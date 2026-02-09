ARTIDA OUD¡¢£µÅ¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖLUMINE ÂçµÜÅ¹¡×¤¬Grand Open
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤¬Êü¤Äßê¤á¤=Raw Scents of Glimmer ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉARTIDA OUD¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥À ¥¦ー¥É(https://www.artidaoud.com/)¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢5Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·Å¹¡ÖLUMINE ÂçµÜÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ARTIDA OUD¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤ËËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢Í¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤¬ßê¤á¤¯¥â¥ë¥¬¥Ê¥¤¥È¤Î¸ÂÄê¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷¤È¼Á´¶¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢ARTIDA OUD¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò½É¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Limited Jewelry
¡Èelafonisi¡É one of a kind morganite pave diamond ring 35,200yen (with tax)
¥ë¥ß¥ÍÂçµÜÅ¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¡£
Îï¤·¤¤Æ©ÌÀ´¶¤È¡¢Í¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤¬ßê¤á¤¯¥â¥ë¥¬¥Ê¥¤¥È¤Î¼þ¤ê¤ò¡¢¥·¥Ã¥¯¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¼è¤ê´¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÄÀË¤«¤Ê·Á¤¬ÊÂ¤Ö¡¢£±ÅÀ¤â¤Î¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Special Novelty
LUMINEÂçµÜÅ¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢ÀÇ¹þ22,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ARTIDA OUD LUMINE ÂçµÜÅ¹
½»½ê¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶è¶ÓÄ®630ÈÖÃÏ ¥ë¥ß¥Í2 / 2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 21:00