½¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¼ÂÁõ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¡ÖÍ½þ¥×¥é¥ó¡×¤ò¤´·ÀÌó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¼Ô¤¬Ê£¿ô¤Î»Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤ä¶¦ÄÌ¤ÎNG¥ー¥ïー¥ÉÀßÄê¤ò°ì³ç¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ôÌ¾ÂÎÀ©¤Ç¤Î¹¹ð±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¤È¡¢´ÉÍý¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¤È³«È¯¤Î°Õ¿Þ¡§ÁÈ¿¥ÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö´ÉÍý¤ÎÊ¬»¶¡×¤ò²ò¾Ã
¹¹ð¿³ºº¤Î¼«Æ°²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢Ê£¿ôÌ¾¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ä³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤´¤È¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤¬ÇÄ°®¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯´ð½à¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤¬½Ð¤ë¡×¡Ö·ÀÌó¡¦»ÙÊ§½èÍý¤ò°ìËÜ²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¿Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î»Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¿Æ»Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¹½Â¤¡×¤òÆ³Æþ¡£¾¯¿Í¿ô¤Î¥Áー¥à¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ±°Ì¤Î±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î½ÀÆð¤ÊÏ¢·È¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÔÌÂ»¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÅý°ì¤·¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤òÍÆ°×¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·µ¡Ç½¤ÎÆÃÄ§1. ·ÀÌó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½
¿Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬·ÀÌó¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥é¥óÁªÂò¤ä»ÙÊ§¤¤¤ò°ì³ç¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¶¦Í
¿Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¡¢Ê£¿ô¤Î»Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¶¦ÍÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½
³Æ»Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÍøÍÑ²ó¿ô¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾ÃÈñ¤ò°ìÍ÷¤Ç¤¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤òÄó¶¡¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤Î¥³¥¹¥ÈÇÛÊ¬¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§ ¿Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¿Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ä¹â¤È¡¢³Æ»Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊÉô½ð¤ä¥Áー¥à¡Ë¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ò°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É²èÌÌ
2. ³¬ÁØÅª¤Ê¥ー¥ïー¥É¡ÊKW¡ËÀßÄê¤Ë¤è¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½
´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÅý°ì¥ëー¥ë¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ÇÍ¤Î¥ëー¥ë¤ò½ÀÆð¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¡ÊÁ´ÂÎÅ¬ÍÑ¡Ë
´ë¶È¤È¤·¤ÆÉ¬¤º´Æºº¤·¤¿¤¤¶¦ÄÌ¥ー¥ïー¥É¤äNG¥ê¥¹¥È¤òÀßÄê¡£¤³¤ì¤ÏÁ´»Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÍ¥Àè¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÉÊ¼Á¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
»Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¡Ê¸ÄÊÌÄÉ²Ã¡Ë
ÆÃÄê¤ÎÉô½ð¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ±°Ì¤ÇÉ¬Í×¤ÊÆÈ¼«¤Î¥ー¥ïー¥É¤òÄÉ²Ã²ÄÇ½¡£
¢§ ¥ー¥ïー¥ÉÀßÄê²èÌÌ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¿Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄê¤·¤¿¡ÖÁ´¼Ò¶¦ÄÌ¥ëー¥ë¡ÊÉ¬¿Ü¡Ë¡×¤È¡¢»Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¸ÇÍ¥ëー¥ë¡×¤¬³¬ÁØÅª¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¥ー¥ïー¥ÉÀßÄê²èÌÌ
3. ¥¹¥àー¥º¤ÊÏ¢·È¤ò»Ù¤¨¤ë¸¢¸ÂÀßÄê
ÍúÎò¤Î¶¦Í¤ÈÊÝ¸î¡§ ¸¶Â§¤È¤·¤Æ³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÍúÎò¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¥Áー¥àÆâ¤ÎÍúÎò¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¸¢¸Â¡×¤òÉÕÍ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æó¼¡³ÎÇ§¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý¸¢¸Â¤Î°Ñ¾ù¡§ ÆÃÄê¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë°ìÉô¤Î´ÉÍý¸¢¸Â¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¥êー¥Àー¤Ë¤è¤ë½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ »ñÎÁÀÁµá¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡Ú¹¹ð¥Á¥§¥Ã¥¯AI¡Û¾ÜºÙ»ñÎÁ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é ¹¹ð¥Á¥§¥Ã¥¯AI¤ÎÁ´µ¡Ç½¤ä¡¢Ë¡Åª¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¹¹ðÉÊ¼Á¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³èÍÑ¥¬¥¤¥É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½þ¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¥Áー¥à±¿ÍÑ¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óÅù¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://archaic.co.jp/koukokuai/
¢£ ¡Ö¹¹ð¥Á¥§¥Ã¥¯AI¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ìôµ¡Ë¡¡¦·ÊÉ½Ë¡¡¦ÆÃÄê¾¦¼è°úË¡¤Ê¤É¤ÎË¡Åª¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤òAI¤¬½Ö»þ¤Ë²òÀÏ¤·¡¢¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§
¥Ð¥Êー²èÁü¤ä¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¡ÊLP¡Ë¤Î¹âÂ®²òÀÏ
Ë¡µ¬À©¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê½¤Àµ°Æ¤ÎÄó¼¨
¼ÒÆâÆÈ¼«¤Î¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½
¢£ »ñÎÁÀÁµá¡¦¥Ç¥â¤Î¤´ÁêÃÌ
ËÜµ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢µ®¼Ò¤Î±¿ÍÑ¥Õ¥íー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥â¤ä»ñÎÁÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µURL¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ ¹¹ð¥Á¥§¥Ã¥¯AI »ñÎÁÀÁµá¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» https://archaic.co.jp/koukokuai/
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒArchaic¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒArchaic¡Ê¥¢¥ë¥«¥¤¥Ã¥¯¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ²£»³ ½ß
½êºßÃÏ¡§¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-22-1 ¥ªー¥¯¥é¥Ó¥ë5³¬
ÀßÎ©¡§2017Ç¯11·î15Æü
»ñËÜ¶â¡§110,000,000±ß (»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI/¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢/¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢/¥µー¥Ð¥µ¥¤¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë³«È¯µÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡§https://archaic.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒArchaic ¹¹ð¥Á¥§¥Ã¥¯AI »ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô Email¡§junya.fujino@archaic.co.jp