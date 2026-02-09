ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖÍø²ó¤ê¤¯¤ó¡×¡¢ ¡ØÀîºê¼ý±×¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤ò2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊç½¸³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8887¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅòÆ£ Á±¹Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¥·ー¥é¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖÍø²ó¤ê¤¯¤ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖÀîºê¼ý±×¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ò2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊç½¸³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊç½¸¶â³Û¤Ï1²¯1,017Ëü±ß¡¢ÁÛÄêÍø²ó¤ê¤ÏÇ¯5.5¡ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àîºê¼ý±×¥Õ¥¡¥ó¥É :
https://rimawarikun.com/customers/products/166?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund166
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³µÍ×
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂÐ¾ÝÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¼ý±×Êª·ï¤Ç¤¹¡£
µþµÞÀîºê±Ø¤ä¡¢Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥é ¥Á¥Ã¥¿¥Ç¥Ã¥é¡×¤Ë¶áÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬Â¿¤¤Î©ÃÏÆÃÀ¤«¤é¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÄÂÂß¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¥Þ¥¹¥¿ー¥êー¥¹¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ¼¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â°ìÄê¤ÎÄÂÎÁ¼ýÆþ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿±¿ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ÉÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àîºê¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¾ÍèÀ
ÂÐ¾ÝÊª·ï¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÀîºê¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Åìµþ¤È²£ÉÍ¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤ÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£ÉÊÀî±Ø¤Þ¤ÇÌó11Ê¬¡¢²£ÉÍ±Ø¤Þ¤Ç¤ÏÌó6Ê¬¤È¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥ì¥¸¥ãー¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÎ©ÃÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀîºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ÃÊ³¬Åª¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£
ÆÃ¤ËJRÀîºê±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë°ìÊý¡¢±ØÎÙÀÜÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¥¢¥êー¥Ê¤ò³Ë¤È¤·¤¿Ê£¹ç³«È¯·×²è¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍèË¬¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ä¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Î²óÍ·À¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½ºß¤ÎÍøÊØÀ¤È¾Íè¤ÎÈ¯Å¸À¤òÊ»¤»»ý¤ÄÀîºê¥¨¥ê¥¢¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢°ÂÄêÀ¤ÈÀ®Ä¹À¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹Åê»ñµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½Ð»ñ¼Ô¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤ :
¥Õ¥¡¥ó¥É¾ðÊó
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¡§Àîºê¼ý±×¥Õ¥¡¥ó¥É
Êç½¸¶â³Û¡¡¡§110,170,000±ß
Í½ÄêÍø²ó¤ê¡§5.5¡ó
Ê¬ÇÛ»þ´ü¡¡¡§6¥ö·î¤Ë1²ó
±¿ÍÑ´ü´Ö¡¡¡§1Ç¯
Êç½¸·ÁÂÖ¡¡¡§ÀèÃå¼°
Êç½¸´ü´Ö¡¡¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë20¡§00 ～ 2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00¡Ê¢¨¡Ë
¢¨±þÊç¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊç½¸¤òÁá´ü½ªÎ»¤Þ¤¿¤Ï±äÄ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Êç½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
Íø²ó¤ê¤¯¤ó¤È¤Ï
¡È±þ±ç¤ò¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤Ç¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢°ì¸ý1Ëü±ß¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤äÃÏ°èÁÏÀ¸¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤Ë·Ò¤¬¤ëÉÔÆ°»º¤Ë±þ±çÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡È±þ±ç·¿ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É¤Ç¤¹¡£
Íø²ó¤ê¤¯¤ó¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ø¼Ò²ñ¹×¸¥¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤ò±þ±ç¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤«¤Ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤ê°ìÁØ¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢±×¡¹¤Î¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
*Íø²ó¤ê¤¯¤ó¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¿ô¹ñÆâNo.£±¤ÎÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯10·î´ü_»ØÄêÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº
Ä´ººµ¡´Ø¡§ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½
2022Ç¯5·î´üÄ´ºº¡¢2023Ç¯6·î´üÄ´ºº¡¢2024Ç¯10·î´üÄ´ºº¤ËÂ³¤4Ç¯Ï¢Â³
Íø²ó¤ê¤¯¤ó¥¢¥×¥ê³µÍ×
¥«¥Æ¥´¥ê¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹
ÂÐ±þOS¡§iOS¡¿Android
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://rimawarikun.com/
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é (iOS/Android)
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1-1-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢7F
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅòÆ£Á±¹Ô
ÁÏ¶È¡§2010Ç¯£¹·î29Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢ÄÂÂß´ÉÍý¡¢·úÊª´ÉÍý¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È ¡¢Áí¹ç·úÀß¶È
HP¡§ https://syla.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø£±-£±-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¥°¥ëー¥×¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·
ÁÏ¶È¡§1970Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§2,363É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹çÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢·úÀß»ö¶È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È
HP¡§https://syla-holdings.jp
