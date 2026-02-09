¥Æ¥é¥Á¥ãー¥¸¡¢¥³¥á¥ê27Å¹ÊÞ¤ËÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÍÑ 120kWµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤òÀßÃÖ¤·¡¢2·î16Æü¤è¤ê²ÔÆ¯³«»Ï
Terra Charge³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆÁ½Å Å°¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Êû Íº°ìÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥á¥ê¡×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥³¥á¥ê¥Ñ¥ïー¡×27Å¹ÊÞ¤ËµÞÂ®EV½¼ÅÅ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë120kWµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡Ê2¸ý¥¿¥¤¥×¡¢1¸ýºÇÂç90kW¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë°ìÀÆ¤Ë²ÔÆ¯³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
2050Ç¯¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢EVÉáµÚ¤ÈEV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³È½¼¤¬µÞ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÏEV½¼ÅÅ´ï¤ÎÀßÃÖÌÜÉ¸¤ò2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë30Ëü¸ý¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¼ÅÅ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬Á´¹ñ¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤äDIY¡¢¶ÈÌ³»ñºà¤ÎÄ´Ã£¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÏÇã¤¤Êª¤Î»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤ÆEV¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¸úÎ¨¤ÈÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ë½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢EVÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÀßÃÖ³µÍ×
ÀßÃÖÂæ¿ô¡§µÞÂ®EV½¼ÅÅ´ï 27´ð
»ÅÍÍ¡§120kWµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡Ê2¸ý¥¿¥¤¥×¡¢1¸ýºÇÂç90kW¡Ë
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§¥³¥á¥ê¥Ñ¥ïー 27Å¹ÊÞ
²ÔÆ¯³«»Ï¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë°ìÀÆ³«»Ï
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤Î²ÔÆ¯³«»Ï¡¢¥Æ¥é¥Á¥ãー¥¸¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢£ ÀßÃÖ¾ì½ê¡ÊÍ½Äê¡Ë[É½: https://prtimes.jp/data/corp/75648/table/406_1_32918919f6b4efc8ab85a0afbb5b2c5e.jpg?v=202602090851 ]
¥³¥á¥ê¥Ñ¥ï―ÂçÌ¶ÅÄÅ¹¤Î½¼ÅÅ´ïÀßÃÖ²èÁü
¢£¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Æ¥é¥Á¥ãー¥¸¤Î¥¢¥×¥ê
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¥¢¥×¥êÉÔÍ×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ê¥²¥¹¥È¥âー¥ÉÂÐ±þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
EV½¼ÅÅ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Æ¥é¥Á¥ãー¥¸¡×¤òiOSÈÇ¡¦AndroidÈÇ¤È¤â¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤¬²÷Å¬¤Ë½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥×¥êDL¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¦½»ÂðÃÏ¡¦´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¶ÈÌ³ÍøÍÑµòÅÀ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸³èÆ°Àþ¾å¤Ç¤ÎEV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼Ö¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÎÀ°È÷¤ò½ÅÅÀÎÎ°è¤È¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤½¼ÅÅ´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎºÇÅ¬²½¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Terra Charge ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÈEV¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢EV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-17-11 ¥ªー¥¯¹âÎØ¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆÁ½ÅÅ°
ÀßÎ©¡§2010Ç¯4·î1Æü
URL¡§https://terra-charge.co.jp/
ºÎÍÑÊç½¸°ìÍ÷¡§https://herp.careers/v1/terra
