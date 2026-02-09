¤¢¤Ê¤¿¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬¤Ê¤ë¤¬¤ó¤ÎÂè1°Ì¤Ç¤¹¡¡¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ï¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¸¡¿ÇÀèÁ÷¤ê¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹
ÂçÄ²¤¬¤ó¸¡¿Ç¡¦ÀºÌ©¸¡ºº¼õ¿Ç¤Î·¼È¯³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNPOË¡¿Í¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µー¥¯¥ë±¿±Ä°÷²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÈÇÂçÄ²¤¬¤ó¸¡¿Ç¼õ¿Ç´«¾©¾®ºý»Ò¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÌµ½þÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯ÅÙÍÑ¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊÁ´ÈÌÍÑ¡Ë
2026Ç¯ÅÙÍÑ¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊÀºÌ©¸¡ººÍÑ¡Ë
2026Ç¯ÅÙÍÑ¾®ºý»Ò¡ÊÁ´ÈÌÍÑ¡Ë
2026Ç¯ÅÙÍÑ¾®ºý»Ò¡ÊÀºÌ©¸¡ººÍÑ¡Ë
¡Ö2¿Í¤Ë£±¿Í¤Ï¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¬¤ó¤Ï¿È¶á¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤À¤·¡¢¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢¿È¶á¤Ë¡Ö¤¬¤ó¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£½é´ü¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿Ëü¤¬°ì¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÁá´üÈ¯¸«¡¦¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1Ç¯¤Ë£±²óÂçÄ²¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤è¤¦¡¢¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·¼È¯»ñºà¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¸¡¿Ç¡ÊÊØÀø·ì¸¡ºº¡Ë¤ÇÍÛÀ¡Ê¡Ü¡Ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¼õ¿ÇÎ¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¡£Áá´ü¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼¦¤Î¤»¤¤¡×¤Ê¤É¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤ºÉ¬¤ºÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÀºÌ©¸¡ººÍÑ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀºÌ©¸¡ºº¤Î¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®ºý»Ò¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤âÁ´ÈÌÍÑ¤ÈÀºÌ©¸¡ººÍÑ¤Î2¼ï¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯ÅÙ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½»Ì±¤Ø¤Î¸¡¿Ç°ÆÆâ¤ËÆ±Éõ¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÇÛÉÛ¤·¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ½»Ì±¤ä¼Ò°÷¤ÎÊý¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¡¢ÆâÍÆ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¢Ìô¶É¡¢´ë¶ÈÅù¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¸¡¿Ç·¼È¯¤Ë¤¼¤Ò¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤ÏWeb¥µ¥¤¥È·¼È¯»ñºà¤è¤ê¡¡http://bravecircle.net
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¸½¾õ
ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÏÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤Ç92%°Ê¾å¤Î¿Í¤¬½õ¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤óØí´µ¿ô¤Ç¤ÏÂè1°Ì¡¢¤¬¤ó»àË´¸¶°ø¤Ç¤Ï¡¢½÷À1°Ì¡¢ÃËÀÂè£²°Ì¢¨2¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï40ºÐ°Ê¾å¤ÏÇ¯1²ó¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¸¡¿Ç¡ÊÊØÀø·ì¸¡ºº¡Ë¤Î¼õ¿Ç¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õ¿ÇÎ¨¤ÏÃËÀ49.1¡ó¡¢½÷À42.8¡ó¢¨3¤Ç60%¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¡ÊÁ´ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼¦¤À¤í¤¦¡¢ÉÝ¤¤¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡¢Ë»¤·¤¤¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÌ¤¼õ¿Ç¤Î¿Í¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ÎÃÙ¤ì¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤¬¤ó¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¬¤óÏ¢·ÈµòÅÀÉÂ±¡Åù±¡Æâ¤¬¤óÅÐÏ¿À¸Â¸Î¨½¸·×¡×2014-2015Ç¯
¢¨2 ¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤¬¤ó¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¬¤óÅý·×¡×¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡Ë
¢¨3 2022Ç¯¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤è¤ê¡¡
NPOË¡¿Í¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µー¥¯¥ë±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤È¤Ï
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢Ì±´Ö´ë¶ÈÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹¤¯·ÑÂ³Åª¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë³èÆ°¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¸¡¿Ç·¼È¯»ñºà¤ÎÄó¶¡¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÂçÄ²¤¬¤ó¸¡¿Ç¾®ºý»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttp://www.bravecircle.net/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NPOË¡¿Í¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µー¥¯¥ë±¿±Ä°Ñ°÷²ñ
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î·ÇºÜ¡¦¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
NPOË¡¿Í¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µー¥¯¥ë±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡¿¹ÊóÃ´Åö¡§»³ÅÄ¡¢¾®ÎÓ
TEL:03-6908-9160
FAX:03:6908-9150
·ÈÂÓ¡§080-7526-1487¡Ê»³ÅÄ¡Ë
E-mail:info@bravecircle.net
Web:https://www.bravecircle.net/